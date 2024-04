Korjaus pörssitiedotteeseen: Siili Solutions Oyj: Liiketoimintakatsaus 1.1.-31.3.2024

Siili Solutions Oyj Pörssitiedote 24.4.2024 kello 16.55

Tämä on korjaus Siili Solutions Oyj:n 24.4.2024 kello 9.45 julkistamaan pörssitiedotteeseen, jolla julkistettiin yhtiön liiketoimintakatsaus katsauskaudelta 1.1.-31.3.2024. Tiedotteessa kohdassa ”Tammi-maaliskuun tärkeimmät tapahtumat” kerrottiin, että “75 % Siilin työntekijöistä suoritti GenAI-sertifikaatin”. Oikea tieto on, että “51 % Siilin Suomen työntekijöistä suoritti GenAI-sertifikaatin”.

Lisäksi toimitusjohtajan katsauksessa todettiin, että “Maaliskuun loppuun mennessä 75 % Siilin Suomen työntekijöistä oli saavuttanut ensimmäisen tason sertifioinnin, ja koulutus jatkuu läpi vuoden.” Suoritusprosentti oli ilmoitettu virheellisesti ja oikea tieto on, että “Maaliskuun loppuun mennessä 51 % Siilin Suomen työntekijöistä oli saavuttanut ensimmäisen tason sertifioinnin, ja koulutus jatkuu läpi vuoden.”

Alla sekä liitteenä on korjattu tiedote kokonaisuudessaan:





Siilin tulos laski odotetusti, hyvää etenemistä tekoälyn saralla

Tunnusluvut

Milj. euroa 1-3/2024 1-3/2023 Liikevaihto 29,8 33,6 Liikevaihdon kasvu, milj. euroa -3,8 4,3 Liikevaihdon kasvu, % -11,3 % 14,5 % Liikevaihdon orgaaninen kasvu, milj. euroa -3,8 2,7 Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % -11,3 % 8,6 % Oikaistu EBITA1 1,6 3,3 Oikaistu EBITA, % liikevaihdosta 5,3 % 10,0 % EBITA (Oikaistu liikevoitto) 1,4 3,3 EBITA (Oikaistu liikevoitto), % liikevaihdosta 4,6 % 10,0 % Henkilöstön lukumäärä keskimäärin katsauskaudella 990 1 050 Henkilöstön lukumäärä katsauskauden lopussa 973 1 054 Kokoaikaisen henkilöstön määrä (FTE) katsauskauden lopussa 950 1 024 Kokoaikaisen alihankinnan määrä (FTE) katsauskauden lopussa2 137 187

1 EBITA-oikaisut 0,2 milj. euroa liittyvät toimintojen uudelleenjärjestelyistä aiheutuneisiin henkilöstökuluihin. 2 Vertailukauden luku on korjattu takautuvasti.





Tammi-maaliskuun tärkeimmät tapahtumat:

Yhtiö tiivisti organisaatiorakennettaan ja operatiivinen johtaja Kari Pirttikangas jätti tehtävänsä Siilissä ja Siilin johtoryhmässä.

Siili sai kansainvälisesti arvostetun ISO27001 tietoturvasertifikaatin.

Hyvää etenemistä tekoälyn saralla: 51 % Siilin Suomen työntekijöistä suoritti GenAI-sertifikaatin ja Ylelle työstämämme tekoälyavusteinen Viki ja Köpi -radio-ohjelma palkittiin Grand One -kilpailussa.

Taloudellinen ohjeistus vuodelle 2024:



Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan 120–140 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITAn 7,5–10,5 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Tomi Pienimäki:

Kuluvan vuoden ensimmäinen neljännes oli Siilille odotetun haastava viime vuonna tiukentuneen markkinatilanteen seurauksena. Konsernin liikevaihto päätyi tammi-maaliskuussa liki 30 miljoonaan euroon ja liikevaihto laski vahvasta vertailukaudesta reilut 10 %. Liikevaihdon laskuun vaikutti osaltaan hieman edellisvuotta pienempi työpäivien määrä. Oikaistu EBITA oli raportointikaudella 1,6 miljoonaa euroa ja 5,3 % liikevaihdosta. Kannattavuus oli liikevaihdon laskun seurauksena odotetusti vertailukautta heikompi.

Markkinatilanteen ja hintakilpailun jatkuessa tiukkana jatkoimme myös toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi. Rekrytointeja olemme tehneet maltillisesti, asiakaskysyntään vastaten. Lisäksi virtaviivaistimme Suomen yksikön raportointirakennetta. Näin jatkamme tiellä kohti entistä vahvempia, asiakasliiketoimintaan keskittyneitä liiketoimintayksiköitä. Keskitymme vallitsevassa tilanteessa erityisesti kilpailukykymme vahvistamiseen ja kilpailuetujemme rakentamiseen.

Kokemus on osoittanut, että hiljaisemmassa markkinassa rakennetaan pohja menestykselle, kun markkina taas virkistyy. Uskomme, että viime vuonna aloitettujen ja yhä jatkuvien tehostamistoimien vaikutus näkyy täysimääräisesti kilpailukyvyssämme ja kannattavuudessamme markkinatilanteen virkistyessä.

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta ensimmäiseen kvartaaliin mahtui myös paljon onnistumisia. Tekoälyavusteinen kehittäminen tarjoaa valtavasti uusia mahdollisuuksia sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme, minkä takia aloitimme konsulttiemme kolmi­tasoisen tekoälykoulutusohjelman tammikuussa. Maaliskuun loppuun mennessä 51 % Siilin Suomen työntekijöistä oli saavuttanut ensimmäisen tason sertifioinnin, ja koulutus jatkuu läpi vuoden.

Oman toimintamme lisäksi pääsimme työstämään asiakkaidemme kanssa useita tekoälyä hyödyntäviä digipalveluita. Rakensimme mm. hollantilaiselle Vi-yritykselle OpenAIn teknologioita hyödyntävän vaihdevuosivalmentaja Veran ja YLElle työstämämme tekoälyavusteinen radio-ohjelma ‘Tekoäly valtaa Viki ja Köpi Shown’ palkittiin Grand One-kilpailussa. Lisäksi voitimme useita julkisen puolen tekoälykilpailutuksia mm. Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle.

Markkinatunnelmat ovat ristiriitaiset: aktiviteettitaso asiakkaissamme on piristynyt mutta yleinen taloustilanne aiheuttaa yhä epävarmuutta. Pitkällä aikavälillä digitaalisen kehityksen palveluiden kysyntä jatkuu näkemyksemme mukaan vahvana. Keskitymme edelleen ylläpitämään joustavaa ja tehokasta toimintatapaamme, samalla vahvistaen osaamistamme erityisesti tekoälyn osalta. Näin voimme parhaiten tukea sekä asiakkaitamme että henkilöstöämme.

Elämme keskellä hyvin mielenkiintoista teknologiamurrosta, ja haluankin kiittää Siilejä ja asiakkaitamme uteliaasta ja ennakkoluulottomasta otteesta uusien mahdollisuuksien edessä.

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain mukaista puolivuotisraportointia ja julkistaa vuoden kolmen ja yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta liiketoimintakatsaukset, joissa esitetään yhtiön taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tiedot. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia.

