Communiqué de presse : Sanofi réitère ses objectifs financiers pour 2024, après une forte croissance de 7% portée par les lancements

Sanofi réitère ses objectifs financiers pour 2024, après une forte croissance de 7% portée par les lancements

Paris, le 25 avril 2024

T1 2024 : Augmentation des ventes de 6,7% à TCC et du BNPA des activités(1) de €1,78

Les ventes de Dupixent ont augmenté de 24,9% à €2 835 millions, ce qui conforte l’objectif d’environ 13 milliards de vente en 2024

Les nouveaux lancements pharmaceutiques progressent de 90,5% à €606 millions soutenus par le lancement de Nexviazyme et d’ALTUVIIIO

Les ventes de Vaccins progressent de 5,6%, stimulées par Beyfortus

Les ventes de la Santé Grand Public sont en hausse de 9,0%, bénéficiant de l’acquisition de Qunol dans la catégorie Bien-être Physique et Mental et la forte performance de la catégorie Bien-être Digestif

Les dépenses de R&D ont augmenté de 11,8%, reflétant le transfert des ressources vers le développement

Les frais généraux et administratifs ont augmenté de 2,9%, moins que la croissance des ventes

Le BNPA des activités est de €1,78 en baisse de 17,6% à données publiées et en baisse de 7,4% à TCC

Le BNPA IFRS est de €0,91 (en baisse de 43,1 %)

La transformation de la R&D continue de progresser

Trois approbations réglementaires : nouvelles indications de Dupixent aux États-Unis et au Japon, Beyfortus au Japon

Résultats positifs de la phase 3 pour rilzabrutinib dans une maladie rare, la thrombopénie immunitaire

Confirmation de l’augmentation du nombre de résultats cliniques de notre pipeline en 2024-2025, dont douze résultats de phase 3





Avancées de la stratégie de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise au T1

Sanofi Global Health Unit : faire la différence pour les patients dans les pays moins développés

Cancer et travail : programmes de soutien à la santé et au bien-être au travail

Perspectives de BNPA des activités 2024(1)

Sanofi s'attend à ce que le BNPA des activités(1) 2024 reste à peu près stable si l'on exclut l'impact de la hausse attendue du taux effectif d'imposition à 21%, et que le BNPA des activités 2024 connaisse une baisse dans le bas de la fourchette à un chiffre(2) (“low single digit”) à TCC en tenant compte de l'augmentation du taux d'imposition attendu, sauf événements majeurs défavorables imprévus. L’effet de change sur le BNPA des activités 2024 est estimé à environ -5,5% à -6,5% en appliquant les taux de change moyens d’avril 2024.





Paul Hudson, Directeur Général, déclare :

"Nous avons pris un excellent départ en 2024. Nous poursuivons la mise en œuvre de nos priorités stratégiques et la transformation de notre portefeuille de médicaments et de vaccins pour devenir une entreprise centrée sur le développement et la technologie, engagée au service des patients et déterminée à intensifier sa croissance. La poursuite des bonnes performances de Dupixent et des nouveaux lancements ont stimulé la croissance des ventes de 7%. En parallèle, nous tenons notre promesse d'investissements accrus dans notre pipeline de stade avancé pour réaliser pleinement sa valeur pour les patients et Sanofi. Nous attendons les décisions réglementaires pour le Dupixent dans le traitement de la BPCO, une maladie progressive avec des options limitées de traitement efficace. Si approuvé, Dupixent sera le premier traitement biologique disponible pour la BPCO. Avec les progrès solides dans notre transformation de portefeuille, nous réaffirmons nos prévisions financières pour 2024."

T1 2024 Variation Variation à TCC Chiffre d’affaires net IFRS publié 10 464 m€ +2,4% +6,7% Résultat net IFRS publié 1 133 m€ -43,2% — BNPA IFRS publié 0,91 € -43,1% — Cash flow libre(3) (309m€) -120,1% — Résultat opérationnel des activités 2 843 m€ -14,7% -4,2% Résultat net des activités(1) 2 219 m€ -17,8% -7,4% BNPA des activités(1) 1,78 € -17,6% -7,4%

Sauf indication contraire, l’évolution du CA est exprimée à taux de change constants (TCC) (voir la définition Annexe 9) (1) Le commentaire du compte de résultat net des activités, indicateur non-IFRS, permet de rendre compte de la performance économique de Sanofi (voir définition à l'Annexe 7). Le compte de résultats consolidés du T1 2024 figure en Annexe 3 et le passage du résultat net IFRS au résultat net des activités, en Annexe 4; (2) Le BNPA des activités de 2023 s’élève à 8,11 €; (3) Le Cash-flow libre est un indicateur non-IFRS (voir définition à l'Annexe 7).

