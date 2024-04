Chiffre d'affaires du premier trimestre 2024 de Voltalia

Chiffre d’affaires trimestriel en croissance de +13%

soutenu par l’activité Ventes d’énergie en croissance de +20%





Chiffre d’affaires à 111 millions d’euros au T1 2024

Ventes d’énergie : forte augmentation de +20% porté par la production des nouvelles centrales installées en 2023 notamment en France, en Albanie et au Brésil

Services : progression de +2% (après éliminations) avec la progression parallèle des segments Développement, Construction et Fourniture d’équipements et Exploitation-Maintenance

Objectifs 2024 réaffirmés

Capacité en exploitation et construction d’environ 3,3 gigawatts, dont environ 2,5 gigawatts en exploitation

EBITDA d’environ 255 millions d’euros, dont environ 230 millions d’euros provenant des Ventes d’énergie

Ambitions 2027 confirmées

Capacité en exploitation et construction supérieure à 5 gigawatts, dont environ 4,2 gigawatts en exploitation

Capacité exploitée pour les clients tiers supérieure à 8 gigawatts

EBITDA normatif 1 d’environ 475 millions d’euros, dont environ 430 millions d’euros provenant des Ventes d’énergie

d’environ 475 millions d’euros, dont environ 430 millions d’euros provenant des Ventes d’énergie Plus de 4 millions de tonnes de CO 2 évitées

évitées 100% des capacités détenues en construction présentant un plan d'engagement des parties prenantes

50% des capacités solaires détenues en exploitation situées sur des sols co-utilisés ou revalorisés

Réduction de 35% de l'intensité carbone en kgCO 2 /MW (Scope 3) des centrales solaires détenues en 2030 par rapport à 2022

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie son chiffre d’affaires du premier trimestre 2024.

« Les trois premiers mois de l’année confortent nos objectifs 2024 avec une nouvelle hausse de +20% des Ventes d’énergie. Par ailleurs, nous exécutons notre plan d’investissement 2024 de 500 millions d’euros avec la poursuite des chantiers initiés en 2023 et les nouveaux projets lancés au Brésil, via Helexia, et au Royaume-Uni. Ce plan d'investissement, la visibilité long terme de nos prix de vente indexés sur l’inflation, le modèle intégré sur notre chaîne de valeur et l’engagement des Voltaliens renforcent notre confiance dans la réalisation des ambitions 2027 », commente Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

Chiffres d’affaires du premier trimestre (T1) 2024

En millions d’euros T1 2024 T1 2023 Variation à taux courants Variation à taux constants Ventes d’énergie 74,9 62,5 +20% +18% Services avant éliminations 80,0 108,0 -26% -23% Éliminations -43,9 -72,4 -39% -35% Services après éliminations 36,1 35,6 +2% +2% Chiffre d’affaires 111,1 98,1 +13% +12%

REVUE DES ACTIVITÉS

Le chiffre d’affaires s’établit à 111,1 millions d’euros, en hausse de +13% (+12% à taux de change constants) et se répartit à 57% en Europe, 37% en Amérique latine et 6% en Afrique.

Le chiffre d’affaires issu des Ventes d’énergie atteint 74,9 millions d’euros, en hausse de +20% (+18% à taux de change constants), contribuant à hauteur de 67% du chiffre d’affaires total.

Le chiffre d’affaires issu des Services aux clients tiers atteint 36,1 millions d’euros, en hausse de +2% à taux de change courants et constants, contribuant à hauteur de 33% du chiffre d’affaires total.

VENTES D’ENERGIE

Indicateurs opérationnels T1 2024 T1 2023 Variation Production (en GWh) 973 950 +2% Puissance en exploitation et construction (en MW) 2 928 2 617 +12% Facteur de charge éolien en France 26% 25% +1pt Facteur de charge éolien au Brésil 27% 40% -13pts Facteur de charge solaire en France 12% 13% -1pt Facteur de charge solaire au Brésil 24% 21% +3pts Facteur de charge solaire en Jordanie et en Egypte 21% 22% -1pt Facteur de charge solaire au Royaume-Uni 8% 9% -1pt

La production atteint 973 GWh en hausse de +2%. La baisse des facteurs de charge et la sortie du périmètre des centrales cédées en 2023 sont plus que compensés par la production des nouvelles centrales mises en service en 2023 pour un total de 795 MW. Le faible facteur de charge des centrales éoliennes au Brésil, dans un contexte de fin du cycle météorologique El Niño, a été pris en compte le 2 avril 2024 pour fixer l’objectif annuel d’EBITDA de 2024.

