Pressemeddelelse - Brødrene A & O Johansen A/S køber Stockholm-baserede "Svenska VA-Grossisten AB"

Albertslund, den 24. april 2024

Brødrene A & O Johansen A/S køber Stockholm-baserede ”Svenska VA-Grossisten AB”

Brødrene A & O Johansen A/S har indgået en købsaftale med den Stockholm-baserede virksomhed "Svenska VA-Grossisten AB", hvilket markerer et betydeligt fremskridt i AO Sveriges geografiske udvidelse. Med denne erhvervelse opnår AO en vigtig position i Stockholm-området og styrker dermed sin evne til at betjene de landsdækkende kunder i Sverige.

"Svenska VA-Grossisten AB", der har base i Vallentuna nord for Stockholm, blev etableret i slutningen af 2022. I sit første regnskabsår opnåede virksomheden en omsætning på 87 millioner svenske kroner (svarende til 57 millioner danske kroner) og et EBITDA på 14 millioner svenske kroner (svarende til 9 millioner danske kroner).

Administrerende direktør Niels A. Johansen siger:

"Med opkøbet af Svenska VA-Grossisten får vi ikke kun et nyt team og en ny lokation til vores svenske forretning, vi får også et fodfæste i hovedstadsområdet i Sverige. I dag er AO Sverige markedsleder inden for vand og afløb i det sydlige og vestlige område af Sverige. Ved at udvide vores forretning i Sverige sigter vi ikke kun mod at betjene kunderne i Stockholm, men også mod at kunne betjene landsdækkende kunder i Sverige."

Opkøbet forventes afsluttet i løbet af andet kvartal 2024.

Med venlig hilsen

BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S

Niels A. Johansen

Adm. direktør

Vedhæftet fil