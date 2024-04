Vertex rejoint le programme ISV Accelerator d’Oracle, conçu pour les solutions logicielles sous forme d’abonnement, ou SaaS pour Software as a Service

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 24 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ : VERX), ci-après « Vertex » ou « la société », fournisseur mondial de technologies fiscales et membre d’Oracle PartnerNetwork, ou OPN, le réseau de partenaires d’Oracle, annonce ce jour son adhésion au programme Independent Software Vendor (ISV) Accelerator for SaaS d’Oracle, un programme réservé aux éditeurs indépendants de logiciels sous forme d’abonnement. Forte de son expertise dans l’intégration des applications Oracle Cloud Fusion Cloud , la société Vertex continue de tirer parti du potentiel des données contractuelles et fiscales pour optimiser les opérations et les résultats de ses clients.

« Nous sommes ravis de rejoindre le programme ISV Accelerator dans la continuité de notre relation d’affaires de longue date avec Oracle. Ce partenariat permet à Vertex d’optimiser les flux financiers et commerciaux de ses clients en intégrant des solutions fiscales clés aux applications Oracle Fusion », observe Bradd Wildstein, vice-président des ventes indirectes chez Vertex, Inc. Il poursuit en déclarant : « Cette avancée dépasse le seul concept d’intégration et vise à standardiser des fonctions composites, à rationaliser les opérations et à multiplier les avantages de nos clients mutuels. »

À l’échelle mondiale, les clients de Vertex et d’Oracle gèrent chaque mois des centaines de millions de transactions grâce à un ensemble de services en mode cloud, à savoir Oracle Cloud Infrastructure (ou OCI). En plus de constater une amélioration globale de 35 % de performance, les clients qui hébergent les solutions de Vertex sur OCI observent une performance en hausse moyenne de 20 % du traitement des comptes débiteurs, contre 14 % pour les comptes créditeurs. En outre, les utilisateurs de Vertex Accelerator sur OCI soulignent que son paramétrage et son installation prennent à peine quelques minutes, ce qui réduit d’autant plus son délai de « mise en route ».

« Le programme ISV Accelerator for SaaS développé par Oracle élargit le périmètre de notre partenariat et augmente notre capacité à accompagner avec succès nos clients mutuels, dans un délai de valorisation accéléré et ce quelle que soit la nature de leurs activités ou leur localisation. Nous jouissons de plusieurs dizaines d’années d’expérience dans les produits Oracle et nos solutions pleinement intégrées sont entièrement hébergées sur OCI. », commente Marc Duclos, directeur mondial senior chez Vertex, Inc.

Depuis qu’elle a vu le jour il y a un peu plus de trois ans, la solution Vertex Accelerator apporte une expérience « quasi automatique » à plus de 175 clients du monde entier qui souhaitent intégrer les solutions fiscales de Vertex. Ces solutions sont conçues pour s’adapter et gérer des exigences complexes en termes de fiscalité et de conformité et permettent aux clients d’Oracle de rationaliser leur conformité fiscale à l’échelle mondiale au moyen d’une seule plateforme intégrée.

Dan Haller, vice-président de l’écosystème des applications nord-américaines d’Oracle, ajoute que « Vertex et Oracle travaillent main dans la main pour fournir à nos clients mutuels des solutions fiscales innovantes. L’intégration des outils Vertex rationalise la détermination des taxes et la conformité, améliorent l’expérience client et réduisent la charge de travail des équipes informatiques et financières. Nous nous réjouissons de les voir rejoindre notre programme ISV Accelerator for SaaS. »

Pour découvrir comment Vertex et Oracle mutualisent leurs forces pour relever les défis professionnels parmi les plus complexes d’aujourd’hui, veuillez cliquer ici .

À propos de Vertex

Vertex est l’un des principaux fournisseurs de logiciels et de solutions de fiscalité indirecte au monde. La société a pour vocation de proposer la technologie fiscale la plus fiable afin de permettre aux entreprises internationales de réaliser des transactions en toute conformité et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions qui peuvent s’adapter aux principaux systèmes fiscaux indirects de secteurs d’activité spécifiques, notamment pour les ventes et les activités des consommateurs, la valeur ajoutée et la paie. Domiciliée en Amérique du nord, avec des bureaux en Amérique du sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 400 professionnels et propose ses services aux entreprises dans le monde entier.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

Copyright © 2024 Vertex, Inc. Tous droits réservés. Les informations figurant dans le présent document sont uniquement publiées à titre d’information. Elles peuvent faire l’objet d’évolutions futures à tout moment et ne constituent en aucun cas un conseil juridique ou fiscal. La gestion du produit et les informations potentielles de feuille de route ne constituent aucune garantie, ne peuvent s’intégrer dans un quelconque contrat et ne représentent en aucun cas un engagement à fournir un quelconque matériau, code ou une quelconque fonctionnalité. Ces informations ne doivent servir à aucune prise de décision d’achat, juridique ou fiscale. Le développement, la publication et le calendrier de mise en œuvre de toute fonctionnalité décrite pour les produits Vertex restent à la seule discrétion de Vertex, Inc. Toutes les déclarations contenues dans le présent communiqué ne relevant pas de faits historiques constituent des déclarations prospectives au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995. Toutes les déclarations prospectives sont exposées à divers risques et incertitudes qui sont décrits dans les documents déposés par Vertex auprès de l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers (la « SEC ») et qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Vertex conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives que Vertex n’a aucune obligation de mettre à jour.

À propos d’Oracle PartnerNetwork

Oracle PartnerNetwork (ou OPN) est le programme de partenariat d’Oracle conçu pour permettre à ses membres partenaires d’accélérer leur transition vers le cloud et d’enregistrer des performances commerciales supérieures. Il permet également aux membres partenaires de collaborer avec Oracle via des outils alignés sur leur mode de commercialisation, à savoir : Cloud Build pour les partenaires fournisseurs de produits ou services construits sur la base de ou intégrés avec Oracle Cloud, Cloud Sell pour les partenaires revendeurs de la technologie Oracle Cloud, Cloud Service pour les partenaires installateurs, exploitants ou gestionnaires des services cloud d’Oracle, Industry Healthcare pour les partenaires fournisseurs de produits et/ou services commercialement disponibles et reposant sur les technologies Oracle Cloud et Oracle Health et License & Hardware pour les partenaires spécialisés dans le développement, la maintenance ou la vente de licences logicielles ou de matériel informatique Oracle. Les clients peuvent booster la réalisation de leurs objectifs commerciaux avec des partenaires du réseau OPN hautement spécialisés dans une famille de produits ou un service cloud. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : http://www.oracle.com/partnernetwork

Marques

Oracle, Java et MySQL sont des marques déposées d’Oracle Corporation.

