Crossject communique ses résultats financiers audités pour 2023

Dijon, France 25 avril 2024 -- Crossject (ISIN: FR0011716265; Euronext: ALCJ), une société pharmaceutique de spécialités qui développe des produits dédiés aux situations d’urgence fondés sur sa technologie propriétaire d’auto-injecteurs sans aiguille ZENEO®, annonce ses résultats financiers pour l’année 2023 clôturée au 31 Décembre. Ces résultats sont aussi disponibles sur le site web de la Société.

Principales informations financières au 31 décembre 2023

Les résultats financiers de Crossject pour l’année clôturant le 31 Décembre 2023 ont désormais été audités et présentent une variation mineure de -0,17 millions d’euros par rapport aux résultats annoncés lors du précédent communiqué de presse du 29 mars 2024, disponible dans le lien ci-joint here.

Tous les états financiers audités de Crossject seront disponibles sur le site web de la Société et ci-dessous dans les annexes à ce communiqué.

Le tableau ci-dessous fournit un résumé du compte de résultat de Crossject pour les années 2023 et 2022:

€ milliers, au 31 décembre 2023 2022 Produits d'exploitation 12 826 9 718 Charges d'exploitation -24 626 -23 005 Achats matières et approvisionnement -1 595 -498 Autres achats et charges externes -8 869 -8 116 Frais de personnels -7 713 -7 424 Impôts et taxes -267 -176 Dotations aux amortissements et provisions -5 688 -6 358 Autres charges -494 -433 Résultat d'exploitation -11 800 -13 288 Résultat financier -497 -319 Résultat exceptionnel 791 228 Impôt sur les sociétés 2 867 2 222 Résultat net -8 638 -11 157

A propos de Crossject

Crossject SA (Euronext : ALCJ ; www.crossject.com ) est une société pharmaceutique spécialisée émergente. Elle est en phase de développement réglementaire avancé pour ZEPIZURE®, un traitement d’urgence dans la prise en charge des crises épileptiques pour lequel Crossject a remporté un contrat de 60 millions de dollars auprès de l’Autorité américaine pour la R&D avancée dans le domaine biomédical (la BARDA). ZEPIZURE® est conçu à partir de l’auto-injecteur sans aiguille primé ZENEO® qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément une injection intramusculaire en situation d’urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements. La société développe actuellement d’autres produits, notamment pour le traitement d'urgence des chocs allergiques, des insuffisances surrénales, des overdoses d’opioïdes et des crises d’asthme.

ANNEXES

COMPTE DE RESULTAT en K€ 31/12/2023 31/12/2022 Variation Chiffre d'affaires 145 954 -809 Production stockée 591 348 243 Production immobilisée 3 594 6 104 -2 510 Subventions 133 5 128 Reprise sur amort et transfert de charges 2 632 445 2 187 Autres produits 6 231 1 861 4 370 Produits d'exploitation 13 326 9 717 3 609 Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 625 1 002 623 Variation de stock (matières premières et autres approv.) -29 -505 476 Autres achats et charges externes 8 869 8 115 754 Impôts et taxes 267 177 90 Charges de personnel 7 714 7 425 289 Dotations aux amortissements 4 504 5 263 -759 Autres dotations 1 682 1 095 587 Autres charges 494 433 61 Charges exploitation 25 126 23 005 2 121 Résultat d'exploitation -11 800 -13 288 1 488 Résultat financier -497 -319 -178 Résultat exceptionnel 791 228 563 Impôt sur les sociétés 2 867 2 222 645 RESULTAT NET -8 638 -11 157 2 519





BILAN ACTIF EN K€ 31/12/2023 31/12/2022 VARIATION ACTIF IMMOBILISE R&D 10 730 10 691 39 Brevets et marques 0 0 Autres immos incorporelles 0 0 Terrains 14 89 -75 Immos corporelles 2 736 5 085 -2 350 Immos en cours 2 942 2 492 450 Immos financières 1 544 672 872 TOTAL ACTIF IMMOBILISE 17 966 19 029 -1 064 ACTIF CIRCULANT Matières premières, autres approv. 1 649 1 416 233 Production en cours 1 485 588 897 Avances et acomptes 187 345 -158 Clients 2 079 726 1 353 Etat et autres créances 2 512 2 450 62 Valeurs mobilières de placement 0 0 0 Disponibilités 2 304 7 769 -5 465 Charges constatées d'avance et à répartir 459 536 -77 TOTAL ACTIF CIRCULANT 10 675 13 830 -3 155 TOTAL ACTIF 28 641 32 859 -4 219 BILAN PASSIF EN K€ 31/12/2023 31/12/2022 VARIATION CAPITAUX PROPRES Capital 3 676 3 652 24 Primes émissions 785 18 312 -17 527 Réserve réglementée 0 0 0 Report à nouveau -1 757 -8 786 7 029 Résultat de l'exercice -8 638 -11 157 2 519 Subventions d'investissement 665 665 0 TOTAL CAPITAUX PROPRES -5 269 2 686 -7 955 Avances conditionnées 7 060 7 476 -416 Provisions risques & charges 694 1 420 -726 EMPRUNTS ET DETTES Emprunts obligataires 18 355 -337 Emprunts 16 171 11 048 5 123 Divers 2 732 2 722 10 Dettes-fournisseurs 4 323 3 523 800 Dettes fiscales et sociales 2 149 1 833 316 Dettes sur immobilisations 82 1 764 -1 682 Produits constatés d'avance 681 32 649 TOTAL DETTES 26 156 21 277 4 879 TOTAL PASSIF 28 641 32 859 -4 218





TABLEAU DE FLUX DE TRESORERIE EN K€ 31/12/2023 31/12/2022 Résultat net -8638 -11 157 Amortissements et provisions 3 091 5 705 Plus-values de cession, nettes d'impôts 54 1 Autres produits et charges calculées -28 -28 Capacité d’autofinancement - 5 521 -5 479 Variation du besoin en fonds de roulement -680 399 (1) Flux net de trésorerie généré par l’activité -6 201 -5 080 Acquisitions d’immobilisations -6 403 -6 778 Cession d’immobilisations 3 767 0 (2) Flux nets de trésorerie lié aux opérations

d’investissement -6 201 -5 080 Augmentation de capital 13 4 089 Exercice de BSA 333 3 033 Autres emprunts 8 090 4 000 Remboursement emprunt -3 396 -969 Dettes sur immobilisations -1 682 -483 (3) Flux nets de trésorerie lié aux opérations

de financement 3 358 9 640 Variation de trésorerie (1)+(2)+(3) -5 479 -2 218 Trésorerie d’ouverture 7 770 9 983 Trésorerie de clôture 2 291 7 770





