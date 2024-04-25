万利集团在「投资者网络研讨会」分享可持续发展的商业策略

香港, April 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 万利集团（以下简称「集团」）（美国纳斯达克交易所代码：BANL），亚太地区领先的船舶燃油供应公司，于2024年4月23日举办「投资者网络研讨会」。在研讨会上，集团主席兼行政总裁谢威廉先生和首席财务总监赵承忠先生讨论了如何持续集团于亚太市场的领先地位及进一步扩展到欧洲市场的商业策略、资本结构的稳健性和高流动性，以及在探索与营运生物燃料方面的举措。



谢威廉先生表示：「多年来，我们在船舶燃油供应行业的独特地位、灵活的运营、审慎的财务管理、以于行内良好的声誉和丰富的行业知识，使集团持续发展。未来，我们将进一步扩大在亚太和欧洲地区的服务网络，推动可持续增长。此外，我们将继续主动探索各种替代燃料，以迅速应对日新月异的市场需求。我的终极目标是带领集团再创高峰，为股东带来更多利益。」

如欲重溫「投资者网络研讨会」的片段和获得简报等资讯，请到集团的企业网站观看或下载：https://www.banle-intl.com/

关于万利集团

万利集团成立于 2015 年，以CBL国际有限公司（CBL International Limited）（纳斯达克: BANL）在纳斯达克股票市场上市。集团成立至今，一直致力于为船东客户提供一站式船舶燃油供应服务。目前，集团船舶燃油供应服务主要遍布日本、韩国、中国、香港、台湾、越南、马来西亚、新加坡、泰国、土耳其和比利时，共覆盖超过55个港口。集团积极推动替代燃料，並已取得ISCC EU 和 ISCC Plus 认证。

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CBL国际有限公司 (CBL International Limited)

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