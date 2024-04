Trakx lance un nouveau produit : Trakx USDc Earn CTI en partenariat avec OpenTrade

Paris, 25 avril 2024, 10h CET : Trakx, société fintech proposant des indices thématiques de trading de crypto monnaies (« CTI »), a annoncé aujourd'hui le lancement du CTI Trakx USDc Earn en partenariat avec OpenTrade. Cet indice permet aux utilisateurs de générer facilement des rendements élevés ajustés en fonction du risque sur leurs USDc adossés aux rendements des bons du Trésor américain.

Avec le CTI USDc Earn, Trakx propose un instrument unique qui génère de manière transparente des rendements similaires à ceux des bons du Trésor américain (T-Bills), tandis que les actifs sont gérés en toute sécurité dans la structure OpenTrade.

Les détenteurs de USDc sur Trakx peuvent désormais maximiser la valeur de leurs avoirs en USDC en investissant dans le CTI Trakx USDc Earn pour obtenir un rendement stable et prévisible, garanti par des actifs financiers réels, le tout à travers l'interface existante de Trakx. Le produit sera disponible en tant que CTI standard sur la plateforme Trakx, mais pourra également être personnalisé en fonction des besoins et des exigences spécifiques.

Le partenariat de Trakx avec OpenTrade est un cas d'étude illustrant comment la France émerge en tant que hub régional pour les entreprises d'actifs numériques qui souhaitent développer des produits dans un environnement réglementaire et commercial axé sur l'innovation. En tant que fournisseur de services d'actifs numériques enregistré en France, Trakx illustre comment les entreprises d'actifs numériques intègrent la finance traditionnelle et celle des actifs digitaux de manière sécurisée et facile d'accès pour les utilisateurs.

Jeff Handler, Co-fondateur et Directeur Commercial d'Opentrade, commente : "Le CTI Trakx USDc Earn est un excellent exemple de la façon dont les produits de rendement adossés à des actifs RWA peuvent apporter de la valeur aux utilisateurs en leur offrant la possibilité de générer facilement des rendements élevés ajustés en fonction du risque sur des soldes inutilisés d'une manière véritablement transparente et sécurisée. Nous sommes ravis d'avoir pu travailler avec Trakx sur cette solution, et nous sommes impatients de voir la croissance de ce produit."

Lionel Rebibo, PDG et fondateur de Trakx, a déclaré : "Cette initiative marque un moment décisif alors que nous proposons maintenant un produit qui se situe à l'intersection des mondes numérique et traditionnel. Les détenteurs de USDc pourront bientôt transformer leurs actifs dormants en une source de revenus fiable. En investissant dans le CTI Trakx USDc Earn, les clients bénéficieront de rendements compétitifs comparables à d'autres produits, tels que les produits de la finance décentralisée DeFi, tout en bénéficiant de la sécurité offerte par la finance traditionnelle."

À propos de Trakx

Trakx est une société mondiale de technologie financière qui crée de nouveaux standards pour les investissements dans les actifs numériques. Grâce à sa plateforme de trading, Trakx propose des indices thématiques cryptos (CTI: Crypto Tradable Indices) et des solutions personnalisées offrant aux investisseurs sophistiqués un degré élevé de conformité, de conservation et de liquidité. Trakx est enregistrée auprès de l'Autorité des Marchés Financiers française (AMF). Pour plus d'informations, veuillez visiter le site www.trakx.io.

À propos d'OpenTrade

OpenTrade est une plateforme de qualité institutionnelle pour les produits de prêt et de rendement sur chaîne. La plateforme d'OpenTrade permet aux fintechs construisant des applications numériques de nouvelle génération d'offrir aux utilisateurs des produits de rendement adossés à des actifs liquides de haute qualité d'une manière transparente, sécurisée et conforme. Les clients mondiaux d'OpenTrade peuvent offrir les produits de rendement libellés en dollars américains et en euros les plus accessibles au monde en un clic, et la garantie de sécurité d'un cadre juridique à l'épreuve du temps.