Groupe Casino : T1 2024

PREMIER TRIMESTRE 2024

Chiffre d’affaires Groupe de 2,1 Mds€ au T1 2024 1 Marques de proximité : 1,8 Md€ (+0,1% en comparable) Monoprix : 1,1 Md€ (+0,7%) Franprix : 406 M€ (+0,6%) Casino : 349 M€ (-2,4%) Cdiscount : 242 M€ (-21,1%) en lien avec la réduction assumée des ventes directes



EBITDA ajusté après loyers 2 de -10 M€ (vs 35 M€ au T1 2023)





(vs 35 M€ au T1 2023) Cash-flow libre (hors plan de cession / frais de restructuration) 3 de -327 M€ au T1 2024 (-226 M€ au T1 2023) après paiement de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023 (-153 M€)





(-226 M€ au T1 2023) après paiement de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023 (-153 M€) Dette financière nette 4 de 1,6 Md€ au 31 mars 2024 (6,2 Mds€ au 31 déc. 2023)





(6,2 Mds€ au 31 déc. 2023) Covenant 5



Le ratio Dette financière nette covenant 6 / EBITDA ajusté covenant 6 ressort à 4,89x Il sera testé pour la première fois le 30 septembre 2025 (ratio à respecter : 8,34x)





Cessions d’actifs et perte de contrôle



Conclusion d’accords avec Auchan Retail France et Groupement Les Mousquetaires relatifs à la cession de 287 magasins le 24 janvier 2024. La réalisation des cessions interviendrait en 3 vagues, d’ici le 1 er juillet 2024 Finalisation de la cession de la participation directe de 34% dans Grupo Éxito pour un produit brut de 400 M$ (367 M€ hors frais) le 26 janvier 2024 Finalisation de l’augmentation de capital de GPA le 14 mars 2024, date à laquelle le Groupe a perdu le contrôle et ne détient plus que 22,5% du capital de GPA



Réalisation effective de la restructuration financière le 27 mars 2024 Changement de contrôle au profit de France Retail Holdings, holding de contrôle du Consortium Réduction du nominal de la dette financière brute et des TSSDI de 4,9 Mds€ Augmentation de capital en numéraire à hauteur de 1,2 Md€



Chiffre d’affaires

Au T1 2024, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 2,1 Mds€, en recul de -3,8% en données comparable1 et organique1 et de -4,6% en données publiées après prise en compte d’un effet périmètre de

-1,3%, d’un effet essence de -0,1% et d’un effet calendaire de +0,6%.

Les marques de proximité (Monoprix, Franprix et Casino) font état d’un chiffre d’affaires quasiment stable en données comparables (+0,1%) malgré une base de comparaison élevée au T1 2023.

T1 2024 / 2023 T1 2023 / 2022 CA HT par enseigne

(en M€)



T1

2024



Variation T1

2023



Variation Comparable1 Organique7 Totale Comparable1 Organique1 Totale Monoprix 1 079 +0,7% +0,3% +0,9% 1 070 +4,2% +4,1% +0,6% Franprix2 406 +0,6% -3,3% -3,3% 420 +6,0% +3,6% +3,3% Casino2 349 -2,4% -2,6% -3,0% 360 +4,9% +2,5% +3,5% Marques de proximité 1 834 +0,1% -1,1% -0,8% 1 850 +4,6% +3,6% +1,7% Cdiscount 242 -21,1% -21,1% -24,0% 318 -24,8% -24,8% -25,2% Autres8 30 +3,3% +2,3% -25,3% 40 +1,3% -17,8% -17,0% GROUPE CASINO 2 106 -3,8% -3,8% -4,6% 2 208 -2,4% -2,1% -3,6%

Monoprix enregistre une croissance comparable de son chiffre d’affaires de +0,7% sur le trimestre, reflétant le dynamisme des enseignes Monop (+2,7%) et Naturalia (+3,5%) et une performance stable de Monoprix City, impactée par des soldes textiles décevantes (-3,2%) liées à un niveau insuffisant des stocks. Cette performance du non alimentaire chez Monoprix City a eu des répercussions sur les ventes alimentaires, qui restent toutefois positives (+1,8%), tandis que l’enseigne a continué de gagner des clients sur la période (trafic client en hausse de +0,6%). Parmi les faits marquants du trimestre, Monoprix a lancé son nouveau site internet de ventes TML (Textile, Maison, Loisirs) fin février et a poursuivi l’expansion en franchise de son parc de magasins, avec notamment l’ouverture de son premier magasin en Belgique (Waterloo) et l’ouverture d’un Monoprix City à Ville-d’Avray.

