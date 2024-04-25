萬利集團在「投資者網路研討會」分享可持續發展的商業策略

香港, April 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 萬利集團（以下簡稱「集團」）（美國納斯達克交易所代碼：BANL），亞太地區領先的船舶燃油供應公司，於2024年4月23日舉辦「投資者網路研討會」。 在研討會上，集團主席兼行政總裁謝威廉先生和首席財務總監趙承忠先生討論了如何持續集團於亞太市場的領先地位及進一步擴展到歐洲市場的商業策略、資本結構的穩健性和高流動性，以及在探索與營運生物燃料方面的舉措。



謝威廉先生表示：「多年來，我們在船舶燃油供應行業的獨特地位、靈活的運營、審慎的財務管理、以於行內良好的聲譽和豐富的行業知識，使集團持續發展。 未來，我們將進一步擴大在亞太和歐洲地區的服務網路，推動可持續增長。 此外，我們將繼續主動探索各種替代燃料，以迅速應對日新月異的市場需求。 我的終極目標是帶領集團再創高峰，為股東帶來更多利益。 」

如欲重溫「投資者網路研討會」的片段和獲得簡報等資訊，請到集團的企業網站觀看或下載：https://www.banle-intl.com/

關於萬利集團

萬利集團成立於 2015 年，以CBL國際有限公司（CBL International Limited）（納斯達克： BANL）在納斯達克股票市場上市。 集團成立至今，一直致力於為船東客戶提供一站式船舶燃油供應服務。 目前，集團船舶燃油供應服務主要遍佈日本、韓國、中國、香港、臺灣、越南、馬來西亞、新加坡、泰國、土耳其和比利時，共覆蓋超過55個港口。 集團積極推動替代燃料，並已取得ISCC EU 和ISCC Plus認證。

前瞻性資訊和聲明

本公告中的某些陳述屬於前瞻性陳述，因其性質，存在重大風險和不確定性。 該等前瞻性陳述涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於公司當前對公司認為可能影響其財務狀況、經營業績、業務戰略和財務需求的未來事件的預期和預測。 投資者可透過「可能」、「可以」、「將」、「應該」、「會」、「預期」、「計劃」、「打算」、「預計」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛在」、「推測」或「繼續」等詞語或短語或該等術語或其他類似術語的否定形式來識別該等前瞻性陳述。 公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映其後發生的事件或情況，或預期的變化，法律可能要求的除外。 儘管公司認為該等前瞻性陳述中表達的預期合理，但不能向您保證此類預期最終正確無誤。 公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投註冊聲明和向美國證券交易委員會提交的其他備案檔中可能影響其未來業績的其他因素。

CBL國際有限公司 (CBL International Limited)

(註冊於開曼群島的有限責任公司)

如需更多資訊，請聯絡：

CBL國際有限公司 (CBL International Limited)

電郵：investors@banle-intl.com