Le 25 avril 2024

Astek sécurise un financement historique de 560 millions € et s’associe à ICG pour accélérer sa croissance organique et poursuivre ses acquisitions stratégiques

Astek engage un nouveau cycle de croissance avec une capacité financière renforcée

Arrivée d’un nouveau partenaire stratégique : ICG

Mise en place d’une ligne de crédit pouvant aller jusqu’à 450 m€, avec le soutien renouvelé de H.I.G. et l’arrivée des fonds APOLLO et PARTNERS GROUP.

Prochains objectifs pour Astek : 10 000 collaborateurs en 2024, 1 Md€ de chiffre d’affaires en 2027 et performances opérationnelles renforcées avec une croissance organique à deux chiffres très supérieure à celle du marché et une marge d’EBITDA en progression constante.





Astek, un des leaders en conseil en technologies, annonce aujourd’hui le renforcement de ses capacités financières afin de poursuivre ses ambitions de croissance et sa politique active d’acquisitions ciblées. Astek accueille en effet ICG, investisseur de long terme et partenaire stratégique, qui apporte un financement de 110 M€ au Groupe.

Parallèlement, grâce à l’appui de partenaires de premier plan, Astek sécurise un financement obligataire pouvant s’élever jusqu’à 450 m€ réunissant les fonds H.I.G. CAPITAL, partenaire financier du Groupe depuis 2021, APOLLO CAPITAL MANAGEMENT et PARTNERS GROUP.

Une capacité financière élargie pour soutenir une vision stratégique ambitieuse

Astek devance et répond aux enjeux de transformation technologique de ses clients grâce à des solutions innovantes, capitalisant sur son expertise en IA, cloud, cybersécurité et développement durable. Le développement du Groupe s’est traduit ces dernières années par une forte activité, une amélioration constante de sa profitabilité, et un renforcement de son positionnement mondial et de ses expertises.

En 2023, Astek a enregistré une hausse de son chiffre d’affaires de plus de 20 %, témoignant d’une croissance organique très dynamique, soutenue par l’intégration d’expertises notamment issues des acquisitions. Il a ainsi renforcé sa présence dans des secteurs porteurs comme les Life Sciences et consolidé sa présence internationale, en particulier auprès de clients américains et en capacités offshore.

Fort de 8 400 professionnels et d’un chiffre d’affaires supérieur à 600 m€ pro forma des acquisitions, le Groupe Astek combine expertise locale et portée globale pour délivrer des services sur mesure. Le positionnement stratégique d’Astek lui permet d’anticiper les besoins complexes de ses clients par des solutions technologiques avancées et durables, renforçant ainsi son rôle de partenaire technologique de premier plan.

ICG comme partenaire stratégique, ainsi que H.I.G. CAPITAL, APOLLO CAPITAL MANAGEMENT et PARTNERS GROUP : des partenaires reconnus pour accompagner l’ambition d’Astek

La stratégie de développement d’Astek est soutenue par son alliance avec des partenaires de premier plan.

H.I.G. CAPITAL renouvelle son soutien et sa confiance dans la trajectoire de développement d’Astek. Avec l’appui complémentaire de PARTNERS GROUP et APOLLO CAPITAL MANAGEMENT, deux leaders mondiaux du financement, Astek va bénéficier d’un important soutien financier.

ICG, réputé pour son approche d'investissement de long terme centrée sur l'accompagnement de fondateurs et d’équipes de management dans leurs projets de croissance, vient également épauler la stratégie de développement du Groupe. L'arrivée d'ICG va permettre à Astek de poursuivre ses ambitions en matière d’acquisitions et d'innovation, tout en partageant une vision commune de création de valeur sur le long terme.

Astek positionné pour un nouveau chapitre de croissance et de rentabilité accrue

En 2024, Astek prévoit une croissance organique très soutenue, dépassant 40% dans certaines de ses filiales, et la poursuite d’opérations de croissance externe ciblées. Le Groupe s'appuie sur un solide pipeline à travers ses différentes régions et secteurs d'expertise. Par ailleurs, Astek entend accroitre significativement ses effectifs et dépasser le seuil des 10 000 collaborateurs avant la fin de 2024, porté par une solide performance opérationnelle.