Les ventes de Franprix s’inscrivent en croissance comparable de +0,6%, soutenues notamment par la bonne dynamique du trafic clients (+1,7%) et une croissance à deux chiffres du e-commerce (+16%), qui continue de bénéficier du dynamisme des marketplaces (Uber Eats, Deliveroo…). L’enseigne a marqué un ralentissement de ses ventes en banlieue parisienne (-0,7%) tandis que Paris et la Province enregistrent une croissance de respectivement +1,1% et +4,1%.

Pour Monoprix et Franprix, l’enjeu à partir du T2 2024 sera l’accroissement de la concurrence en Île-de-France avec les conversions de supermarchés Casino en Intermarché ou Auchan.

Le chiffre d’affaires des marques Casino (Vival, Spar, Petit Casino…) ressort en variation comparable de -2,4% sur le trimestre, dans un contexte perturbé par la vente en cours des hypermarchés et supermarchés Casino impactant temporairement le taux de services des points de vente. La stratégie d’expansion en franchise s’est toutefois poursuivie, avec l’ouverture de 53 magasins franchisés en France sur le trimestre et le transfert de 26 magasins intégrés en franchises sur la période.

sur le trimestre, dans un contexte perturbé par la vente en cours des hypermarchés et supermarchés Casino impactant temporairement le taux de services des points de vente. La stratégie d’expansion en franchise s’est toutefois poursuivie, avec l’ouverture de 53 magasins franchisés en France sur le trimestre et le transfert de 26 magasins intégrés en franchises sur la période. Les ventes de Cdiscount9 (-21% en comparable) restent impactées par les effets de rationalisation des ventes directes en faveur de la Marketplace. Le GMV10 Marketplace (-3,7%) a atteint 63,9% du GMV Produit sur le trimestre (+7,2 pts sur un an). Les revenus des services (Marketplace, Advertising, services B2C et activités B2B) sont en augmentation de +4% sur le trimestre.

Indicateurs financiers

(en M€) T1 2024 T1 2023 EBITDA ajusté 106,3 144,9 EBITDA ajusté après loyers -9,6 34,5 Cash-flow libre11 -327 -226 Dette Financière nette 1 593 4 492

EBITDA ajusté12

L’EBITDA ajusté du premier trimestre 2024 ressort à 106 M€ (-10 M€ après loyers) à comparer à 145 M€ au T1 2023 (35 M€ après loyers), soit une dégradation de 39 M€.

(en M€) T1 2024 T1 2023 Variation Monoprix 72,7 92,3 -19,5 Franprix 20,7 33,8 -13,1 Casino 7,9 10,1 -2,2 Marques de proximité 101,3 136,1 -34,8 Cdiscount 13,5 13,2 0,3 Autres13 -8,6 -4,5 -4,1 EBITDA ajusté Groupe 106,3 144,9 -38,6

L’EBITDA ajusté du T1 2023 avait bénéficié :

De la reconnaissance d’un produit à recevoir spécifique de 7 M€ et de produits étalés sur le contrat entre Monoprix et Getir/Gorillas à hauteur de 5 M€ (contrat résilié au cours du T3 2023)

De 5 M€ de baisse d’honoraires perçus suite à la cession de Sudeco, société de gestion cédée par IGC en mars 2023

De 5 M€ de crédits mécénats (aucun crédit mécénat complémentaire n’a été reconnu en 2024)





En dehors de ces éléments ponctuels, le recul de 17 M€ s’explique principalement par la baisse d’activité des marques Casino et du taux de marge de Franprix et Monoprix, ce dernier subissant les conséquences de la stabilité de l’inflation.

EBITDA ajusté après loyers2

(en M€) T1 2024 T1 2023 Variation Monoprix 1,5 26,5 -25,0 Franprix 0,1 15,0 -14,9 Casino -3,3 -0,7 -2,6 Marques de proximité -1,6 40,9 -42,5 Cdiscount 6,9 5,0 1,9 Autres3 -14,9 -11,3 -3,6 EBITDA ajusté après loyers Groupe -9,6 34,5 -44,1

Sur la période de 12 mois glissants du 1er avril 2023 au 31 mars 2024, l’EBITDA ajusté après loyers ressort à 275 M€ sur les activités poursuivies.

