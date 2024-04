Croissance organique ajustée de +16,1 % au T1 2024, avec une croissance des ventes numériques en ligne avec celle du T4 2023

Confirmation de perspectives 2024 avec une accélération de la croissance organique dans les prochains trimestres

Paris, France – 24 avril 2024

Chiffres Clés du T1 2024

Chiffre d’affaires de 230,3 millions d’euros , en hausse de +15,9 % à taux courant avec une croissance organique de +12,5 % incluant des effets devises embarqués dans le marché négatifs dans les Solutions Premium. La croissance organique ajustée 1 trimestrielle s’élève à +16,1 %.

, en hausse de +15,9 % à taux courant avec une croissance organique de +12,5 % incluant des effets devises embarqués dans le marché négatifs dans les Solutions Premium. La croissance organique ajustée trimestrielle s’élève à +16,1 %. Croissance organique des ventes numériques en ligne avec celle du T4 2023 et ventes non numériques stables sur le trimestre après une croissance à deux chiffres au T4 2023 qui avait bénéficié d’une forte activité de la musique live et du merchandising.

Faits marquants du T1 2024

Une solide croissance du streaming par abonnement, renforcée par l'augmentation des prix de plusieurs DSP (Digital Service Providers). Cependant, ces tendances positives ont été atténuées par des effets devises embarqués négatifs, qui affectent directement la monétisation numérique.

Une forte croissance du chiffre d’affaires en France et en Europe, stimulée par le succès du développement d'artistes locaux.

Des performances en Asie reflétant l'absence de reprise du streaming financé par la publicité, la baisse en valeur de plusieurs marchés d'Asie du Sud-Est et une performance modérée en Inde, en ligne avec le marché local.

Concentration sur le développement d'artistes à travers le lancement de nouvelles fonctionnalités et le développement de nouvelles solutions.

Mise en œuvre d’une nouvelle organisation pour renforcer les capacités stratégiques et d'exécution et se préparer à la prochaine phase d'expansion.

Perspectives 2024

La croissance organique a été en ligne avec les attentes du Groupe au T1 2024 et devrait s’accélérer à partir du T2 2024. Believe confirme son scénario de croissance pour 2024 : une augmentation du streaming par abonnement tiré par les volumes et les hausses de prix, une reprise progressive du streaming et des gains de parts de marché supplémentaires. Believe retient l’hypothèse d’un effet plus limité des effets de change embarqués dans le marché négatifs (environ -2 % attendu pour 2024). Believe va continuer à investir dans son développement au cours de l’année, tout en poursuivant ses gains d’efficacité. Sur la base de ces hypothèses, Believe table sur : Une croissance organique d’environ +18 %. Croissance organique ajustée d’environ +20 %. La poursuite de l’amélioration de la marge d’EBITDA Ajusté : environ 6,5 %.

L’attractivité renforcée du Groupe se traduit par un nombre croissant d’opportunités commerciales attractives, l’amenant à poursuivre sa politique d’avances. Believe anticipe une nouvelle augmentation des avances aux artistes et aux labels en ligne avec la croissance du chiffre d’affaires, contribuant ainsi à construire les revenus de long terme. Au final, les avances vont continuer à impacter le cash-flow libre que le Groupe anticipe légèrement positif en 2024.

Denis Ladegaillerie, Fondateur et Président Directeur Général de Believe a déclaré : « Believe continue de démontrer sa capacité à croître même lorsque certaines géographies clés font face à des vents contraires. Nous tirons parti de notre innovation et de notre expertise numérique pour orienter le Groupe vers des segments de marché à plus forte valeur ajoutée. Notre attractivité crée de nouvelles opportunités et nous sommes bien positionnés pour bénéficier des tendances structurelles du marché de la musique. »

CHIFFRES CLES T1 2024

En millions d’euros T1 2023 T1 2024 Variation annuelle Croissance organique Chiffre d’affaires du Groupe 198,6 230,3 +15,9 % +12,5 % Solutions Premium 186,0 215,3 +15,8 % +12,6 % Solutions Automatisées 12,7 14,9 +18,2 % +10,8 %

FAITS MARQUANTS T1 2024

La croissance organique du chiffre d’affaires ajustée des effets devises embarqués dans le marché en hausse d’environ +16,1 %.

