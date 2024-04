EfTEN Real Estate Fund AS 2024. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

Euroala intressiturgude ja Balti riikide majanduste stabiliseerumise märgid kajastusid ka EfTEN Real Estate Fund ASi konsolideeritud 2024. aasta esimese kvartali tegevuses. Fondi neto üüritulu kasvas aastases arvestuses 0,6% ning kinnisvaraportfelli vakantsus säilis madalal tasemel (2,9%). Esimese kvartali intressikulu oli aastataguse perioodiga võrreldes kõrgem, kuid veidi madalam 2023. aasta neljanda kvartali intressikulust. Ehitustööd jätkusid Tartusse Eesti Rahvamuuseumi kõrvale rajatavas hooldekodus. Tööde lõppemine on planeeritud eelolevasse suvesse ning sügisel avatakse uus hooldekodu ka klientidele.

EfTEN Real Estate Fund AS teenis 2024. aasta I kvartalis konsolideeritud müügitulu kokku 7,961 miljonit eurot (2023 I kvartal: 7,788 miljonit eurot). Müügitulu kasvas peamiselt kaubanduse sektoris.

Fondi konsolideeritud 2024. aasta I kvartali neto üüritulu (NOI) on kokku 7,343 miljonit eurot (2023 I kvartal: 7,298 miljonit eurot). Konsolideeritud neto üüritulu marginaal oli 92% (2023: 94%), seega moodustasid kinnistute haldamisega otseselt seotud kulud (s.h maamaks, kindlustus, hooldus- ja parenduskulud) ning turustuskulud 8% (2023: 6%) müügitulust.

Fondi konsolideeritud puhaskasum oli 2024. aasta I kvartalis 3,808 miljonit eurot (2023 I kvartal: 4,634 miljonit eurot). Puhaskasumi vähenemine võrreldes eelmise aastaga tuleneb EURIBOR’i kasvust.

Kontserni varade maht seisuga 31.03.2024 oli 384,846 miljonit eurot (31.12.2023: 380,944 miljonit eurot), s.h kinnisvarainvesteeringute õiglane väärtus moodustas varade mahust 94% (31.12.2023: sama).

Kinnisvaraportfell

2024. aasta märtsi lõpu seisuga on kontsernil 35 (31.12.2023: sama) ärikinnisvarainvesteeringut, mille õiglane väärtus bilansipäeval on 360,327 miljonit eurot (31.12.2023: 357,916 miljonit eurot) ning soetusmaksumus 356,819 miljonit eurot (31.12.2023: 354,408 miljonit eurot). Lisaks kuulub kontserni ühisettevõttele hotell Palace Tallinnas, mille õiglane väärtus 31.03.2024 seisuga oli 9,0 miljonit eurot (31.12.2023: sama).

2024. aasta esimese 3 kuuga teenis kontsern kokku 7,637 miljonit eurot üüritulu, mis on 2% rohkem kui 2023. aastal samal ajal. Kontsernile kuuluvate kinnisvarainvesteeringute vakantsus portfelli kohta oli 31.03.2024 seisuga 2,9% (31.12.2023: 2,6%). Suurim on vakantsus büroohoonete segmendis (12%), kus vakantsete üüripindade täitmine võtab varasemast rohkem aega.

Finantseerimine

Euroala intresside kasv on avaldanud olulist mõju kontserni rahavoogudele, viies intresside kattekordaja (ICR) 2,9 tasemele. Aasta tagasi, 2023. aastas I kvartalis, oli fondi laenude ICR 4,2.

2024. aasta esimese 3 kuu jooksul pikendasid fondi tütarettevõtted EfTEN Autokeskus OÜ ja EfTEN Jurkalne SIA laenulepinguid. Järgmise 12 kuu jooksul lõpeb kontserni ühe tütarettevõtte laenuleping, mille jääk 31.03.2024 seisuga on 2 240 tuhat eurot. Lõppeva laenulepingu LTV on 33% ning kinnisvarainvesteering omab stabiilselt tugevat üürirahavoogu, mistõttu kontserni juhtkonna hinnangul ei teki laenulepingu pikendamisel takistusi.

Kontserni laenulepingute kaalutud keskmine intressimäär on 31.03.2024 seisuga 5,9% (31.12.2023: sama) ning LTV (Loan to Value) 42% (31.12.2023: sama). Kõik fondi tütarettevõtete laenulepingud on seotud ujuva intressimääraga.

Aktsiainfo

EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsia puhasväärtus seisuga 31.03.2024 oli 20,56 eurot (31.12.2023: 20,21 eurot). EfTEN Real Estate Fund ASi aktsia puhasväärtus kasvas 2024. aasta esimese kolme kuuga 1,7%.

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

I kvartal 2024 2023 € tuhandetes Müügitulu 7 961 7 788 Müüdud teenuste kulu -418 -394 Brutokasum 7 543 7 394 Turustuskulud -200 -96 Üldhalduskulud -939 -867 Muud äritulud ja -kulud 42 10 Ärikasum 6 446 6 441 Kasum / kahjum ühisettevõtetest -50 -9 Intressitulud 101 6 Muud finantstulud ja -kulud -2 235 -1 550 Kasum enne tulumaksu 4 262 4 888 Tulumaksukulu -454 -254 Aruandeperioodi puhaskasum 3 808 4 634 Aruandeperioodi koondkasum kokku 3 808 4 634 Kasum aktsia kohta - tava 0,35 0,43 - lahustatud 0,35 0,43



KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

31.03.2024 31.12.2023 € tuhandetes VARAD Raha ja raha ekvivalendid 16 868 14 712 Lühiajalised hoiused 3 400 3 400 Nõuded ja viitlaekumised 1 741 2 360 Ettemakstud kulud 139 106 Käibevara kokku 22 148 20 578 Pikaajalised nõuded 199 214 Ühisettevõtete osad 2 028 2 078 Kinnisvarainvesteeringud 360 327 357 916 Materiaalne põhivara 144 158 Põhivara kokku 362 698 360 366 VARAD KOKKU 384 846 380 944 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL Laenukohustused 8 604 16 907 Võlad ja ettemaksed 2 529 3 417 Lühiajalised kohustised kokku 11 133 20 324 Laenukohustised 139 644 130 849 Muud pikaajalised võlad 1 834 1 790 Edasilükkunud tulumaksukohustus 9 729 9 283 Pikaajalised kohustised kokku 151 207 141 922 KOHUSTISED KOKKU 162 340 162 246 Aktsiakapital 108 198 108 198 Ülekurss 84 721 84 721 Kohustuslik reservkapital 2 749 2 749 Jaotamata kasum 26 838 23 030 OMAKAPITAL KOKKU 222 506 218 698 KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU 384 846 380 944

Marilin Hein

Finantsjuht

Tel. 6559 515

E-mail: marilin.hein@eften.ee