Au vu des résultats des activités poursuivies du 1er trimestre 2024, des tendances de marché observées à date et de l’EBITDA ajusté anticipé du parc des hypermarchés et supermarchés14 jusqu’à sa cession effective au Groupement Les Mousquetaires, Auchan et Carrefour, le Groupe estime que l’EBITDA ajusté après loyers pour 2024 de l’ensemble consolidé (i.e. activités poursuivies et abandonnées) sera inférieur à l’EBITDA ajusté après loyers de 126 M€15 pour l’exercice 2024 figurant dans le plan d’affaires du consortium (cf. communiqué de presse du 21 décembre 2023).

Il est rappelé que le groupe Casino a indiqué dans son Document d’Enregistrement Universel 2023 que les projections d’EBITDA France 2024-2028 publiées par le Groupe en novembre 2023 étaient caduques et qu’il ne donnait aucune perspective pour 2024.

Cash-flow libre16

Au T1 2024, le cash-flow libre1 ressort à -327 M€ (-226 M€ au T1 2023) après paiement de 153 M€ de dettes sociales et fiscales placées sous moratoire en 2023. En excluant ce montant non récurrent de -153 M€, le cash-flow libre1 s’élèverait à -174 M€.

(en M€) T1 2024 T1 2023 Capacité d’autofinancement (CAF) -36 -3 dont EBITDA ajusté après loyers -10 35 dont APCO cash -28 -30 dont autres éléments CAF 2 -8 Capex nets -93 -73 Impôts -11 -1 dont décalage cotisations 2023 -11 - Variation de BFR -187 -153 dont décalage cotisations 2023 -142 - Cash-flow libre1 -327 -226

Dette financière nette17

Au 31 mars 2024, la dette financière nette s'établit à 1,6 Md€ à la suite de la restructuration financière18, en variation de 4,6 Mds€ par rapport à fin 2023. Il est rappelé que la dette financière nette ajustée au 31 décembre 2023 (comprenant l’impact de la restructuration financière) s’élevait à 1 534 M€, comme indiqué dans le Document d’Enregistrement Universel 2023.

(En M€) 31/03/24 31/12/23 Variation 31/12/23

ajustée19 Emprunts et dettes financières 3 247 7 232 (3 985) 3 230 Obligations EMTN / HY CGP - 2 168 (2 168) 0 RCF Monoprix réinstallé / RCF Casino Finance 711 2 051 (1 340) 711 Term Loan réinstallé / Term Loan B 1 410 1 425 (15) 1 410 Obligations HY Quatrim 491 553 (62) 491 Lignes confirmées Monoprix 159 170 (11) 131 PGE Cdiscount 60 60 - 60 Autres 416 805 (484) 427 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1 654) (1 051) (602) (1 696) Dette financière nette 1 593 6 181 (4 587) 1 534 Dette financière nette hors Quatrim20 1 113 1 048

Covenant

Il est rappelé que, bien que son calcul soit requis par la documentation bancaire dès le T1 2024, le covenant est indicatif (« holiday period »). Le périmètre de test du covenant correspond au Groupe retraité de Quatrim et, dans une moindre mesure, des filiales Mayland en Pologne et Wilkes au Brésil.

(en M€) Au 31 mars 2024 EBITDA ajusté covenant 21 268 DFN covenant 22 1 312 DFN covenant / EBITDA ajusté covenant 4,89x

Le ratio DFN covenant / EBITDA ajusté covenant ressort ainsi à 4,89x. Il sera testé pour la première fois le 30 septembre 2025 avec un niveau de ratio à respecter de 8,34x.

Cessions d’actifs et perte de contrôle

Cession des hypermarchés (HM) et supermarchés (SM) Casino

Fin mai 2023, le Groupe s’était engagé à céder au Groupement Les Mousquetaires jusqu’à 72 magasins représentant 502 M€ de CA HT 2022 au plus tard dans un délai de 3 ans23. Des cessions seront réalisées au 30 juin 2024 (7 HM ayant réalisé 128 M€ de CA HT 2023) et au 30 septembre 2024 (49 SM et 16 Franprix/Leader Price/Casino ayant réalisé 319 M€ de CA HT 2023), étant rappelé que le groupe Casino a encaissé un acompte de 140 M€ en septembre 2023.

