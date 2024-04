CARVYKTI®▼ (ciltacabtagén autoleucel; cilta-cel) es el primer tratamiento dirigido a BCMA aprobado por la Comisión Europea para pacientes con mieloma múltiple en recaída y refractario que hayan recibido al menos una línea previa de tratamiento

La indicación ampliada de esta dosis única para perfusión puede ofrecer a los pacientes de mieloma múltiple un periodo libre de tratamiento desde la primera recaída1

La aprobación se basa en los resultados del estudio de FASE 3 CARTITUDE-4, en el que el tratamiento con cilta-cel tras una a tres líneas de tratamiento previas redujo el riesgo de progresión de la enfermedad o muerte en un 74 por ciento en comparación con los tratamientos estándar1

BEERSE, BÉLGICA, April 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Janssen-Cilag International NV, una empresa de Johnson & Johnson, ha anunciado hoy que la Comisión Europea (CE) ha aprobado una variación de tipo II para CARVYKTI®▼ (ciltacabtagén autoleucel; cilta-cel) para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario (MMRR) que hayan recibido al menos un tratamiento previo, incluidos un agente inmunomodulador (IMiD) y un inhibidor del proteasoma (IP), hayan presentado progresión de la enfermedad al último tratamiento y son refractarios a lenalidomida.1

Cilta-cel es un tratamiento innovador de linfocitos T con receptor de antígeno quimérico (CAR-T) dirigida al antígeno de maduración de células B (BCMA), una proteína que se expresa ampliamente en las células del mieloma.1 Con esta aprobación, cilta-cel se convierte en el primer tratamiento CAR-T dirigido a BCMA aprobado en Europa para pacientes con mieloma múltiple desde la primera recaída.1

En la Unión Europea se diagnosticaron en 2022 más de 35.000 nuevos casos de mieloma múltiple, un cáncer incurable de la sangre.2 La mayoría de los pacientes con mieloma múltiple recaen después de los tratamientos estándar.3 Cada línea adicional de tratamiento se asocia con menores tasas de respuesta, intervalos libres de tratamiento más cortos y mayores tasas de toxicidad y comorbilidades.4 La tasa de recaídas en el mieloma múltiple y su agresividad hacen necesarios nuevos tratamientos que ataquen la enfermedad de diferentes formas y en líneas más tempranas de tratamiento.3

«Cilta-cel es un tratamiento celular innovador y personalizado que sigue dando resultados positivos en pacientes que necesitan nuevas opciones terapéuticas», afirma Edmond Chan, doctor en medicina, especialista en cirugía para Europa, Oriente Medio y África del área terapéutica de Hematología de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «Esta aprobación supone un avance importante para los pacientes con mieloma múltiple, que pueden beneficiarse del tratamiento con cilta-cel en líneas más precoces de su tratamiento, donde dicho tratamiento tiene el potencial de aportar resultados y cambiar la trayectoria de su enfermedad».

La indicación ampliada de cilta-cel se basa en los resultados positivos del estudio fase 3 CARTITUDE-4 ( NCT04181827 ), en el que se evalúa el perfil de eficacia y seguridad de cilta-cel en pacientes con mieloma múltiple en recaída y refractarios a lenalidomida.5 Los datos del estudio se publicaron anteriormente en The New England Journal of Medicine.6 En el estudio CARTITUDE-4 se incluyó a pacientes (n=419) con mieloma múltiple en recaída y refractarios a lenalidomida que habían recibido al menos una línea de tratamiento previa (rango de 1 a 3), incluido un IP y un IMiD.1 Los pacientes se distribuyeron aleatoriamente para recibir una secuencia de aféresis, tratamiento puente, linfodepleción y cilta-cel (n=208) o el tratamiento estándar, que constaba de daratumumab, pomalidomida y dexametasona (DPd) o pomalidomida, bortezomib y dexametasona (PVd) (n=211).1

