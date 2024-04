Avis aux médias : Jour de deuil 2024 - Larry Rousseau, vice-président exécutif du CTC, assistera à l’événement de Regina

REGINA, Saskatchewan, 24 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Larry Rousseau, vice-président exécutif du CTC, prendra la parole lors de la cérémonie annuelle du Jour de deuil organisée par le Conseil du travail de Regina et du district le dimanche 28 avril.



Le thème du Jour de deuil de cette année est « Un travail en toute sécurité! » et les syndicats du Canada marquent ce Jour avec un appel à l’action lancé aux décideurs et aux employeurs pour qu’ils prennent des mesures immédiates et concrètes pour assurer la sécurité au travail.

En 2022, il y a eu 993 décès en milieu de travail et 348 747 demandes d’indemnisation pour perte de temps acceptées par les commissions d’indemnisation des accidents du travail. En Saskatchewan, il y a eu 39 décès en milieu de travail et 8 801 demandes acceptées pour des heures de travail perdues. Le nombre réel de décès et de pertes de temps en raison de blessures est en fait beaucoup plus élevé, car les incidents et décès ne font pas tous l’objet d’une demande d’indemnisation.

Quoi : Cérémonie du Jour de deuil Où : Queen Elizabeth Court II,

devant l’hôtel de ville de Regina, 2476, avenue Victoria, Regina, SK Quand : Le dimanche 28 avril à 16h Qui : Larry Rousseau, vice-président exécutif, CTC

Pour obtenir une entrevue le Jour de deuil ou avant, veuillez communiquer avec :

Chantal St-Denis

Représentante nationale, Communications, CTC

media@clcctc.ca

613-355-1962