Analyse de la production par pays

Au Brésil, la production diminue de -11% du fait de la cession fin 2023 de deux centrales (Vila Acre 1 et 2, pour un total de 58,5 MW) et d’une ressource éolienne défavorable. Comme précédemment indiqué 2 , l’écrêtement de la production a de faibles effets depuis le début de l’année.

, l’écrêtement de la production a de faibles effets depuis le début de l’année. En France, la production progresse de +27%, bénéficiant des nombreuses mises en service qui ont plus que compensé la cession fin 2023 de projets éoliens de Sarry et Molinons (33 MW au total).

Dans le reste du monde, la production est multipliée par x2,0. Voltalia bénéficie des mises en services de la centrale solaire de Karavasta en Albanie et du complexe de Garrido au Portugal.

La production d’Helexia poursuit sa rapide croissance (+94%), en Europe comme au Brésil.

Le chiffre d’affaires issu des Ventes d’énergie atteint 74,9 millions d’euros, en forte hausse de +20% (+18% à taux de change constants) grâce à la montée du prix moyen de vente du MWh, avec deux facteurs principaux : des revenus de première génération à prix élevé pour la centrale de Karavasta3 et l’indexation contractuelle des prix de vente sur l’inflation4.

SERVICES

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2024 issu des Services aux clients tiers (après éliminations) atteint 36,1 millions d’euros, en hausse de +2% (à taux de change courants et constants), tandis que les Services pour compte propre (éliminés en consolidation) diminuent de -39%.

Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements aux clients tiers progresse de

+2% pour atteindre 30,2 millions d'euros. La croissance se situe au sein de l’activité construction portée par les projets irlandais avec ESB et Power Capital (330 MW). L’activité interne (éliminée en consolidation) est en baisse marquée (-37%) après les niveaux exceptionnels de 2023, qui étaient soutenus par un volume record de chantiers internes.

aux clients tiers progresse de +2% pour atteindre 30,2 millions d'euros. La croissance se situe au sein de l’activité construction portée par les projets irlandais avec ESB et Power Capital (330 MW). L’activité interne (éliminée en consolidation) est en baisse marquée (-37%) après les niveaux exceptionnels de 2023, qui étaient soutenus par un volume record de chantiers internes. Le segment Exploitation-Maintenance pour clients tiers est en hausse de +1% pour atteindre 5,9 millions d'euros. La capacité exploitée pour le compte de clients tiers s’élève à 5,0 GW, bénéficiant de nouveaux contrats signés. L’activité interne (éliminée en consolidation) augmente de +39%, grâce au niveau record en 2023 des mises en services de nouvelles centrales détenues par Voltalia qui sont désormais exploitées et maintenues par les équipes.

DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS

Construction du projet solaire Paddock au Royaume-Uni5

Voltalia lance la construction d'une centrale photovoltaïque de 49,9 MW dans le sud-est du pays. Le projet couvrira la consommation annuelle d'électricité de plus de 14 385 foyers britanniques moyens et permettra d’éviter l'émission de plus de 35 681 tonnes de CO 2 par an. L'électricité sera vendue dans le cadre de contrats de vente à long terme à des entreprises (Corporate PPA) qui consommeront l'électricité produite. La centrale commencera à produire au cours du second semestre 2025.

Financement participatif de la centrale Sud Vannier6

La campagne de financement participatif lancée début 2024 a remporté un franc succès avec une collecte de 4 millions d’euros. D’une capacité de 23,6 MW, Sud Vannier a produit ses premiers kilowattheures en février 2023 et les tests de mise en service se sont achevés en septembre 2023. L’électricité produite est vendue à Leroy Merlin à travers un contrat long-terme (Corporate PPA) d’une durée de 23 ans. C’est la première fois en France qu’un parc éolien neuf est adossé à un Corporate PPA.

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET FINANCIERS 2024 REAFFIRMES

Voltalia réitère ses objectifs 2024 :

Capacité en exploitation et construction à environ 3,3 GW, représentant une croissance de +16% par rapport à 2023, dont environ 2,5 GW en exploitation.

EBITDA à environ 255 millions d’euros, représentant une progression de +6% par rapport à 2023, dont environ 230 millions d’euros issus des Ventes d’énergie.

OBJECTIFS OPERATIONNELS ET FINANCIERS 2027 CONFIRMES

Voltalia confirme ses objectifs opérationnels et financiers pour 2027 :

Capacité détenue en propre supérieure à 5 GW, avec environ 4,2 GW en exploitation.

Capacité exploitée pour compte de clients tiers supérieure à 8 GW.

EBITDA normatif7 d’environ 475 millions d’euros, dont environ 430 millions d’euros provenant des Ventes d’énergie.

OBJECTIFS DE MISSION 2027 et 2030 CONFIRMES

Enfin, en tant qu’entreprise à mission, Voltalia poursuit ses ambitions de renforcer son engagement en matière de développement durable avec les objectifs suivants :

En 2027 : CO 2 évité de plus de 4 millions de tonnes.