Tras una mediana de seguimiento de 15,9 meses, una sola perfusión de cilta-cel dio lugar a un significativamente menor riesgo de progresión de la enfermedad o muerte frente al tratamiento estándar (hazard ratio [HR]: : 0,26; intervalo de confianza [IC] del 95 por ciento, 0,2-0,4).1 La mediana de la supervivencia libre de progresión (SLP) no se alcanzó en el brazo de cilta-cel y fue de 11,8 meses en el brazo del tratamiento estándar (IC del 95 por ciento, 10-14).1 A los 12 meses, la tasa de SLP estimada fue del 76 por ciento en el brazo de cilta-cel (IC del 95 por ciento, 69-81) y del 49 por ciento en el brazo del tratamiento estándar (IC del 95 por ciento, 42-55).1 Los pacientes del brazo de cilta-cel alcanzaron una tasa de respuesta global (TRG) del 85 por ciento y un 73 por ciento logró una respuesta completa (RC) o mejor.1 Entre los pacientes del brazo del tratamiento estándar, la TRG fue del 67 por ciento y la tasa de RC o mejor fue del 22 por ciento.1 La tasa general de enfermedad mínima residual (EMR) negativa fue mayor en el brazo de cilta-cel (61 por ciento) que en el del tratamiento estándar (16 por ciento).1 Después de una mediana de seguimiento de 28,7 meses, la mediana de la supervivencia global no fue estimable en el brazo de cilta-cel (IC del 95 por ciento, NE-NE) ni en el del tratamiento estándar (IC del 95 por ciento, 34-NE) pero la tendencia fue favorable a cilta-cel (HR: 0,57; IC del 95 por ciento, 0,4-0,8).1

«Los pacientes con mieloma múltiple refractarios a lenalidomida suelen presentar resistencia temprana a los tratamientos estándar y su enfermedad empeora exponencialmente con cada línea adicional de tratamiento», señala el profesor Jesús San Miguel, director de Medicina Clínica y Traslacional de la Universidad de Navarra, España‡. «Una sola perfusión de cilta-cel ha demostrado reducir significativamente el riesgo de progresión o muerte en comparación con otras opciones terapéuticas actuales desde la primera recaída».

Los acontecimientos adversos (AA) se evaluaron en la población de seguridad (n=208 en cada brazo).6 Los resultados publicados en The New England Journal of Medicine demostraron que los acontecimientos adversos de grado 3 o 4 más frecuentes en ambos grupos fueron de naturaleza hematológica, como neutropenia (cilta-cel: 90 por ciento; tratamiento estándar: 82 por ciento), trombocitopenia (cilta-cel: 41 por ciento; tratamiento estándar: 19 por ciento) y anemia (cilta-cel: 36 por ciento; tratamiento estándar: 14 por ciento).6 Se notificaron acontecimientos adversos graves en 92 pacientes (44 por ciento) en el brazo de cilta-cel y en 81 pacientes (39 por ciento) en el brazo del tratamiento estándar.6 Se dieron infecciones en el 62 por ciento y el 71 por ciento de los pacientes de los brazos de cilta-cel y tratamiento estándar, respectivamente.5 En total, fallecieron 39 pacientes del brazo de cilta-cel y 46 del brazo del tratamiento estándar; un total de 10 pacientes del brazo de cilta-cel y 5 del tratamiento estándar fallecieron por AA debidos al tratamiento.6 El síndrome de liberación de citoquinas (SLC) se dio en el 76 por ciento (1 por ciento de grado 3 o 4) de los 176 pacientes que recibieron cilta-cel.6

La CE también ha aprobado hoy la conversión de la autorización de comercialización condicional (ACM) de cilta-cel en una autorización de comercialización estándar, ya que se han cumplido las obligaciones de la ACM.1

«Aspiramos a hacer avanzar la ciencia para abordar las necesidades de los pacientes en cada etapa de esta compleja enfermedad», señala Jordan Schecter, doctor en medicina, vicepresidente y director del área del Mieloma Múltiple de Johnson & Johnson Innovative Medicine. «Cilta-cel constituye una parte importante de nuestros esfuerzos por redefinir el mieloma múltiple y, en última instancia, lograr remisiones duraderas en los pacientes. Estamos decididos a intentar adelantarnos al cáncer y esta aprobación representa un importante paso adelante en la consecución de este objetivo».

La decisión de la CE llega tras la aprobación de cilta-cel por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) el pasado 5 de abril de 2024 para el tratamiento de pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída o refractario que han recibido al menos una línea de tratamiento previa, incluido un IP y un IMiD y son refractarios a lenalidomida.7

