Aduro Clean Technologies rejoint la délégation du Comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique (CIN-4)

LONDRES, province de l’Ontario, 25 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (ci-après « Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui recycle chimiquement les matières premières de plus faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd ou les huiles renouvelables en ressources du XXIe siècle, se joint à une délégation d’observateurs de la société civile, de groupes environnementaux, d’universitaires et d’entreprises à l’occasion de la quatrième réunion du Comité intergouvernemental de négociation sur la pollution plastique (CIN-4) à Ottawa, Ontario, Canada, du 23 au 29 avril 2024.



Le CIN-4 accueille plus de 4 200 délégués, dont 1 400 membres de gouvernements et 2 800 observateurs, qui discuteront d’un projet de traité élaboré à l’issue de la troisième réunion du CIN. Ce projet sert de base aux négociations, avec pour objectif de finaliser un accord qui englobe divers aspects de la gestion des plastiques, tels que la conception, la gestion des déchets, la responsabilité élargie du producteur et le renforcement des capacités, en particulier pour les pays en développement. Le traité aspire à promouvoir une économie circulaire pour les plastiques, en mettant l’accent sur le recyclage et la réutilisation afin d’éviter que les plastiques ne polluent l’environnement tout en conservant leurs propriétés bénéfiques.

Abe Dyck, Responsable du développement de l’entreprise chez Aduro, participe à l’événement et aura des entretiens individuels avec les délégués de l’industrie afin de faire la promotion de sa technologie Hydrochemolytic™ (HCT), une technologie avancée de recyclage chimique. HCT décompose efficacement des flux de déchets complexes en produits chimiques de valeur, tout en respectant l’environnement et en réduisant de manière significative la consommation d’énergie et la production de déchets. Cette technologie est particulièrement adaptée au traitement des types de déchets plastiques traditionnellement considérés comme non recyclables, un thème clé de l’événement.

Ces négociations historiques à l’occasion du CIN-4 interviennent à un moment critique pour le monde et pour la Société. Le public et les gouvernements qui le représentent exigent des producteurs de plastique qu’ils prennent des mesures concrètes pour améliorer la fabrication, l’utilisation et la gestion des matières plastiques. Cette attention mondiale, soutenue par les Nations unies, le secteur privé et les institutions financières, est de bon augure pour des entreprises comme Aduro. Avec sa plateforme technologique à la pointe de l’innovation, Aduro s’attaque à de nombreux problèmes critiques qui contribuent à l’actuelle faiblesse des taux de recyclage des déchets plastiques.

Aduro est en phase avec la mission du CIN-4, à savoir tracer une voie durable pour la gestion des déchets plastiques. La Société plaide en faveur d’un accord qui vise non seulement à mettre fin à la pollution plastique, mais aussi à permettre la poursuite de l’utilisation bénéfique des plastiques. Il s’agit notamment de s’engager à fournir des services essentiels de gestion des déchets aux quelque 3 milliards de personnes qui en sont actuellement dépourvues, s’attaquant ainsi directement à l’un des principaux facteurs de pollution.

Objectifs clés du CIN-4

Promouvoir l’économie circulaire : Aduro soutient l’objectif d’augmenter les pratiques circulaires, notamment la conception réfléchie des produits pour faciliter leur réutilisation et leur recyclage et la mise en œuvre de technologies innovantes pour réutiliser ces matériaux dans de nouveaux produits.

Aduro soutient l’objectif d’augmenter les pratiques circulaires, notamment la conception réfléchie des produits pour faciliter leur réutilisation et leur recyclage et la mise en œuvre de technologies innovantes pour réutiliser ces matériaux dans de nouveaux produits. Plaider en faveur de politiques de soutien : Aduro soutient l’élaboration de plans d’action et de politiques comme la responsabilité élargie du producteur (« REP »), qui peuvent se révéler essentiels à la promotion des solutions de recyclage efficaces et adaptées aux besoins de chaque pays.

Aduro soutient l’élaboration de plans d’action et de politiques comme la responsabilité élargie du producteur (« REP »), qui peuvent se révéler essentiels à la promotion des solutions de recyclage efficaces et adaptées aux besoins de chaque pays. Favoriser la collaboration internationale : Aduro s’engage à collaborer avec l’industrie et le gouvernement pour encourager l’intégration du recyclage chimique dans les cadres nationaux.



L’accord préconise une approche neutre sur le plan technologique, qui soutient diverses méthodes de recyclage, en mettant notamment l’accent sur l’incitation à la demande de plastiques recyclés par le biais de plans d’action nationaux. Il encourage également les investissements dans les technologies innovantes, notamment le recyclage chimique, une alternative essentielle à la mise en décharge ou à l’incinération des plastiques non recyclables mécaniquement, tels que les déchets médicaux. Cette approche intégrée vise à étendre les capacités de recyclage et à générer des avantages économiques dans l’ensemble de la communauté.

« Notre participation au CIN-4 est une occasion fantastique de prendre part à la discussion sur le recyclage chimique avancé et de souligner son rôle vital dans la mise en place d’une économie circulaire durable », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro Clean Technologies, avant de poursuivre : « Nous sommes ravis de partager nos connaissances et les avancées que nous avons réalisées avec la technologie Hydrochemolytic™. Cette dernière peut selon nous jouer un rôle important dans la récupération d’une plus grande partie des déchets plastiques qui actuellement se retrouvent dans l’environnement, tout en soutenant les objectifs du CIN-4. »

À propos du CIN

Le Comité intergouvernemental de négociation (« CIN ») a été créé à la suite d’une décision unanime des 193 États membres lors de la cinquième Assemblée des Nations unies pour l’environnement (« ANUE-5 ») en février/mars 2022. Chargé d’une mission essentielle, le CIN a pour vocation d’élaborer un instrument mondial juridiquement contraignant sur la pollution plastique d’ici à 2024. Cette initiative a vu le jour à la suite de l’historique Résolution 5/14 de l’ANUE, intitulée « Mettre fin à la pollution plastique : vers un instrument international juridiquement contraignant », qui a marqué une avancée significative dans la gouvernance environnementale mondiale.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

