Hermès International : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024

Rapport d’informations trimestrielles à fin mars 2024

Solide croissance des ventes au premier trimestre

(+17 % à taux constants et +13 % à taux courants)

Paris, le 25 avril 2024

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 3 805 M€ au premier trimestre 2024 et progresse de 17 % à taux de change constants et de 13 % à taux de change courants, avec une activité solide dans toutes les zones géographiques.

Axel Dumas, gérant d’Hermès, a déclaré :« La solide croissance des ventes au premier trimestre 2024 témoigne de la fidélité de nos clients partout dans le monde, de la force du modèle artisanal du groupe et de la désirabilité des créations, dans un environnement plus complexe. Hermès poursuit sa stratégie qui repose sur des savoir-faire exceptionnels, les plus belles matières et une exigence de qualité sans compromis. »

Activité à fin mars par zone géographique

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin mars 2024, toutes les régions affichent des croissances à deux chiffres. Le réseau a poursuivi son développement avec des ouvertures et des extensions de magasins.

L’Asie hors Japon (+14 %) poursuit sa croissance dans l’ensemble des pays de la zone.

La désirabilité des objets et la stratégie de la valeur de la maison ont permis de compenser la légère inflexion du trafic en Grande Chine observée à l’issue du nouvel an chinois. En janvier, le magasin de Wuxi, la trente-quatrième adresse de la maison en Chine, a ouvert ses portes dans la province de Jiangsu à l’est de la Chine.



La désirabilité des objets et la stratégie de la valeur de la maison ont permis de compenser la légère inflexion du trafic en Grande Chine observée à l’issue du nouvel an chinois. En janvier, le magasin de Wuxi, la trente-quatrième adresse de la maison en Chine, a ouvert ses portes dans la province de Jiangsu à l’est de la Chine. Le Japon (+25%) enregistre une croissance exceptionnelle, qui s’appuie sur la fidélité de sa clientèle locale. Un nouveau magasin a été inauguré en février à Tokyo, dans le quartier d’Azabudai Hills au sein d’un écrin végétal lumineux et accueillant.



L’Amérique (+12 %) réalise une belle progression, grâce à la dynamique qui s’est poursuivie aux États-Unis. En mars, l’exposition itinérante Hermès in the Making, qui dévoile au public les savoir-faire des artisans, a été présentée dans la ville de Mexico et l’événement Parade, autour de l’univers de la Maison, a été accueilli à Los Angeles.



L’Europe hors France (+15 %) et la France (+14 %) réalisent de solides progressions, en dépit de bases de comparaison élevées. En France, la 14e édition du Saut Hermès s’est déroulée avec succès au Grand Palais Éphémère à Paris. Enfin, nos artisans maroquiniers, orfèvres, et l’École Hermès des savoir-faire ont partagé leur passion du geste et des plus belles matières lors de l’exposition Entrez en matières à Paris pendant les Journées européennes des métiers d’art.

Activité à fin mars par métier

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin mars 2024, tous les métiers confirment une belledynamique et réalisent de solides performances.

La Maroquinerie-Sellerie (+20 %), dont la demande est particulièrement soutenue, réalise une forte progression. Les collections se sont enrichies de nouveaux modèles, notamment Arçon, Haut à courroies Multipockets ou Constance Elan. L’augmentation des capacités de production se poursuit avec quatre projets de maroquineries au cours des quatre prochaines années : Riom (Puy-de-Dôme) en 2024, l’Isle-d’Espagnac (Charente) en 2025, Loupes (Gironde) en 2026 et Charleville-Mézières (Ardennes) à horizon 2027, qui viendront renforcer les neuf pôles d’expertise répartis sur l’ensemble du territoire national. Hermès renforce son ancrage en France et développe l’emploi et la formation.

Le métier Vêtement et Accessoires (+16%)poursuit sa dynamique. Les collections de prêt-à-porter printemps-été 2024 ont rencontré un très bel accueil.Le magasin du 24,faubourg Saint-Honoré a présenté la collection femme Hors-Sériecomposée de pièces exceptionnelles. Les accessoires de mode et les chaussures ont bénéficié d’une demande robuste, avec des modèles qui expriment la richesse des savoir-faire de la maison.

Le métier Soie et Textiles (+8 %) enregistre une solide croissance, soutenue par la création sans cesse renouvelée des collections féminines et masculines, autour de nombreux formats et de matières exceptionnelles.

Les Parfum et Beauté (+4 %) se comparent à un premier trimestre 2023 qui avait bénéficié du lancement de l’eau de toilette Un Jardin à Cythère. La ligne masculine H24 s’est enrichie d’Herbes Vives, et la collection Hermessence, qui célèbre cette année ses 20 ans, a présenté une nouvelle création, l’eau de parfum Oud Alezan. La Beauté Hermès a lancé en février une nouvelle édition limitée de Rouge Hermès et de vernis émail.

L’Horlogerie (+4%) poursuit son développement. Au salon Watches & Wonders de Genève mi-avril, Hermès a présenté Hermès Cut, une nouvelle création dotée d’un mouvement de manufacture.

Les Autres métiers Hermès (+25 %) qui regroupent la Bijouterie et l’univers de la Maison, poursuivent leur forte croissance, mettant en lumière toute la singularité et la force créative de la maison, avec par exemple les nouvelles créations du métier Bijouterie autour de la Chaîne d’ancre, de l’univers équestre ou du fermoir Kelly. Le service de table Tressages équestres a été présenté en janvier à Paris.