Au premier trimestre 2024, Believe a enregistré, comme prévu, une croissance organique inférieure à celle du quatrième trimestre 2023, qui avait bénéficié d'un niveau très élevé d'activités de musique live et de branding. Le chiffre d’affaires a toutefois été pénalisé par des effets de devises embarqués dans le marché négatifs. Comme décrit précédemment, la croissance organique du groupe capture directement les effets de conversion de taux de change inclus dans les royalties que Believe reçoit de ses partenaires numériques.

Les tendances du streaming par abonnement étaient solides et ont été renforcées par des augmentations de prix de plusieurs grandes plateformes numériques. La monétisation du streaming financé par la publicité s’est améliorée en Europe et dans la zone Amériques mais n’a pas encore renoué avec la croissance en Asie en ligne avec les anticipations du Groupe.

De plus, l'Asie a également été pénalisée par le déclin de plusieurs marchés musicaux d'Asie du Sud-Est en raison de volumes plus faibles et d’effets de devises négatifs. Le niveau d'activité en Inde a été modéré et en ligne avec le marché local. Dans le but d’atténuer cet impact, le Groupe a poursuivi sa stratégie de concentration sur les segments Premium et d'augmentation de la valeur commerciale des artistes et des labels dans ces segments.

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 a augmenté de +15,9 % pour atteindre 230,3 millions d'euros, reflétant une croissance organique de +12,5 %, un effet de périmètre positif lié à l'acquisition de Sentric (édition musicale) de +5,1 % et un effet forex négatif (-1,7 %) principalement lié à la dévaluation de la lire turque. Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 a également été fortement affecté par des effets de devises embarqués négatifs (-3,6 %).

Poursuite des investissements locaux pour soutenir le développement des artistes et augmenter leur valeur commerciale à chaque étape de leur carrière

En France, le Groupe a poursuivi sa stratégie de partenariats intelligents pour consolider sa position dans des genres musicaux spécifiques et offrir aux artistes de nouvelles opportunités de découverte et de développement à chaque étape de leur carrière. Believe et Kidding Aside ont conclu un partenariat stratégique avec la création de All Night Long, un label positionné de manière unique pour soutenir les artistes couvrant tout le spectre de la musique électronique (de l'underground au mainstream, du techno à l'EDM). Le label fournira aux artistes une boîte à outils complète et personnalisée, un savoir-faire numérique de premier plan, et des équipes promotionnelles et marketing dédiées aux spécificités de la musique électronique. La première liste d'artistes révélée sur le label comprend NTO, Folamour, TDJ, Urumi, le collectif Acid Arab et Trym. Believe est également devenue la première société de musique à s'associer avec BeReal en France, ouvrant de nouvelles voies pour qu’une sélection d’artistes bénéficient de nouvelles opportunités pour mobiliser et élargir leur public.

Believe a également démontré sa capacité à développer des solutions innovantes pour promouvoir le développement des artistes et leur engagement auprès de leurs fans, comme en témoigne le lancement de ‘The Girliverse’ au Royaume-Uni, la toute nouvelle expérience en ligne interactive de la sensation alt-pop Girli.

Avec une croissance soutenue ces dernières années au Brésil, Believe est désormais positionnée comme l'une des principales sociétés de musique du pays, soutenant un nombre croissant d'artistes dans tous les genres musicaux et à chaque étape de leur carrière. Au cours du trimestre, le Groupe a continué à soutenir le développement de la scène musicale brésilienne en renforçant ses investissements locaux et en ajoutant à son répertoire plusieurs grands noms de la scène rap brésilienne, dont Cryzin, Grego, Marquinho No Beat, Giana Mello et Slim Rimografia. Ces signatures ont confirmé le leadership mondial grandissant de Believe dans ce genre musical entièrement numérique.

Nouveau partenariat pour soutenir le développement des artistes autodistribués

À la fin du premier trimestre 2024, TuneCore a lancé avec succès un partenariat intégré avec la station de travail audio numérique Studio One® de Presonus®. Ce partenariat permettra aux utilisateurs de Studio One® d'envoyer leur musique aux magasins et plateformes de streaming dès qu'ils auront terminé l’'enregistrement de leur création musicale et améliorera considérablement l'expérience utilisateur en simplifiant le processus de distribution pour les artistes autoproduits.

