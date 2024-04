Lucro líquido de R$ 55,3 milhões no 1T24, aumento de 90,1% YoY e margem EBITDA de locações de 72,1%

BELO HORIZONTE, Brasil, April 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Log Commercial Properties (B3: LOGG3), uma das principais desenvolvedoras de ativos greenfield e locadora de galpões logísticos de Classe A no Brasil, anuncia seus resultados financeiros e operacionais para o primeiro trimestre de 2024.



Destaques Operacionais do 1T24:

Entregas de 57 mil m² de ABL com taxa de pré-locação de 100%

Marco histórico de 2,0 milhões de m² de ABL entregues pela empresa

Absorção bruta de 134 mil m² de ABL

Taxa de vacância estabilizada de 0,91%, muito abaixo da média do setor de 10%

Same Client Rent de 1,9%, acima da inflação pelo sétimo trimestre consecutivo



Destaques Financeiros do 1T24:

Forte EBITDA de R$ 74,0 milhões no 1T24, crescimento de 36,4%

EBITDA de locações de R$ 38,8 milhões e margem de 72,1%

Reciclagem de ativos de R$ 1,7 bilhão nos últimos 12 meses

Redução da dívida líquida ajustada de 37,4%, totalizando R$ 744,3 milhões

Alavancagem ajustada de 0,8x considerando as vendas de ativos em abril



Mensagem da Administração

Margens Superiores a 40% na Reciclagem Garantem a Crescente Geração de Valor na LOG como Desenvolvedora de Ativos Greenfield

Em 2024, a LOG segue demostrando a atratividade, liquidez e a forte demanda por seus ativos. A estratégia de reciclagem reforça o compromisso com um crescimento sustentável e uma robusta geração de valor para seus acionistas.

Em 19 de abril, foram concluídas as vendas dos ativos LOG Betim e LOG Salvador, que juntos possuem 138 mil m² de ABL, totalizando R$ 509,7 milhões, alcançando uma margem bruta de 40,9%.

A venda destes ativos para o FII BTG Pactual - BTLC11, reflete o aquecimento do mercado de FIIs e a compressão dos cap rates praticados. Esta é a terceira operação realizada com o BTLC11 desde a sua constituição em maio de 2023. O fundo passa a administrar aproximadamente 413 mil m² de ABL, totalizando R$ 1,5 bilhão em ativos.

Nos últimos doze meses, a estratégia de reciclagem de ativos da LOG acumulou um significativo montante de mais de R$ 1,7 bilhão. Estas vendas realizadas com margens relevantes demonstram a capacidade de desenvolvimento de projetos greenfield com alto retorno para a Companhia.

Venda LOG Salvador: TIR de 27,3% Demonstra Capacidade de Retorno Expressivo no Desenvolvimento dos Ativos

A Companhia finalizou a venda do LOG Salvador, um empreendimento com 87,6 mil m² de ABL, distribuídos em três fases. As duas primeiras fases estão 100% locadas e foram entregues no 2T23 e no 4T23, respectivamente. A terceira fase, que está em construção, tem entrega prevista para o 2T24.

Importante destacar, que a venda do empreendimento com uma fase ainda em construção, considerando um período de 29 meses, desde a aquisição do terreno até a venda do ativo, reflete um retorno representativo, com TIR de 27,3% após todos os impostos.

Entregas do Trimestre 100% Pré-Locadas com Ticket Médio de R$ 23,63, Reforça Crescente Demanda pelos Ativos da LOG

A LOG avança para conclusão do plano “Todos por 1,5” em 2024, com importantes entregas totalizando 57,0 mil m² de ABL no 1T24, o Log Natal, e o Log BH. O ticket médio desses ativos alcançou R$ 23,63 por m² de ABL e foram entregues 100% pré-locados.

O alto nível de pré-locação juntamente com o baixo nível de vacância estabilizada de 0,91%, representam a capacidade da Companhia em alinhar oferta e demanda, além de confirmar o potencial do seu modelo de negócios.

CAGR do NAV de 13,5% Reflete Potencial de Crescimento e Geração de Resultados para a LOG

Em 2020, a LOG iniciou uma importante fase de crescimento com o lançamento dos planos "Todos por 1,5" e o "Log 2 milhões". A execução desses planos aumentará o NAV da Companhia de forma sustentável. A partir de 2024, a LOG estabeleceu um novo patamar de produção, visando entregar 500 mil m² de ABL por ano. Este patamar de entregas garante o aumento do CAGR de NAV da Companhia, que de dezembro de 2019 a março de 2024 foi de 13,5%.

O cenário macroeconômico tem beneficiado a LOG principalmente quanto a tendência de queda das taxas de juros. Este movimento fortalece a atratividade e a liquidez dos ativos com o aquecimento do mercado de FIIs e cria oportunidades para a compressão de cap rate. Adicionalmente, a LOG tem alcançado YoC próximo de 13%, que propicia aumento das margens na reciclagem de ativos.

Teleconferência de Resultados 1T24

A empresa realizará a teleconferência de resultados do 1T24 amanhã:

25 de abril de 2024

10:00 (Brasília) / 9:00 (Nova York) – com tradução simultânea

Belo Horizonte, 24 de abril de 2024.



André Vitória

CFO e Diretor de Relações com Investidores