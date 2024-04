SYNERGIE : CHIFFRE D’AFFAIRES 1er TRIMESTRE 2024

24 avril 2024, 17h45





Chiffre d’Affaires 1er trimestre 2024

Dans un contexte économique tendu, SYNERGIE

réalise au premier trimestre 2024 un Chiffre d’affaires

de 751,4M€ en croissance de +3,7% soutenu

par la bonne performance de l’International

en M€ T1 2024 T1 2023 Variation



International 447,9 412,5 +8,6% France 303,5 312,2 -2,8% Total 751,4 724,7 +3,7%

Dans un contexte économique plus tendu, SYNERGIE confirme la pertinence de sa stratégie et notamment de sa diversification géographique, avec un Chiffre d’affaires trimestriel de 751,4M€, en croissance de +3,7% par rapport à l’exercice précédent (+1,9% à devise et périmètre constants). La part de l’International représente, sur ce premier trimestre, 59,6% du Chiffre d’affaires contre 56,9% en 2023.

Le premier trimestre de la France (40,4% du consolidé) est marqué par un recul de -2,8%, attribuable aux difficultés sectorielles du travail temporaire en déclin en volume sur les premiers mois de l’année, confirmant la tendance observée en fin d’année dernière.

La croissance de l’International de +8,6% est le fruit d’une croissance organique (hors effets de change) de +5,7% et de l’acquisition du Groupe RUNTIME en Allemagne qui génère un impact positif de +11,9 M€. La performance de l’Europe du Nord et de l’Est (+13,2%) est ainsi remarquable malgré le ralentissement économique également ressenti dans ces pays. L’Europe du Sud poursuit sa croissance et réalise une bonne performance (+6,7%) portée par le dynamisme commercial de nos activités italienne et espagnole.

Malgré le contexte actuel de difficultés macro-économiques, le Groupe Synergie reste confiant dans sa capacité à répondre aux besoins accrus de flexibilité et d’agilité des entreprises tout en proposant aux candidats des solutions innovantes et sécurisantes d’accès à l’emploi.

Prochain rendez-vous

►Assemblée Générale le 20 juin 2024

►Publication du Chiffre d’affaires du 2ème trimestre le mercredi 24 juillet 2024 après Bourse