Un modèle durable et responsable

Fidèle au modèle social de la maison et à la volonté de partager les fruits de la croissance avec celles et ceux qui y contribuent au quotidien, le groupe a versé début 2024 plus de 200M€ au titre de l’intéressement et de la participation 2023 et près de 100M€ de primes groupe à l’ensemble des collaborateurs dans le monde, en complément du 6e plan d’actions gratuites annoncé en juin dernier. Hermès poursuit également l’accélération de ses recrutements.

Le réchauffement climatique et la protection de la biodiversité sont des sujets de préoccupation, que le groupe aborde à travers sa stratégie climat, ses initiatives concrètes en termes de filières responsables et ses politiques de préservation des ressources naturelles.

En ligne avec ses engagements de trajectoire carbone inférieure à 1,5°C validé par la SBTi (Sciences Based Targets initiative), la maison a poursuivi le déploiement de ses plans de décarbonation et de réduction de ses émissions sur l’ensemble des métiers, grâce à des programmes de sobriété sur la chaine de valeur et le recours aux énergies décarbonées. Hermès, engagé depuis 2012 dans des projets de compensation carbone à haute valeur sociale et environnementale, a accueilli l’édition 2024 de la Journée Livelihoods dans ses locaux à Pantin en mars, un événement qui a réuni plus de 30 ONG et plus de 1 000 participants d’une vingtaine de nationalités, visant à accompagner des solutions innovantes en faveur du climat, des communautés et de la biodiversité.

Autres faits marquants

À fin mars 2024, l’évolution des parités monétaires représente un impact défavorable de 148 M€ sur le chiffre d’affaires.

Hermès International n’a procédé à aucun rachat d’actions, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité.

Comme annoncé lors des résultats annuels, Hermès est devenu actionnaire majoritaire en janvier aux côtés de son partenaire au Moyen-Orient dans les activités de vente au détail situées aux Émirats arabes unis. Pour mémoire, l’impact qui résulte de cette prise de participation ne sera pas significatif sur les comptes consolidés 2024.

Perspectives

À moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

Le groupe aborde l’année 2024 avec confiance, fort de son modèle artisanal fortement intégré, de son réseau de distribution équilibré, de la créativité de ses collections et de la fidélité de sa clientèle.

Grâce à son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Le thème de l’année 2024 sera L’esprit du Faubourg. Ce lieu, fruit d’un rêve, celui d’Émile Hermès, est le cœur battant de la maison. Il est partout où se trouve Hermès et insuffle l’effervescence et l’esprit joyeux si chers à la maison.

Informations par Zone GÉographique (a)

1er trimestre Évolutions /2023 En M€ 2024 2023 Publiées À taux de change constants France 312 273 14,3 % 14,3 % Europe (hors France) 444 391 13,5 % 14,6 % Total Europe 757 664 13,9 % 14,5 % Japon 357 322 10,8 % 25,2 % Asie-Pacifique (hors Japon) 1 920 1 763 8,9 % 13,9 % Total Asie 2 277 2 084 9,2 % 15,7 % Amériques 614 556 10,3 % 11,8 % Autres (Moyen-Orient) 158 75 111,0 % 112,6 % TOTAL 3 805 3 380 12,6 % 17,0 %

(a) Ventes par destination.

Informations par mÉtier

1er trimestre Évolutions /2023 En M€ 2024 2023 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 628 1 409 15,5 % 20,3 % Vêtement et Accessoires (2) 1 061 950 11,7 % 15,9 % Soie et Textiles 242 234 3,4 % 7,9 % Autres métiers Hermès (3) 505 421 20,0 % 24,5 % Parfum et Beauté 130 126 3,0 % 4,3 % Horlogerie 166 166 0,1 % 4,3 % Autres produits (4) 74 74 (0,8) % 1,4 % TOTAL 3 805 3 380 12,6 % 17,0 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs féminins et masculins, les articles de voyage, la petite maroquinerie et les accessoires, les selles, les brides, et l’ensemble des objets et vêtements d’équitation.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.

RAPPEL - CHIFFRES CLÉS 2023

En millions d’euros 2023 2022 Chiffre d’affaires 13 427 11 602 Croissance à taux courants vs n-1 15,7 % 29,2 % Croissance à taux constants vs n-1 (1) 20,6 % 23,4 % Résultat opérationnel courant (2) 5 650 4 697 en % du chiffre d’affaires 42,1 % 40,5 % Résultat opérationnel 5 650 4 697 en % du chiffre d’affaires 42,1 % 40,5 % Résultat net - Part du groupe 4 311 3 367 en % du chiffre d’affaires 32,1 % 29,0 % Capacité d’autofinancement 5 123 4 111 Investissements opérationnels 859 518 Cash flow disponible ajusté (3) 3 192 3 405 Capitaux propres - Part du groupe 15 201 12 440 Trésorerie nette (4) 10 625 9 223 Trésorerie nette retraitée (5) 11 164 9 742 Effectifs (en nombre de personnes) (6) 22 037 19 686

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l’actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

(6) Les effectifs correspondent aux salariés en CDI et à ceux en CDD d'une durée supérieure à 9 mois.