Mise en place d’une nouvelle organisation pour préparer la prochaine phase d'expansion

Believe a mis en œuvre une nouvelle organisation afin de renforcer ses capacités stratégiques et d'exécution avec deux changements notables : l'introduction d'un nouveau rôle de Directeur Musique et une focalisation accrue sur la régionalisation.

Le Directeur Musique est responsable de la conception de la stratégie musique mondiale de Believe, de la supervision de l'accélération de l’offre Artist Services qui a été déployée dans 14 pays ces dernières années et du déploiement complet d'une stratégie de valeur pour l’offre Labels & Artists Solutions. Cela sera clé pour accroître la valeur commerciale des artistes et des labels à chaque étape de leur carrière.

Le Groupe s’est également doté d’une organisation régionale pour les équipes locales. Suite à son succès dans le développement de Believe en France, Romain Vivien a été promu au nouveau poste de Directeur mondial de la musique et Président pour l'Europe, couvrant la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Sylvain Delange continuera de superviser la région Asie-Pacifique qui inclut notamment le Japon, la Chine et l'Inde, trois des dix plus grands marchés musicaux mondiaux, tandis que Viktoria Siniavskaia a pris de nouvelles responsabilités régionales couvrant les autres marchés (Europe du Sud et de l’Est, Moyen Orient & Afrique), pour assurer un déploiement cohérent de la stratégie axée sur le développement de la valeur commerciale des artistes et des labels dans les 15 à 30 plus grands marchés de musique dans le monde.

PERFORMANCE FINANCIERE T1 2024

Tendances solides dans les Solutions Premium et Automatisées malgré des effets de devise embarqués négatifs

Dans les Solutions Premium, le chiffre d’affaires s’est élevé à 215,3 millions d'euros, en hausse de +15,8 % au taux courant. Believe a enregistré des effets devises de marché embarqués négatifs persistants, qui ont affecté la monétisation numérique du segment. La croissance organique ajustée des effets devises embarqués s'est élevée à +16,5 %, s’appuyant sur une croissance organique de +12,6 %. Le chiffre d’affaires incluait un effet périmètre de +4,8 %, associé à l'acquisition de Sentric en avril 2023. Les activités d'édition musicale ont bien performé et ont bénéficié du passage à la SACEM comme partenaire numérique pour la collecte à des conditions meilleures que celles des accords précédents. Le Groupe a continué à gagner des parts de marché dans la plupart des pays clés et à surperformer en Europe et aux Amériques au cours du trimestre. Cependant, le niveau d'activité en Asie-Pacifique était moins dynamique car le streaming financé par la publicité ne s'est pas encore rétabli dans la région et plusieurs marchés d'Asie du Sud-Est ont enregistré une baisse significative de valeur par rapport à l'année dernière, reflétant des volumes plus faibles et des effets devises embarqués négatifs.

Le chiffre d’affaires des Solutions Automatisées s’est élevé à 14,9 millions d'euros, en hausse de +18,2 % par rapport à l'année précédente, reflétant une croissance organique de +10,8 % et un effet périmètre lié à l'acquisition de Sentric de +9,9 %. Ces effets positifs ont cependant été atténués par un impact forex négatif de -2,6 % principalement lié à l'affaiblissement du yen japonais par rapport à l'euro. Après un lancement réussi au quatrième trimestre 2023 sous forme d'essai gratuit, le nouveau programme de développement des artistes, TuneCore Accelerator, a commencé à générer des revenus. Le programme s'adresse aux artistes à différents stades de leur carrière et a été créé en réponse directe au besoin croissant des artistes autodistribués d’identifier et de développer leur audience, en particulier dans les premières phases de leur carrière. Par ailleurs, les augmentations de prix mises en œuvre par TuneCore en décembre 2023 seront comptabilisées sur l'année et ont donc eu un impact positif limité au premier trimestre 2024. Enfin, TuneCore a déployé une suite complète de services d'édition musicale pour aider les auteurs-compositeurs indépendants à augmenter leurs revenus dans plus de 200 pays, créant une expérience utilisateur plus efficace et grandement améliorée.

