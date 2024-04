Chiffre d'affaires T1 2024

Ivry sur Seine, le 24 avril 2024, 17h45 CEST

RÉSILIENCE DE L’ACTIVITÉ AU PREMIER TRIMESTRE 2024

PERSPECTIVES CONFIRMÉES

Chiffre d’affaires du 1 er trimestre 2024 de 1 793 M€ , en progression de +0,7% en données publiées par rapport au 1 er trimestre 2023

, en progression de +0,7% en données publiées par rapport au 1 trimestre 2023 Taux de marge brute en progression de 30 points de base par rapport au 1 er trimestre 2023, hors effet dilutif de la franchise

par rapport au 1 trimestre 2023, hors effet dilutif de la franchise Succès de la stratégie omnicanale: le Click&Collect représente 51% des ventes en lignes

Situation financière solide après le succès du refinancement obligataire, pas d’échéance majeure avant avril 2029

Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré :

« Sur ce premier trimestre, le Groupe a démontré une bonne résistance de son activité, avec une stabilité du chiffre d’affaires et une progression de la marge brute.

Dans un marché qui présente des performances contrastées, le Groupe démontre à nouveau la pertinence de sa stratégie durable, omnicanale et orientée services.

La réussite de l’opération de refinancement obligataire reflète la confiance des marchés envers notre modèle économique et la trajectoire empruntée par le Groupe.

Fnac Darty et l’ensemble de ses collaborateurs se préparent d’ores et déjà aux prochains grands rendez-vous sportifs des deuxième et troisième trimestres ainsi qu’aux temps forts commerciaux de fin d’année. »

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er TRIMESTRE 2024

T1 2024 Variations vs T1 2023 en M€



Réelle Données comparables - LFL1 France et Suisse 1 456 -0,7% -0,7% Péninsule Ibérique 179 +15,5% -2,6% Belgique et Luxembourg 159 -0,5% -0,4% Groupe 1 793 +0,7% -0,8%

Les ventes du 1er trimestre s’élèvent à 1 793 millions d’euros, en progression de 0,7% en données publiées et en léger recul de -0,8% en données comparables1 dans un environnement de marché où le niveau de consommation n’a pas évolué par rapport aux précédents trimestres.

La bonne performance des ventes en magasin au cours de la période a compensé la baisse de l’activité digitale qui représente 21% du total des ventes du Groupe. L’omnicanalité représente 51% du total des ventes en ligne des trois premiers mois de l’année.

Evolution par catégorie de produits

Les produits éditoriaux enregistrent des évolutions contrastées. Dans un marché qui se normalise, le Groupe affiche une performance solide sur le livre (portée principalement par l’appétit des lecteurs pour la Romance). Le gaming est impacté comme anticipé par une base de comparaison très élevée. Les services poursuivent leur progression.

Les ventes d’électroménager renouent avec la croissance après deux années difficiles. La catégorie bénéficie de la très bonne dynamique du petit électroménager tandis que les ventes de gros électroménager se stabilisent.

Les produits techniques enregistrent des évolutions contrastées selon les segments. Les activités son (casques principalement) et photographie ont été dynamiques. La téléphonie est stable sans compenser l’informatique, toujours en recul. Enfin, la catégorie diversification est portée par une croissance à deux chiffres du segment jeux-jouets tandis que la mobilité urbaine est en retrait impactée notamment par l‘arrêt de la commercialisation de vélos électriques en magasins depuis début 2024.

Evolution par région

Les ventes de la zone France et Suisse s’élèvent à 1 456 millions d’euros, en léger recul de -0,7% en données comparables2 par rapport au 1er trimestre 2023. La performance est notamment portée par le dynamisme du petit électroménager, l’impact positif du Pass Culture en France et la poursuite du développement des services, notamment de Darty Max. L’activité de Nature & Découvertes est stable sur la période.

Le chiffre d’affaires de la Péninsule Ibérique s’établit à 179 millions d’euros au 1er trimestre 2024, en recul de 2,6% en données comparables1 et en progression de 15,5% en données publiées par rapport au 1er trimestre 2023. Le Portugal affiche une croissance à deux chiffres en données publiées bénéficiant de l’activité des 10 magasins MediaMarkt consolidés depuis le 1er octobre 2023. L’Espagne, bien qu’encore en recul, a affiché une amélioration séquentielle de son activité tout au long du trimestre et un retour à la croissance au mois de mars.

Le chiffre d’affaires de la zone Belgique et Luxembourg s’établit à 159 millions d’euros, quasi stable par rapport au 1er trimestre 2023.

Taux de marge brute

Porté principalement par l’impact positif croissant des services en lien avec Darty Max, le taux de marge brute du Groupe augmente de 10 points de base par rapport au 1er trimestre 2023. Retraité de l’impact dilutif de la franchise, il est en progression de 30 points de base.

STRUCTURE FINANCIÈRE

Le 19 mars, Fnac Darty a réalisé avec succès une émission obligataire pour un montant total de 550 millions d’euros à échéance avril 2029 portant un taux d’intérêt annuel fixe de 6,0%. Cette opération a été accueillie favorablement par une base diversifiée d’investisseurs institutionnels, en France et à l’international et a été sursouscrite plusieurs fois.

Fnac Darty a profité d’un environnement de marché favorable pour refinancer par anticipation l’intégralité de son emprunt obligataire d’un montant de 300 millions d’euros, à un taux d’intérêt de 1,875%, arrivant à échéance en mai 2024, et de son emprunt obligataire d’un montant de 350 millions d’euros, à un taux d’intérêt de 2,625%, arrivant à échéance en mai 2026.