évité de plus de 4 millions de tonnes. En 2027 : 100% des capacités détenues en cours de construction présentant un plan d'engagement des parties prenantes (SEP) aligné sur les normes de la SFI (groupe Banque mondiale).

En 2027 : 50% des MW solaires détenus en exploitation situés sur des sols co-utilisés ou revalorisés,

c’est-à-dire des terrains combinant solaire et une autre activité humaine (telle que les bâtiments, les parkings, l’agriculture et le pâturage) ou situés sur des sols à faible potentiel de biodiversité, agricole ou économique (tels que déserts, friches industrielles et carrières désaffectées).

c’est-à-dire des terrains combinant solaire et une autre activité humaine (telle que les bâtiments, les parkings, l’agriculture et le pâturage) ou situés sur des sols à faible potentiel de biodiversité, agricole ou économique (tels que déserts, friches industrielles et carrières désaffectées). En 2030 : -35% d’intensité carbone en kgCO 2 /MW (Scope 3) des centrales solaires détenues par rapport à 2022, notamment en priorisant l'acquisition de panneaux solaires bas carbone.

Prochain rendez-vous : Assemblée générale annuelle, le 16 mai 2024





DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2023 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 12 avril 2024. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.





Capacité en exploitation au 31 mars 2024

En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride T1 2024 T1 2023 Albanie 140 140 0 Belgique 17 17 13 Brésil 773 717 1 491 1 092 Egypte 32 32 32 Espagne 26 26 11 France 93 214 5 311 240 Grèce 17 17 17 Guyane française 14 7 5 24 49 34 Hongrie 17 17 1 Italie 18 18 15 Jordanie 57 57 57 Pays-bas 60 60 0 Portugal 77 77 36 Roumanie 6 6 0 Royaume-Uni 57 32 89 89 Total 866 1 468 7 10 56 2 407 1 637

Capacité en construction au 31 mars 2024

8

Nom du projet Capacité Technologie Pays Bolobedu 148 Solaire Afrique du Sud Cafesoca 8 Hydro Brésil Clifton 45 Solaire Royaume-Uni East Gate 34 Solaire Royaume-Uni Helexia 127 Solaire Brésil Helexia 6 Solaire Belgique Helexia 1 Solaire Espagne Helexia 27 Solaire France Helexia 7 Solaire Hongrie Helexia 2 Solaire Italie Helexia 6 Solaire Portugal Helexia 2 Solaire Roumanie Higher Stockbridge 45 Solaire Royaume-Uni Lercara Friddi 3 Solaire Italie Paddock8 50 Solaire Royaume-Uni Sinnamary 10 Biomasse Guyane française Sinnamary 1 Hybride Guyane française Total (en MW) 522

Production d’électricité au 31 mars 2024

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride T1 2024 T1 2023 Albanie 45 45 0 Brésil 460 237 11 708 793 Egypte 17 17 17 France 55 16 0 72 54 Grèce 6 6 6 Guyane française 3 9 12 12 Helexia Brésil 20 20 0 Helexia Europe 41 41 31 Jordanie 26 26 25 Portugal 17 17 0 Royaume-Uni 8 8 11 Total 516 436 9 0 11 973 950













A propos de Voltalia ( www.voltalia.com ) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 2,9 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 16,6 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 1 850 collaborateurs dans plus de 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au compartiment A du marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices EnterNext Tech 40, CAC Small et Euronext Tech Leaders. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia

Relations Investisseurs : invest@voltalia.com

T. +33 (0)1 81 70 37 00 SEITOSEI.ACTIFIN

Relations Presse : Jennifer Jullia

jennifer.jullia@seitosei-actifin.com – T. +33 (0)1 56 88 11 19













1 « EBITDA normatif » 2027 calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 5,5 et une production éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne de long terme.







2 Communiqué du 2 avril 2024.







3 Revenus de première génération : revenus perçus avant la date de mise en application des contrats de ventes d’électricité à long terme. Dans le cas de Karavasta, ces revenus à prix plus élevé aux termes d’un premier contrat dureront jusqu’en août 2025, lorsque démarrera le contrat long terme.







4 74% du chiffre d’affaires 2023 est contractuellement indexé à l’inflation.







5 Communiqué du 8 avril 2024.







6 Communiqué du 15 avril 2024.







7 « EBITDA normatif » estimé au 31 décembre 2027 calculé avec un taux de change EUR/BRL moyen annuel de 5,5 et une production éolienne, solaire et hydraulique correspondant à la moyenne sur le long terme.







8 Communiqué du 8 avril 2024.







Pièce jointe