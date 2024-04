Blue Mountain ernennt Global Head of Marketing, um das Wachstum zu stärken und seine Position als EAM-Branchenstandard im Biowissenschaftssektor zu festigen

STATE COLLEGE, Pennsylvania, April 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, ein führender Anbieter von GMP-konformer EAM-Software (Enterprise Asset Management) für die Biowissenschaftsbranche, freut sich, die Ernennung von Jessica Brown zur Global Head of Marketing und neues Mitglied seines Führungsteams bekannt zu geben.



Mit 20 Jahren Erfahrung im B2B-SaaS-Marketing und einer ausgezeichneten Erfolgsbilanz bei der Wachstumsförderung in hart umkämpften Märkten bringt Jessica Brown eine Fülle von Fachwissen zu Blue Mountain. In ihren früheren Positionen hat sie erfolgreich strategische Marketinginitiativen entwickelt und umgesetzt, die Unternehmen zu neuen Erfolgen verholfen haben.

„Im Namen meines gesamten Teams freuen wir uns sehr, Jessica Brown bei Blue Mountain willkommen zu heißen“, sagte CEO David Rode. „Ihre umfassende Erfahrung und bewährten Führungsqualitäten im Marketing für stark regulierte Branchen werden entscheidend dazu beitragen, unsere Wachstumsinitiativen voranzutreiben. Die Biowissenschaftsbranche erfordert ein Verständnis der sich entwickelnden Compliance-Anforderungen und die Fähigkeit, die Tiefe und Breite eines komplexen Ökosystems zu verstehen. Jessica Brown hat dies während ihrer gesamten Laufbahn gemeistert und wir sind zuversichtlich, dass wir unter ihrer Leitung unsere Position als zuverlässiger Partner für Unternehmen im Bereich Biowissenschaften weltweit weiter stärken werden.“

„Ich fühle mich geehrt, die Führungsrolle im Marketing von Blue Mountain zu übernehmen. In seiner 35-jährigen Geschichte hat das Unternehmen nachweislich gezeigt, dass es der einzige EAM-Anbieter ist, der seinen Fokus gezielt auf den Biowissenschaftssektor richtet. Das Unternehmen konnte über die Jahrzehnte ein immenses Produkt-, Branchen- und Kundenwissen erwerben. Ich werde die starke Grundlage, die Blue Mountain geschaffen hat, wirksam einsetzen und dabei helfen, neue Produkte für unsere Kunden auf den Markt zu bringen. Ich freue mich sehr und bin bereit für neue aufregende Aufgaben“, sagte Jessica Brown, Global Head of Marketing, Blue Mountain.

Blue Mountain steht in den kommenden Jahren vor einer bedeutenden Expansion, und die Investition in eine erfahrene Führungskraft im Bereich Marketing spiegelt das Bestreben des Unternehmens wider, Wachstum und Innovation in der Biowissenschaftsbranche voranzutreiben.

Über Blue Mountain

Blue Mountain® nimmt seit 35 Jahren eine führende Rolle bei der Vermögensverwaltung in der Biowissenschaftsbranche ein und verfügt über eine einzigartige Position, die sich auf ein bewährtes System stützt. Blue Mountain wurde 1989 gegründet und bietet eine integrierte Komplettlösung, die Hunderte von Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Biotechnologie, Zell- und Gentherapie, medizinische Geräte und Auftragsfertigung unterstützt. Von der Einrichtung und Installation bis hin zu Schulung und Validierung unterstützt unser Unternehmen die Produzenten im Bereich Biowissenschaften bei der Beherrschung des GMP-Asset-Managements durch die Implementierung unserer erstklassigen Software, die es ihnen ermöglicht, die Cloud zu nutzen, papierlose Prozesse voranzutreiben und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Blue Mountain wird von Accel-KKR unterstützt und hat seinen Sitz in State College, Pennsylvania. Weitere Informationen finden Sie unter www.coolblue.com .