En parallèle, Fnac Darty a obtenu l’accord de ses banques pour étendre la maturité de sa ligne de crédit DDTL, dont le montant est porté à 100 millions d’euros, de décembre 2026 à mars 2028, avec l’ajout de 2 options d’extension d’un an chacune, à mars 2029 et mars 2030, exerçables à la demande de Fnac Darty et sous réserve d’approbation des prêteurs.

Le Groupe dispose également d’une ligne de crédit RCF de 500 millions d’euros de maturité mars 2028 pouvant être également étendue jusqu’en mars 2030. Cette ligne est non tirée à date.

Grâce à cette opération, le Groupe réduit de 100 millions d’euros sa dette brute tirée et conserve un niveau de liquidité solide.

Par ailleurs, le Groupe a achevé début avril 2024 le programme de rachat mis en œuvre depuis octobre 2023. Au total, 765 012 titres, pour un montant de 20 millions d’euros, ont été acquis afin de compenser la dilution induite par l’acquisition d’actions attribuées gratuitement aux salariés.

PERSPECTIVES

Comme annoncé en février dernier, Fnac Darty confirme que la croissance devrait reprendre en 2024 soutenue par le repli de l’inflation, et par la baisse du taux d’épargne. Le coût de l’énergie bénéficiera d’une base de comparaison favorable, cependant une progression des coûts locatifs et des salaires sont anticipés.

Le premier trimestre a affiché un niveau d’activité en ligne avec les précédents trimestres. Le calendrier de la reprise des volumes demeure incertain.

Le Groupe maintient donc sa vigilance quant à l’évolution du contexte économique et géopolitique et réitère toutefois à ce stade son objectif d’atteindre un Résultat Opérationnel Courant (ROC) pour 2024 au moins égal à celui de 2023 et un cash-flow libre opérationnel3 cumulé d’environ 500M€ sur la période 2021-2024, soit un niveau de 180M€ en 2024.

***

CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2024

Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier du Groupe, animera une conférence téléphonique en français, avec traduction simultanée en anglais, pour les investisseurs et les analystes, le 24 avril 2024 à 18h30 (heure continentale) ; 5 :30 p.m. (UK) ; 12 :30 p.m. (East Coast USA).

La présentation sera diffusée en direct en cliquant sur le lien suivant : ici

En français

Pour les personnes souhaitant se connecter à la conférence téléphonique en français pour écouter par téléphone et poser des questions à l’oral : France : +33 1 70 91 87 04

En anglais

Pour les personnes souhaitant se connecter à la conférence téléphonique en anglais pour écouter par téléphone et poser des questions à l’oral : UK : +44 1 212 818 004 / USA : +1 718 705 8796

Réécoute

La réécoute, en français ou en anglais, sera ensuite possible depuis le site internet www.fnacdarty.com.

CALENDRIER FINANCIER

29 mai 2024 : Assemblée générale 2024

24 juillet 2024 (après Bourse) : Résultats semestriels 2024

23 octobre 2024 (après Bourse) : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024

CONTACTS

ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – domitille.vielle@fnacdarty.com – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – laura.parisot@fnacdarty.com – +33 (0)6 64 74 27 18

PRESSE

Audrey Bouchard – Directrice des Relations Médias et de la Réputation – audrey.bouchard@fnacdarty.com – +33 (0)6 17 25 03 77



ANNEXE – PARC DE MAGASINS

31-déc.-23 Ouverture Fermeture 31-mar.-24 France et Suisse* 838 2 1 839 Traditionnel Fnac 96 0 0 96 Périphérie Fnac 17 0 0 17 Travel Fnac 37 0 0 37 Proximité Fnac 82 0 0 82 Connect Fnac 7 0 0 7 Darty 492 2 1 493 Fnac/Darty France 1 0 0 1 Nature et Découvertes** 106 0 0 106 Dont magasins franchisés 431 2 1 432 Péninsule Ibérique 88 0 1 87 Traditionnel Fnac 53 0 0 53 Travel Fnac 4 0 0 4 Proximité Fnac 18 0 0 18 Connect Fnac 3 0 1 2 MediaMarkt Portugal 10 0 0 10 Dont magasins franchisés 6 0 1 5 Belgique et Luxembourg 84 2 2 84 Traditionnel Fnac*** 12 2 1 13 Proximité Fnac 1 0 0 1 Darty (Vanden Borre) 71 0 1 70 Groupe Fnac Darty 1 010 4 4 1 010 Traditionnel Fnac 161 2 1 162 Périphérie Fnac 17 0 0 17 Travel Fnac 41 0 0 41 Proximité Fnac 101 0 0 101 Connect Fnac 10 0 1 9 Darty/Vanden Borre 563 2 2 563 Fnac/Darty 1 0 0 1 MediaMarkt 10 0 0 10 Nature & Découvertes 106 0 0 106 Dont magasins franchisés 437 2 2 437

* y compris 13 magasins Fnac à l’étranger : 3 au Qatar, 3 en Tunisie, 2 au Sénégal, 2 en Côte d’Ivoire, 1 au Congo, 1 au Cameroun, 1 en Arabie Saoudite et 3 magasins Darty à l’étranger en Tunisie ; et y compris 18 magasins dans les Outre-mer. Hors 17 shop-in-shops Fnac déployés dans les magasins Manor.

** y compris filiales de Nature & Découvertes dirigées depuis la France : 4 magasins en Belgique, 1 magasin au Luxembourg, 7 franchises en Suisse, 1 franchise au Portugal et 5 franchises dans les Outre-mer.

*** Dont un magasin au Luxembourg géré depuis la Belgique.

1 Données comparables – LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

2 Données comparables – LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

3 Hors IFRS16.

Pièce jointe