Ayant atteint ses ambitions 2024 avec 2 ans d’avance, Astek s’est fixé de nouveaux jalons pour 2027 :

Un nouveau doublement de son chiffre d’affaires pour atteindre 1 milliard d’euros grâce à une croissance organique soutenue, en moyenne proche de 15% par an, et la poursuite des acquisitions stratégiques dans des expertises niches et des marchés porteurs ;

Une rentabilité accrue avec un objectif de marge d’EBITDA mid-teens, grâce à l’approche globale et au partage de savoir-faire ;

Un effectif mondial porté à 14 000 collaborateurs, renforçant son statut d’acteur global ;

Un engagement soutenu en matière de RSE, visant notamment la neutralité carbone d’ici 2027, en ligne avec les initiatives SBTi dans lesquelles le Groupe s’est inscrit, en sus d’une offre ‘green computing’ pour ses clients

« Cette étape majeure qui consolide notre parcours vers nos objectifs financiers est une reconnaissance de notre positionnement stratégique sur des secteurs à fort potentiel. Avec le soutien renforcé de nos partenaires financiers et une trajectoire de croissance clairement définie, nous sommes plus que jamais prêts à continuer à saisir les opportunités stratégiques et à poursuivre notre expansion mondiale. » déclare Jean-Luc Bernard, Fondateur et Président du Conseil de Surveillance d’Astek.

« L'entrée d'ICG comme partenaire de long terme, ainsi que l’'élargissement de notre ligne de crédit, renforcent notre positionnement stratégique et valident la trajectoire de croissance que nous avons initiée. Cette marque de confiance, dans le prolongement de l'accompagnement initial de H.I.G., souligne la solidité de nos fondamentaux et notre capacité à déployer notre vision ambitieuse. Nous sommes déterminés à maintenir notre dynamique de croissance et à rester le partenaire de choix dans la digitalisation de nos clients. L'engagement et le savoir-faire de nos équipes sont le moteur de notre développement et je tiens à les en remercier à nouveau. » ajoute Julien Gavaldon, Président du Directoire d’Astek,

« Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner Jean-Luc et Julien dans cette nouvelle phase de développement d’Astek. Nous avons été impressionnés par la trajectoire de croissance du Groupe, qui confirme le positionnement de partenaire stratégique pour ses clients ainsi que l’efficacité de son modèle opérationnel. Les opportunités de croissance externe sont nombreuses, pour compléter l’offre ou étendre la présence internationale. Avec une équipe de management réactive et expérimentée, nous sommes confiants qu’Astek est bien positionné pour bénéficier de la croissance du secteur. » commente Laurent Catry, Managing Director chez ICG.

À propos d’Astek

Créé en France en 1988, Astek est un acteur mondial de l’ingénierie et du conseil en technologies, présent sur tous les continents. Fort de son expertise dans de nombreux secteurs industriels et tertiaires, Astek accompagne ses clients internationaux dans le déploiement intelligent de leurs produits et de leurs services, et dans la mise en œuvre de leur transformation digitale.

Depuis sa création, le Groupe a fondé son développement sur une forte culture d’entrepreneuriat et d’innovation, et sur l’accompagnement et la montée en compétence de ses 8 400 collaborateurs qui s’engagent chaque jour à promouvoir la complémentarité entre les technologies numériques et l’ingénierie des systèmes complexes. Le Groupe Astek a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 585 m€ en 2023. https://astekgroup.fr

À propos d’ICG

ICG est un des principaux gestionnaires d'actifs alternatifs au niveau mondial, avec plus de 30 ans d'expérience. ICG fournit des solutions de capital flexibles pour aider les entreprises à se développer et à croître, et gère plus de 85 milliards de dollars US d'actifs. ICG opère dans quatre catégories d'actifs : financement structuré et capital-investissement, dette privée, actifs réels et crédit.

ICG développe des relations à long terme avec ses partenaires commerciaux afin de créer de la valeur pour les actionnaires, les clients et les employés, et utilise sa position d'influence au bénéfice de l'environnement et de la société au sens large. ICG s’engage à être un gestionnaire d'actifs à zéro émission nette pour l'ensemble de ses activités et de ses investissements à l'horizon 2040.

ICG est membre du FTSE 100 et cotée à la Bourse de Londres (symbole boursier : ICG). Plus d’informations sont disponibles sur www.icgam.com.