Forte croissance en Europe et en France

En millions d’euros T1’23 T1’24 Variation annuelle Europe (hors France et Allemagne) 54,4 76,8 +41,0 % France 32,1 38,6 +20,0 % Amériques 29,4 32,7 +11,2 % Asie-Pacifique / Afrique 56,1 56,3 +0,5 % Allemagne 26,6 26,0 -2,5 % Total 198,6 230,3 +15,9 %

La croissance du chiffre d’affaires s’est élevée à +41,0 % en Europe (hors France et Allemagne) et représente 33,3% du chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre 2024. La performance dans la région a bénéficié de l’intégration de Sentric (impactant positivement le chiffre d’affaires au Royaume-Uni) pour un dernier trimestre, l’acquisition ayant été réalisée en avril 2023. La croissance du chiffre d’affaires était particulièrement forte en Europe du Sud, en Europe de l’Est et en Turquie.

En France, le chiffre d’affaires a fortement progressé au 1er trimestre 2024 et représente 16,7% du chiffre d’affaires du Groupe. Le Groupe a continué de gagner des parts de marché grâce à la diversification du catalogue et a maintenu son leadership dans le rap. Believe a aussi lancé au cours du trimestre All Night Long, un label dédié à la musique électronique lancé en partenariat avec la société de management d’artistes Kidding Aside, renforçant ainsi sa position dans la scène électronique mondiale. Believe a également bénéficié de fortes ventes non numériques reflétant son classement parmi le Top 3 des acteurs au service des artistes locaux au travers d’un niveau soutenu d’activités de musique live et de merchandising pour les artistes de premier plan.

Le chiffre d’affaires de la zone Amériques a augmenté de +11,2 % et représente 14,2% du chiffre d’affaires du Groupe au 1er trimestre 2024. Le Groupe a continué à développer sa présence dans la musique latine, comme en témoigne la forte croissance de l’activité au Mexique et dans plusieurs marchés d’Amérique du Sud. Au Brésil, la croissance du chiffre d’affaires est restée solide et l’équipe locale a enregistré de nombreuses nouvelles signatures durant le trimestre. La performance solide reflète également la croissance du chiffre d’affaires de TuneCore, résultant notamment du déploiement du nouveau programme marketing TuneCore Accelerator.

Au 1er trimestre 2024, la croissance du chiffre d’affaires était très légèrement en hausse en Asie Pacifique et Afrique, qui représente 24,5 % du chiffre d’affaires du Groupe. Believe a poursuivi son implantation en Chine et fait un beau démarrage au Japon avec le lancement de PLAYCODE. La performance de la région est cependant affectée par l’absence de reprise du streaming financé par la publicité et par la baisse en valeur de plusieurs marchés du Sud Est asiatique en raison de volumes plus bas et d’effets de devises embarqués négatifs. La performance en Inde a été également modérée, et en ligne avec la performance du marché local qui a été impacté par des changements de prix réalisés par certains partenaires numériques.

En Allemagne, le chiffre d’affaires a baissé de -2,5% au 1er trimestre 2024 et représente 11,3 % du chiffre d’affaires du Groupe. Les ventes numériques ont augmenté sur le trimestre, confirmant la tendance du 4ème trimestre 2023 grâce à un fort positionnement auprès des artistes locaux et de la diversification en cours des genres musicaux au sein du portefeuille. Les ventes non numériques ont continué à baisser en lien avec la stratégie de sortie des contrats à trop fort contenu de ventes physiques et de merchandising, et représentent désormais moins de 15 % des ventes dans la région.

PERSPECTIVES 2024 ET OBJECTIFS A MOYEN TERME

En 2024, le Groupe compte poursuivre sa trajectoire de croissance rentable afin d’atteindre son objectif de long terme d’une marge d’EBITDA Ajusté de 15 %.

