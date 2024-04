2024. aasta I kvartali konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHATAJA KOMMENTAARID

Alanud aasta alguses on vedavaks teemaks keskpanga intressimäära langetamine, mis annab lootust majanduse aktiivsemaks muutumisele. Siiski ei tasu loota meist sõltumatute tegurite abile, vaid peame realistlikult hinnates jätkama valminud ja planeerimisel olevate arenduste realiseerimisega.

Esimeses kvartalis tegelesime peamiselt Kodulahe valminud korterite müügi ja Soodi 6 arenduse müügi ettevalmistusega. Lisaks oleme jätkanud ehitustöödega Bulgaarias ja detailplaneeringu menetlusega Arcojärvel. Kolme läinud kuu müügitempo osutus planeeritust natuke aeglasemaks, mistõttu on Arco Vara grupi müügitulu ja kasum seatud plaanist vähesel määral madalam. Vaatamata planeeritud väiksemast müügitulust on ettevõtte kapitaliseeritus väga hea, kuna näeme ligi 60%-list omakapitali suhet varadesse. Samuti on ettevõtte jooksva 4 kvartali omakapitali tootlus lähedal meie eesmärgile 20%.

Arco Tarci meeskond jätkab ehitustöid Helme 18 aadressile rajatava padelikeskusega, mida soodustab ka lõpliku ehitushinna prognoositav mõningane vähenemine. Ehitatav padelikeskus on üürilepinguga 100% kaetud ja sporti saab keskuses harrastama hakata aasta viimases kvartalis.

Graafikus jätkab ka meie Bulgaaria meeskond Botanica Lozen Residences ehituse ja arendusega. Arenduses on müüdud ligikaudu 40% hoonetest, kui valmimiseni on eeldatavalt 9 kuud. Teises kvartalis on oodata Botanica Lozen arenduse järgmise etapi ehitusluba, mis võimaldab soodsas turuolukorras alustada järgmiste hoonete müügi ja ehitusega.

Järgmisse kvartalisse vaadates on meie peamiseks väljakutseks juba valminud kodude müük Kodulahe ja Kuldlehe hoonetes, mis annaks kindlust uute ehitustegevustega alustamiseks. Samuti peame kriitiliselt oluliseks uue arenduskinnistu soetamist, mis on kinnisvaraäri pikaajalisust vaadeldes ettevõtte järgneva viie aasta vaates äärmiselt oluline.

Grupi 2024. aasta I kvartali müügitulu oli 990 tuhat eurot, mis on peaaegu 4 korda rohkem kui 2023. aasta I kvartali müügitulu 253 tuhat eurot. 2023. aasta I kvartali müügitulu koosnes peamiselt Madridi ärihoone käitusest. 2024. aastal Madridi ärihoonet enam grupis ei ole - 2024. aasta I kvartalis müüdi oma kinnisvara.

2024. aasta I kvartali ärikahjumiks (=EBIT) kujunes 208 tuhat eurot ja puhaskahjumiks 349 tuhat eurot. 2023. aasta I kvartalis sai grupp ärikahjumit 184 tuhat eurot ja puhaskahjumit 291 tuhat eurot.

2024. aasta I kvartalis müüdi 3 korterit ja 1 äripind. 2023. aasta I kvartalis vormistati lõppmüüke grupi poolt arendatavates projektides vaid 1 parkimiskohale.

Grupi laenukoormus (netolaenud) kasvas 2024. aasta 3 kuuga 1 951 tuhande euro võrra, tasemele 10 559 tuhat eurot 31.03.2024 seisuga. Grupi intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli 31.03.2024 seisuga 7,8%, mis on 0,4% võrra madalam võrreldes 31.12.2023 seisuga.

Grupi müügitulu oli 2024. aasta I kvartalis 990 tuhat eurot (I kvartal 2023: 253 tuhat eurot), sealhulgas kinnisvara müük grupi enda arendus-projektides moodustas I kvartalis 927 tuhat eurot (2023. aasta I kvartalis 7 tuhat eurot).