Le 24 janvier 2024, le Groupe a par ailleurs annoncé avoir conclu des accords avec Auchan Retail France ainsi qu’avec le Groupement Les Mousquetaires. Ces accords prévoient la cession de 287 magasins (et les stations-services rattachées), sur la base d’une valeur d’entreprise comprise entre 1,3 Md€ et 1,35 Md€ hors immobilier, avant cession des stocks, et à laquelle devront être retranchés divers coûts associés, dont le paiement des dettes fournisseurs ainsi que les effets de la réorganisation des entrepôts et du siège de Casino France qui s’ensuivra. La réalisation des cessions interviendrait en 3 vagues, au 30 avril, au 31 mai et au 1er juillet 2024, après la consultation des instances représentatives du personnel concernées.

Dans le cadre du protocole d’intentions conclu avec le Groupement Les Mousquetaires, le Groupe Casino a annoncé le 8 février 2024 avoir conclu un accord avec Carrefour pour la cession de 25 magasins (et des stations-services y étant rattachées) devant initialement être acquis par le Groupement Les Mousquetaires.

Il est anticipé qu’environ 120 points de vente soient transférés à Auchan Retail France, le Groupement les Mousquetaires et Carrefour le 30 avril 2024.

Par ailleurs, les partenariats aux Achats seront renforcés avec Intermarché et étendus à Auchan. Le groupe Casino fera alors partie d’un ensemble d’alliances puissantes pesant près de 30% de part de marché et couvrant un spectre large de gros fournisseurs pour une durée de dix ans. Ce partenariat sera opérationnel dès l’automne prochain pour la campagne de négociations 2024/2025. Ce projet permettra au Groupe d’améliorer sa compétitivité aux achats, malgré la réduction de sa taille.

Cession de Grupo Éxito

Le 26 janvier 2024, le groupe Casino a annoncé la finalisation de la cession de sa participation directe de 34% dans Grupo Éxito à Grupo Calleja. GPA a également apporté aux offres sa participation de 13% dans Grupo Éxito. Dans le cadre de cette transaction, le groupe Casino a encaissé un produit brut de 400 M$ (correspondant à 367 M€ hors frais à cette date24) et GPA un produit brut de 156 M$.

Perte de contrôle de GPA

L'augmentation de capital de 704 MBRL (correspondant à environ 130 M€25) a été finalisée le 14 mars 2024, date à laquelle le groupe Casino a perdu le contrôle. A l’issue de cette opération, le Groupe détient 22,5% du capital de GPA (contre 41% précédemment). Cette augmentation de capital s’accompagne d’un changement de gouvernance de cette entité.

La perte de contrôle de GPA se traduit dans les comptes par :

La décomptabilisation des actifs et passifs détenus en vue de la vente de GPA qui étaient présentés sur une ligne distincte du bilan à partir de décembre 2023 La comptabilisation à la juste valeur de la participation conservée de 22,5% dans le capital de GPA La reconnaissance d’un résultat de cession comprenant essentiellement le recyclage de la réserve de conversion négative (-1,6 milliards d’euros au 31 décembre 2023 en Part du Groupe).







Réalisation effective de la restructuration financière

L’ensemble des opérations prévues par le plan de sauvegarde de Casino et les plans de sauvegarde accélérée de ses filiales concernées26 arrêtés par le Tribunal de commerce de Paris le 26 février 2024, ont été mises en œuvre le 27 mars 2024, notamment :

Une augmentation de capital à hauteur de 1,2 Md€ qui a permis de renforcer la liquidité du Groupe de 679 M€ après déduction des montants réglés à la date de la restructuration : remboursement de différés d’impôts et charges sociales (233 M€ 27 ) remboursement de dettes financières et frais financiers (235 M€) paiement de frais liés ou dus à la date restructuration (53 M€ 28 )

qui a permis de renforcer la liquidité du Groupe de 679 M€ après déduction des montants réglés à la date de la restructuration : Une conversion en capital de la majeure partie de la dette sécurisée et non sécurisée du Groupe ainsi que des TSSDI, représentant 4,9 Mds€ d’échéances en principal (3,5 Mds€ hors TSSDI).





A l’issue de ces opérations, le capital social de Casino est composé de 37.304.080.735 actions, représentant 37.351.145.246 droits de vote théoriques.