Acerca del estudio CARTITUDE-4

CARTITUDE-4 es el primer estudio internacional de fase 3, aleatorizado y abierto, que evalúa la eficacia y la seguridad de cilta-cel frente a PVd o DPd en pacientes adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario a lenalidomida con una a tres líneas de tratamiento previas.5 Los participantes en el estudio habían recibido entre una y tres líneas de tratamiento previas, incluidos un inhibidor del proteasoma (IP) y un agente inmunomodulador (IMiD), y eran refractarios a la lenalidomida.5Los pacientes fueron aleatorizados para recibir una secuencia de aféresis, terapia puente, linfodepleción y cilta-cel (n=208) o el tratamiento estándar, que incluía PVd o DPd (n=211).1,5 La principal variable evaluada del estudio es la supervivencia libre de progresión (SLP), definida como el tiempo transcurrido desde la fecha de aleatorización hasta la fecha de la primera progresión documentada de la enfermedad, según los criterios del IMWG, o la muerte por cualquier causa.5

Acerca de Cilta-cel

Cilta-cel recibió una autorización de comercialización condicional inicial de la CE en mayo de 2022, para el tratamiento de adultos con mieloma múltiple en recaída y refractario, que hayan recibido al menos tres tratamientos previos, incluidos un IMiD, un IP y un anticuerpo anti-CD38, y hayan demostrado progresión de la enfermedad al último tratamiento.8 Por otra parte, en febrero de 2024, el Comité de Medicamentos Huérfanos (COMP) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recomendó por consenso que se mantuviera la designación de medicamento huérfano para cilta-cel. En febrero de 2022, la FDA de EE. UU. Aprobó inicialmente cilta-cel para el tratamiento de adultos con mieloma múltiple en recaída o refractario tras cuatro o más líneas previas de tratamiento, incluidos un IP, un IMiD y un anticuerpo monoclonal anti-CD38.9

Si desea una lista completa de los acontecimientos adversos, así como información sobre la posología y administración, contraindicaciones y otras precauciones al utilizar cilta-cel, consulte el Resumen de las características del producto donde encontrará más información.1 De conformidad con la normativa de la EMA relativa a los nuevos medicamentos y a aquellos que han recibido una aprobación condicional, cilta-cel está sujeto a seguimiento adicional.1

Cilta-cel es una inmunoterapia de linfocitos T autólogos genéticamente modificados, dirigida contra el antígeno de maduración de linfocitos B (BCMA), que implica reprogramar los propios linfocitos T del paciente con un transgén que codifica un receptor quimérico de antígenos (CAR) que se une a las células que expresan BCMA y promueve su eliminación.10 El BCMA se expresa principalmente en la superficie de las células malignas del mieloma múltiple, así como en las células B en estadios avanzados y en las células plasmáticas.11,12 La proteína CAR de cilta-cel presenta dos anticuerpos de dominio único dirigidos a BCMA diseñados para conferir una alta avidez por el antígeno BCMA humano.10 Al unirse a células que expresan BCMA, el CAR promueve la activación de los linfocitos T, la expansión y la eliminación de las células diana.13

En diciembre de 2017, Janssen Biotech, Inc., una empresa de Johnson & Johnson, celebró un acuerdo de colaboración y licencia global con Legend Biotech USA, Inc. para desarrollar y comercializar cilta-cel.14

Acerca del mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un cáncer hematológico incurable que afecta a un tipo de glóbulos blancos denominados células plasmáticas, que se encuentran en la médula ósea.15,16 En el mieloma múltiple, estas células plasmáticas malignas siguen proliferando, acumulándose en el organismo y desplazando a las células sanguíneas normales, además de provocar a menudo la degradación de los huesos y otras complicaciones graves.16 En la Unión Europea, se calcula que en 2022 se diagnosticó mieloma múltiple a más de 35.000 personas y fallecieron más de 22.700 pacientes.2 Si bien algunos pacientes con mieloma múltiple no presentan síntomas inicialmente, otros pueden tener síntomas frecuentes de la enfermedad, que pueden incluir fractura o dolor de huesos, anemia, cansancio, hipercalcemia, infecciones o insuficiencia renal.17

Acerca de Johnson & Johnson

En Johnson & Johnson, creemos que la salud lo es todo. Nuestra fuerza en innovación sanitaria nos permite construir un mundo en el que se prevengan, traten y curen enfermedades complejas, en el que los tratamientos sean más inteligentes y menos invasivos, y las soluciones sean personales. Gracias a nuestra experiencia en Innovative Medicine y MedTech, estamos en una posición única para innovar en todo el espectro de soluciones sanitarias hoy para ofrecer los avances del mañana, y tener un profundo impacto en la salud de la humanidad.

Más información en www.janssen.com/emea . Síganos en https://www.linkedin.com/company/jnj-innovative-medicine-emea . Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc., Janssen-Cilag International NV y Janssen Research & Development, LLC forman parte de Johnson & Johnson.

Abril de 2024