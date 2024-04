Tonner Drones annonce le début des négociations pour mettre fin à l'instrument à prix variable

Cannes, 24 avril 2024 18:00

Tonner Drones annonce aujourd'hui avoir entamé des négociations avec les constituants-bénéficiaires de la Fiducie A pour mettre fin aux instruments à prix variable.

La fin des instruments à prix variables était l'un des principaux objectifs de la nouvelle direction de l'entreprise. Tonner Drones a déjà réussi à mettre fin à sa longue relation avec Yorkville en mars. Après le succès de l'augmentation de capital en avril dernier, elle estime désormais qu'elle a la responsabilité, envers ses actionnaires, de mettre également un terme au contrat avec la Fiducie A dans les plus brefs délais.

Tonner Drones a reçu des premiers signaux favorables de la Fiducie A, qui est prête à négocier la fin des instruments à prix variable. Les deux parties sont désormais en discussions pour parvenir à un accord.

Les intentions de Tonner Drones sont de minimiser la dilution et de réduire la dette. De plus, Tonner Drones est bien conscient que les investisseurs ont récemment soutenu un cycle d’investissement au prix de 0,0250 €, qui est la valeur nominale réelle.

Bien que Tonner drones soit actuellement optimiste quant à la conclusion d'un accord, elle ne peut pas encore fournir de certitude quant aux détails ultérieurs et au succès des négociations.

À propos de Tonner Drones : Tonner Drones (anciennement Delta Drone) développe des drones et des technologies associées pour les secteurs de la défense et de la sécurité intérieure. Tonner Drones détient des participations précieuses dans certains des principaux fabricants français de drones civils et militaires. La stratégie de Tonner Drones consiste à tirer parti de ces participations par le biais d'une gestion active des actifs, d'un fonds de capital-investissement et en s'associant à d'autres fonds de capital-investissement pour devenir un important consolidateur de l'industrie. Des revenus supplémentaires peuvent être obtenus grâce à des redevances sur les brevets détenus par Tonner Drones auprès de fabricants reconnus. Tonner Drones ne prévoit pas de posséder une usine, mais elle est déterminée à maintenir la R&D pour ses produits et systèmes en France.

Les actions de Tonner Drones sont cotées sur Euronext Growth Paris (code ISIN : FR001400H2X4).

Plus d'informations sur www.tonnerdrones.com

Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous êtes intéressé par un partenariat : contact@tonnerdrones.com

Contact

Tonner Drones

D.M. van den Ouden

diede.vandenouden@tonnerdrones.com

Avertissement

Ce communiqué de presse a été préparé par TonnerDrones exclusivement à titre d'information. Il ne constitue ni n'inclut aucun conseil ou recommandation de TonnerDrones (ou de toute autre personne) concernant les titres de TonnerDrones ou concernant le bien-fondé de toute transaction ou la prise de toute décision d'investissement. Il ne constitue ni n'inclut aucune confirmation ou engagement de Tonner Drones (ou de toute autre personne) concernant la valeur présente ou future des activités de TonnerDrones, de ses titres, de ses filiales ou de tout autre actif de TonnerDrones.



Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives fondées sur les opinions et les attentes actuelles concernant des événements futurs. Ces déclarations prospectives peuvent inclure des projections et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations concernant les plans, les objectifs, les intentions et/ou les attentes en matière de résultats financiers, d'événements, d'opérations et de services futurs et de développement de produits, ainsi que des déclarations concernant performances ou événements. Ces déclarations sont généralement identifiées par les termes "s'attendre à", "anticiper", "croire", "avoir l'intention de", "estimer", "planifier", "projeter", "pouvoir", "devoir" ou la forme négative de ces derniers et d'autres expressions similaires. Ces déclarations ne sont pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques inhérents, des incertitudes et des hypothèses concernant TonnerDrones et ses filiales et investissements, les tendances de leurs activités, les futures dépenses d'investissement et acquisitions, les évolutions relatives aux passifs éventuels, les changements de la conjoncture économique mondiale ou des principaux marchés de TonnerDrones, les conditions de concurrence sur le marché et les facteurs réglementaires. La réalisation de ces évènements est incertaine ; leur issue pourrait se révéler différente de celle envisagée aujourd'hui, ce qui est susceptible d'affecter significativement les résultats attendus. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux prévus ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse est faite à la date du présent communiqué de presse. Sauf si la loi applicable l'exige, TonnerDrones ne s'engage pas à réviser ou à mettre à jour les déclarations prospectives, compte tenu de nouvelles informations ou d'événements futurs.