La réalisation de la restructuration financière de Casino a entraîné un changement de contrôle du groupe Casino au profit de France Retail Holdings S.à r.l., holding de contrôle du Consortium (une entité ultimement contrôlée par M. Daniel Křetínský).

Les prochaines étapes de la restructuration financière du Groupe sont les suivantes :

Opérations sur le capital

(i) Du 14 mai au 13 juin 2024 : opérations de regroupement des actions composant le capital social de Casino, de telle sorte que 100 actions ordinaires d’une valeur nominale de 0,01 € chacune seront échangées contre 1 action nouvelle d’une valeur nominale de 1,00 € chacune

(ii) 14 juin 2024 : réduction du capital social de Casino par voie de réduction de la valeur nominale des actions émises par Casino de 1,00 € à 0,01 € par action (sous réserve de la réalisation effective du regroupement d’actions)

Assemblée Générale annuelle le 11 juin 2024.

Réorganisation

Le Groupe a communiqué ce matin les modalités du projet de transformation mis en œuvre dans le cadre de la restructuration financière et de la réduction du périmètre de ses activités.

Le communiqué est disponible sur le site de la société : lien.

ANNEXES – VOLUME D’AFFAIRES

Volume d’affaires par enseigne

VOLUME D’AFFAIRES TOTAL HT

PAR ENSEIGNE ESTIME (en M€, y compris essence) T1 2024



Variation

(y compris calendaire) Monoprix 1 146 +0,5% Franprix 486 -0,1% Casino 537 +0,8% TOTAL MARQUES DE PROXIMITE 2 169 +0,4% Cdiscount 508 -13,8% Autres 30 -25,3 TOTAL GROUPE CASINO 2 706 -2,9%

ANNEXES – PARC DE MAGASINS

Parc de magasins des activités poursuivies29

31 mars 2023 30 juin 2023 30 sept. 2023 31 déc. 2023 31 mars 2024 Monoprix 852 855 862 861 849 dont Intégrés France hors Naturalia

Franchisés / LG France hors Naturalia 343

266 345

272 342

285 338

291 336

285 Naturalia Intégrés France 177 175 170 170 168 Naturalia Franchisés / LG France 66 63 65 62 60 Franprix 1 157 1 189 1 186 1 221 1 198 dont Intégrés France

Franchisés / LG France

Affiliés international30 328

709

120 324

745

120 319

754

113 323

782

116 320

768

110 Casino

dont Intégrés France

Franchisés / LG France

Affiliés International31 6 000

588

5 286

126 6 017

568

5 318

131 5 964

543

5 286

135 5 862

493

5 230

139 5 816

450

5 227

139 Autres activités32 5 5 5 5 5 TOTAL 8 014 8 066 8 017 7 949 7 868

LG : Location-gérance

ANNEXES – INFORMATIONS COMPTABLES

Activités abandonnées

En application de la norme IFRS 5, les résultats des activités suivantes sont présentés en activités abandonnées sur les périodes 2023 et 2024 :

Assaí : le groupe Casino a perdu le contrôle de son activité brésilienne de Cash & Carry Assaí le 31 mars 2023 et a cédé sa participation résiduelle le 23 juin 2023.

: le groupe Casino a perdu le contrôle de son activité brésilienne de Cash & Carry Assaí le 31 mars 2023 et a cédé sa participation résiduelle le 23 juin 2023. Grupo Éxito : dans le cadre des offres publiques d’achats lancées aux Etats-Unis et en Colombie par Grupo Calleja sur le capital de Grupo Éxito, le groupe Casino a réalisé le 26 janvier 2024 la cession de sa participation de 47,36% (dont 13,31% de participation indirecte à travers GPA).

dans le cadre des offres publiques d’achats lancées aux Etats-Unis et en Colombie par Grupo Calleja sur le capital de Grupo Éxito, le groupe Casino a réalisé le 26 janvier 2024 la cession de sa participation de 47,36% (dont 13,31% de participation indirecte à travers GPA). GPA : l'augmentation de capital de 704 MBRL a été finalisée le 14 mars 2024, date à laquelle le groupe Casino a perdu le contrôle. A l’issue de cette opération, le Groupe détient 22,5% du capital de GPA.

l'augmentation de capital de 704 MBRL a été finalisée le 14 mars 2024, date à laquelle le groupe Casino a perdu le contrôle. A l’issue de cette opération, le Groupe détient 22,5% du capital de GPA. Hypermarchés et Supermarchés Casino : Dans le cadre de la cession des hypermarchés et supermarchés, les activités des branches hypermarchés et supermarchés (y compris Codim) sont présentées en activités abandonnées sur 2023 et 2024. Les activités en franchise de Leader Price en France sont également présentées en activités abandonnées.