La croissance organique du 1er trimestre 2024 était inférieure à celle du 4ème trimestre 2023, qui avait bénéficié d’un niveau très soutenu d’activités de musique live et de branding, tandis que les ventes numériques du trimestre étaient en ligne avec celles réalisées au cours du 4ème trimestre 2023. Le scénario de croissance retenu pour le reste de l’année implique des tendances favorables dans le streaming par abonnement, s’appuyant aussi bien sur la croissance du nombre d’abonnés que sur des hausses de prix mises en œuvre par certains partenaires numériques (DSP), et une reprise progressive du streaming financé par la publicité. Le streaming financé par la publicité ne devrait pas enregistrer de reprise avant le second semestre de l’année dans les pays émergents.

Le scénario de croissance implique également des gains de parts de marché supplémentaires dans toutes les zones géographiques, notamment dans les pays où le Groupe ne s’est pas encore classé parmi le Top3 des acteurs pour les artistes locaux. Believe table aussi sur une baisse des effets de devise négatifs embarqués dans la monétisation digitale. Le Groupe retient l’hypothèse d’un effet devise embarqué négatif de l’ordre de -2 %, par rapport à un effet négatif de -5,1 % en 2023. Par conséquent, Believe s’attend à une croissance organique ajustée d’environ +20 % en 2024.

Le Groupe va continuer à adapter son cycle d’investissement à la croissance du marché et définira son enveloppe d’investissements pour chaque marché sur cette base. Believe va également continuer à optimiser ses investissements dans la Plateforme Centrale et à augmenter l’efficacité opérationnelle par une utilisation accrue de l’automatisation. Le Groupe va se concentrer sur l’amélioration de son efficacité pendant l’année, mais l’amélioration de la marge sera moins soutenue qu’en 2023 compte tenu de dépenses supplémentaires en Technologie et Produit. Par conséquent, le Groupe anticipe une marge d’EBITDA d’environ 6,5 %.

Le Groupe poursuivra également dans les prochains mois sa politique d’allocation financière entre avances aux artistes et labels et acquisitions. L’attractivité renforcée de Believe auprès d’un nombre croissant d’artistes et de labels dans une diversité plus importante de genres de musique et la consolidation en cours de l’industrie font émerger un nombre accru d’opportunités commerciales attrayantes pour le Groupe, ce qui l’amènera à mobiliser plus de trésorerie pour financer ses investissements internes et externes dans le futur.

Le Groupe confirme sa trajectoire moyen terme telle qu’annoncée lors de l’IPO. Celle-ci comprend un TCAM 2021-2025 entre 22 % et 25 % et une marge d’EBITDA ajusté de 5 % à 7 % pour le Groupe d’ici 2025, impliquant une marge d’EBITDA ajusté des segments avant prise en compte des coûts de la Plateforme Centrale de 15 % à 16 % (ce niveau de marge des segments correspond à une rentabilité en période de forte croissance, une part importante du chiffre d’affaires étant partiellement réinvestie). Believe réitère sa confiance en sa capacité à atteindre son objectif long terme d’une marge d’EBITDA ajusté d’au moins 15 %.





Annexes

Répartition des revenus entre les ventes numériques et non numériques

T1 2023 T2 2023 T3 2023 T4 2023 2023 T1 2024 Ventes numériques 93 % 90 % 92 % 86 % 90 % 90 % Ventes non numériques 7 % 10 % 8 % 14 % 10 % 10 %

Croissance des ventes numériques et non numériques (à taux et périmètre courants)

T1 2023 T2 2023 T3 2023 T4 2023 2023 T1 2024 Ventes numériques + 22,2 % + 11,9 % + 7,1 % + 12,3 % +13,0 % + 12,1 % Ventes non numériques + 21,8 % + 42,1 % + 39,6 % + 74,6 % +48,2 % + 64,0 %

Croissance Organique Ajustée (ajustée de l’impact des effets devises embarqués dans le marché)

T1 2023 T2 2023 T3 2023 T4 2023 2023 T1 2024 Croissance organique ajustée +23,1 % +18,0 % +15,4 % +21,8 % +19,5 % + 16,1 %

1 La croissance organique ajustée fournit une vision de la croissance organique du chiffre d’affaires une fois les effets de change de marché embarqués neutralisés et se calcule en ajustant la croissance organique des ventes numérique de l’impact de change estimé pour chaque marché digital servi par le Groupe.