Muu müügitulu 2024. aastal hõlmab peamiselt tulu kinnisvarabüroode frantsiisitasudest Eestist, Lätist ja Bulgaariast. 2024. aasta I kvartali frantsiisitasud olid 55 tuhat eurot, 2023. aasta I kvartali frantsiisitulud olid 53 tuhat eurot.

Rannakalda ehk Kodulahe kõige premium etapis on valminud paviljon, 4 teeninduspinda ja 108 korterit (kolme eraldiseisva kortermajana), millest paljud on merevaatega. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 113 pinnast 71 müüdud.

Arcojärve OÜ (endise nimega Kolde OÜ) sõlmis 2021. aastal lepingu maa ostuks Harku järve kaldale, aadressile Paldiski mnt 124b, Tallinn. Arendamisele tuleb enam kui 35 000 m2 elamu- ja ärikinnisvara (brutoehitusmaht), mille oodatav arendusperiood on 6 aastat. Projekti nimeks on Arcojärve. 31.12.2023 seisuga on nimetatud maa ettemaks kokku 4 978 tuhat eurot. Arco Vara tütarettevõttel on kohustus tasuda maa ostu eest täiendavalt 1 627 tuhat eurot kolme kuu jooksul alates kinnistule detailplaneeringu kehtestamisest Tallinna Linnavalitsuse poolt, kuid mitte hiljem kui 30.04.2026. Esimese etapi ehituse algus on planeeritud 2024. aasta lõppu.

Kuldlehe projektis ehitati 2023. aastal 5 koduga avar ja eksklusiivne kobarelamu Piritale. Projekti müük on alanud.

Botanica Lozeni projekt näeb ette 54 kodu (eramud) rajamist kolmes etapis. Esimese 16 hoone ehitus ja müük on alanud - esimese etapi eramud valmivad 2024. aasta lõpuks. Kvartaliaruande avaldamise kuupäevaks on 16st majast 6 eelmüüdud.





EUR tuhandetes I kvartal 2024 I kvartal 2023 Müügitulu enda kinnisvara müügist 927 7 Müügitulu teenuste müügist 63 246 Müügitulu kokku 990 253 Müüdud kinnisvara ja teenuste kulu -817 -86 Brutokasum 173 167 Muud äritulud 0 22 Turustuskulud -70 -57 Üldhalduskulud -297 -315 Muud ärikulud -14 -1 Ärikahjum -208 -184 Finantskulud -141 -107 Kahjum enne tulumaksu -349 -291 Aruandeperioodi puhaskahjum -349 -291



Aruandeperioodi koondkahjum -349 -291 - tava -0,03 -0,03 - lahustatud -0,03 -0,03





EUR tuhandetes 31.03.2024 31.12.2023 Raha ja raha ekvivalendid 734 1 427 Nõuded ja ettemaksed 5 486 5 798 Varud 28 276 27 637 Käibevara kokku 34 496 34 907 Nõuded ja ettemaksed 18 18 Kinnisvarainvesteeringud 341 20 Materiaalne põhivara 203 221 Immateriaalne põhivara 21 24 Põhivara kokku 583 283 VARAD KOKKU 35 079 35 190 Laenukohustused 3 391 3 391 Võlad ja saadud ettemaksed 2 931 4 013 Garantiireserv 187 80 Lühiajalised kohustused kokku 6 509 7 484 Laenukohustused 7 902 6 689 Pikaajalised kohustused kokku 7 902 6 689 KOHUSTUSED KOKKU 14 411 14 173 Aktsiakapital 7 272 7 272 Ülekurss 3 835 3 835 Kohustuslik reservkapital 2 011 2 011 Muud reservid 56 56 Jaotamata kasum 7 494 7 843 Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 20 668 21 017 OMAKAPITAL KOKKU 20 668 21 017 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 35 079 35 190