Principales variations de périmètre des activités poursuivies

Cession de Carya (Cdiscount) au 31 décembre 2023

Cession de 5 magasins intégrés de Proximité Casino au Groupement Les Mousquetaires en septembre 2023

Tableau de réconciliation de l’EBITDA ajusté au Résultat opérationnel courant (ROC)

(En M€) T1 2024 T1 2023 Résultat opérationnel courant (ROC) -50,1 -12,5 Dotations aux amortissements

opérationnels courants -156,3 -157,4 EBITDA ajusté 106,3 144,9

Contacts analystes et investisseurs

-

Christopher WELTON + 33 (0)1 53 65 64 17 - cwelton.exterieur@groupe-casino.fr

ou

+ 33 (0)1 53 65 24 17 - IR_Casino@groupe-casino.fr

Contacts presse

-

Groupe Casino / Direction de la Communication

Stéphanie ABADIE + 33 (0)6 26 27 37 05 - sabadie@groupe-casino.fr

ou

+ 33(0)1 53 65 24 78 - directiondelacommunication@groupe-casino.fr

-

Agence IMAGE 7

Karine ALLOUIS +33 (0)6 11 59 23 26 - kallouis@image7.fr

Laurent POINSOT + 33(0)6 80 11 73 52 - lpoinsot@image7.fr

Franck PASQUIER + 33(0)6 73 62 57 99 - fpasquier@image7.fr

Disclaimer

Ce communiqué a été préparé uniquement à titre informatif et ne doit pas être interprété comme une sollicitation ou une offre d'achat ou de vente de valeurs mobilières ou instruments financiers connexes. De même, il ne donne pas et ne doit pas être traité comme un conseil d'investissement. Il n'a aucun égard aux objectifs de placement, la situation financière ou des besoins particuliers de tout récepteur. Aucune représentation ou garantie, expresse ou implicite, n'est fournie par rapport à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations contenues dans ce document. Il ne devrait pas être considéré par les bénéficiaires comme un substitut à l'exercice de leur propre jugement. Toutes les opinions exprimées dans ce document sont sujettes à changement sans préavis.

1 Variation de -3,8% en comparable et en organique (hors essence et calendaire)

2 L’EBITDA ajusté est défini comme le résultat opérationnel courant (ROC) augmenté de la dotation aux amortissements opérationnels courants. L’EBITDA ajusté après loyers est défini comme l’EBITDA ajusté diminué des loyers payés (y compris les loyers au titre des contrats de location dits “onéreux” précédemment présentés sur la ligne « autres remboursements » du tableau de flux de trésorerie)

3 Le cash-flow libre hors plan de cession / frais de restructuration correspond aux flux de trésorerie générés par l’activité tels que présentés dans l’état des flux de trésorerie consolidés diminués des capex nets, des loyers décaissés IFRS 16 et retraités des effets du plan de cession et des frais de restructuration

4 La dette financière nette comprend les dettes financières brutes incluant les dérivés passifs de couverture de juste valeur et les dettes fournisseurs conventionnés, diminués (i) de la trésorerie et équivalents de trésorerie, (ii) des actifs financiers de gestion de trésorerie et placements financiers, (iii) des dérivés actifs de couverture de juste valeur, et (iv) des actifs financiers consécutifs à une cession significative d’actifs non courants

5 Il est rappelé que, bien que son calcul soit requis par la documentation bancaire dès le T1 2024, le covenant est indicatif (« holiday period »). Le périmètre de test du covenant correspond au Groupe retraité de Quatrim et, dans une moindre mesure des filiales Mayland en Pologne et Wilkes au Brésil

6 Voir définitions en page 5

7 Hors essence et calendaire

8 Une modification de l'allocation du chiffre d'affaires a été réalisée à partir du T1 2024, consistant à allouer la totalité du chiffre d’affaires d'ExtenC (portant les activités du Groupe à l’international et présenté jusque-là dans le segment "Autres") aux segments " Casino" et "Franprix". Cette réallocation découle d’une volonté de présenter le chiffre d’affaires par marque (et non plus par format) conformément aux nouvelles modalités de pilotage opérationnel du Groupe L'année 2023 a été retraitée en conséquence pour être comparable

9 Données publiées par la filiale. Cdiscount a publié ses résultats du T1 2024 le 24 avril 2024 après Bourse

10 Gross merchandise value (GMV) : volume d’affaires

11 Hors plan de cession / frais de restructuration - Voir définition en page 1

12 Voir définitions en page 1

13 Le segment "Autres" constitue le segment résiduel des activités du Groupe incluant principalement les activités immobilières (notamment Quatrim/IGC et Mayland), les activités de RelevanC, REL, BAO et le centre de coût de la holding Casino, Guichard-Perrachon

14 Présenté en activités abandonnées dans les comptes du Groupe

15 467 M€ sur les activités poursuivies et -341 M€ sur les activités abandonnées

16 Hors plan de cession / frais de restructuration - Voir définition en page 1

17 Voir définition en page 1

18 Voir les communiqués des 25 et 27 mars 2024

19 Dette nette ajustée au 31 décembre 2023 comprenant l’impact de la restructuration financière

20 La restructuration financière a emporté le cloisonnement (« ring-fencing ») du périmètre Quatrim du reste du Groupe. Le remboursement de la dette obligataire de Quatrim doit s’effectuer via un programme de cessions d’actifs approuvé avec ses créanciers, étant précisé que ces derniers ont désormais un recours limité aux actifs du Groupe

21 L’ « EBITDA ajusté covenant » ou EBITDA pro forma (selon la documentation) correspond à l’EBITDA ajusté après loyers ajusté au périmètre du covenant, hors des éventuelles incidences d’effets de périmètre et de retraitements pro forma correspondant à des futures économies/synergies à réaliser dans les 18 mois (au titre du T1, aucun retraitement pro forma n’est pris en compte)

22 La « dette financière nette covenant » correspond aux dettes financières brutes attachées au périmètre covenant (en ce compris les emprunts des sociétés dudit périmètre auprès des autres sociétés du Groupe), (i) augmentées des passifs financiers qui ont, en substance, une nature de dettes financières, (ii) ajustées du tirage moyen sur les lignes revolving du Groupe au cours des douze derniers mois (à compter de la date de la restructuration) et (iii) diminuées de la trésorerie et équivalents de trésorerie des entités du périmètre covenant et des mobilisations de créances non déconsolidantes relatives aux programmes de financements opérationnels réinstallés dans le cadre de la restructuration.

Les dettes financières au 31 mars 2024 incluent la valeur nominale des trois dettes réinstallées totalisant 2,6 Mds€ (RCF Monoprix, TLB CGP et obligations Quatrim) en attendant la finalisation des travaux d’évaluation de leurs justes valeurs à la date du 27 mars 2024; ces travaux seront terminés dans le cadre des comptes semestriels 2024

23 Cette cession concerne le second périmètre de magasins mentionné dans le communiqué du 26 mai 2023, le premier périmètre de 61 points de vente ayant été cédé le 30 septembre 2023

24 Taux de change USD/EUR de 1,0905 au 24 janvier 2024 (BCE)

25 Taux de change BRL/EUR de 0,1844 au 14 mars 2024 (BCE)

26 Casino Finance, Distribution Casino France, Casino Participations France, Quatrim, Ségisor, et Monoprix

27 Ces différés de 313 M€ ont été remboursés pour 80 M€ grâce à un gage-espèces constitué par le Groupe au bénéfice de l’URSSAF au cours du S2 2023

28 Hors frais de restructuration directement imputables à Quatrim payés au moyen du compte séquestre Quatrim

29 Le parc de magasins a fait l’objet d’une correction visant à rationaliser son calcul. Les chiffres 2023 ont été retraités en conséquence

30 Les affiliés à l’international de Franprix comprennent les magasins Leader Price franchisés à l’international. Les magasins Leader Price franchisés en France sont présentés en activités abandonnées. Les données des trimestres précédents ont été retraitées en conséquence pour être comparables

31 Les affiliés à l’international de la Proximité comprennent les magasins HM/SM affiliés à l’international. Les magasins HM/SM en France sont présentés en activités abandonnées. Les données des trimestres précédents ont été retraitées en conséquence pour être comparables

32 Les autres activités comprennent 3C Cameroun

Pièce jointe