NGS Group AB (publ): Delårsrapport januari-mars 2024

Paradigmskifte inom sjuksköterskebemanning i Sverige. Full kraft i Norgeexpansion. Beslut om nyemissioner.

Första kvartalet i sammandrag

Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 100 MSEK (141), en minskning med 29%.

Rörelseresultatet (EBITDA) för första kvartalet upp­gick till -5,5 MSEK (-1,6), rörelse­marginal -5,5% (-1,1).

Rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet upp­gick till -6,8 MSEK (-2,7), rörelse­marginal -6,8% (-1,9).

Resultatet för första kvartalet uppgick till -6,3 MSEK (-2,8).

Resultatet per aktie före och efter utspäd­ning för första kvartalet uppgick till -0,7 SEK (-0,32).

Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under första kvartalet till -6,4 MSEK (19,2).

Händelser under första kvartalet *

Händelser efter första kvartalet *

Valberedningen i NGS Group AB meddelar förslag till val av styrelseledamöter.

NGS Group meddelar lägre rörelseresultat för Q1 än bedömda marknadsförväntningar samt förlänger teckningsperioden i pågående emissioner

NGS Group AB (publ) offentliggör tillägg till prospektet avseende företrädesemissionen

* För beskrivning av händelserna i sin helhet hänvisas till pressmeddelandena på bolagets hemsida

Denna information är sådan som NGS Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angivna kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 2024-04-25 13:10 CET.

Delårsrapporten finns efter publi­­cering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.

För ytterligare information kontakta:

Erika Rönnquist Hoh VD, telefon 0733-434 130

Thomas Plate, CFO, telefon 0768-949 239

NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128

Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm

Telefon 08-505 808 30, Fax 08-505 808 01 www.ngsgroup.se





















VD-kommentar





Omsättning och resultat

Omsättningen på 100 MSEK (141) går ned 29% vs Q1 2023. Avvikelsen består nästan helt av minskning av vårdbemanningen i Sverige, främst sjuksköterske-bemanningen. NGS dominerande kund Region Stockholm står för 50% av hela minskningen.

I kvartalet ser vi konsekvenserna av regionernas mycket stora neddragningar av inhyrning av sjuksköterskebemanning. Enligt SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) minskade Region Stockholm inhyrningen av vårdpersonal i kvartal 4 2023 med 47%. Bemanningsbranschen inom vården har samma kvartal minskat med 46% (enligt Kompetensföretagen). Denna restriktivitet i inhyrningen har fortsatt och har påverkat NGS starkt under första kvartalet.

Periodens svaga resultat, EBITDA-resultat på -5,5 MSEK (-1,6) och EBIT-resultat på -6,8 MSEK (-2,7), beror på den stora omsättningsminskningen inom vården, primärt sjuksköterskebemanningen, som kommer in lägre än förväntat. Men det beror också på rekrytering och interim, dels som en konsekvens av lägre omsättning p.g.a en utmanande marknad till följd av lågkonjunkturen, dels som en konsekvens av uppskjutna starter av kontrakterade uppdrag.

Som motvikt ser vi att Läkarbemanningen i Sverige kompenserar genom att hålla uppe goda täckningsbidragsmarginaler samt den fina omsättningsökningen vi har på sjuksköterske-bemanningen i Norge.

Fortsatt försäljnings- och kostnadsfokus

Marknadsläget och vårt svaga resultat hanterar vi med en förhöjd försäljnings- och aktivitetsnivå och mobilisering av marknadsföringsaktiviteter i Sverige och i Norge samt ytterligare kostnadsöversyn.

Försäljningsfokus med hög aktivitetsnivå

Vi har fokus på att kraftigt öka marknads- och försäljningsaktiviteter i vår nylagda försäljnings-strategi samt att utnyttja hela koncernens kundbas för kors- och merförsäljning, skapa nya erbjudanden och jobba tillsammans tvärs över koncernen.

Fortsatt kostnadsöversyn

Kostnadsbesparingarna som genomfördes i omställningsprogrammet 2023 går enligt plan med målsättningen att uppnå 12 MSEK på rullande årsbasis. Samtidigt fortsätter vi med pågående kostnadsöversyn.

Våra satsningar framåt

Expansion i Norge

Fortsätta expandera vårt insteg på den norska marknaden som är den mest lönsamma i Norden. I oktober 2023 var vi en av få vinnare i det nya statliga avtalet för sjuksköterskebemanning i Norge. Vi har en god ranking och det gynnar oss väl vilket vi ser i en fin omsättning för kvartalet.

Under kvartalet har prekvalificeringen för motsvarande avtal för läkarbemanning på den norska marknaden genomförts. Där kan vi glädjande berätta att NGS via dotterbolaget Nurse Partner Norge är prekvalificerade för två områden med ett sammanlagt maximalt värde på 300 MNOK. Skulle NGS gå vidare och bli en av leverantörerna är det en helt ny marknad som öppnar sig för oss.

Bredd av vårdbemanningen mot nya segment Vårdmarknaden i Sverige är den största i Norden och är fortsatt mycket viktig för oss. Här riktar vi in oss på nya segment för sjuksköterskebemanningen i Sverige. Nya segment för NGS är de fyra växande regionerna i norra Sverige, primärvården, kommunerna och privata vårdgivare. Vi är en av vinnarna i det nya nationella vårdavtalet för bemanning av läkare och sjuksköterskor, vilket innebär att vi har de avtal som krävs för att nå alla regioner samt primärvård. Under 2023 har vi med små medel vuxit mer än marknaden i Norrbotten och vi ser fram emot att accelerera vår tillväxttakt här och på övriga målsegment ytterligare.

Exploatera potential i Assessment & Leadership. Vår lansering av området Assessment & Leadership Services har burit frukt. Vi ser att vi har en mycket stark trovärdighet inom segment som säkerhet med leveranser av rekryterings- och assessmenttjänster till flera av Sveriges mest krävande företag och myndigheter när det gäller säkerhetsrelaterade tjänster. Givet den expertis och erfarenhet vi har inom området, den megatrend som säkerhet generellt utgör och det accelererande fokuset på säkerhet vi ser i svenskt samhälle p.g.a vårt Natointräde, kommer vi lansera nya erbjudanden inom detta område till marknaden under kommande månader. Under kvartalet har vi vunnit stora ramavtal med Regeringskansliet samt en myndighet under Försvarsdepartementet.

Expansion av högmarginaltjänster.

Vi fortsätter att exploatera och expandera lönsamma delar inom högmarginalområdena Rekrytering & Interima tjänster. Områdena är starkt konjunktur-relaterade och vi satsar på hög aktivitetsnivå och relationer för att optimera läget under rådande lågkonjunktur och vara redo när konjunkturen vänder. Försäkringsbranschen är ett område som är relativt konjunkturokänslig och där har vi en fortsatt god utveckling.

Marknadsbearbetning och effektiviseringar.

En ny strategi för digitalisering och AI har tagits fram för att accelerera och tillvarata initiativ och möjligheter för marknadsexpansion samt för att genomföra effektiviseringar av interna processer.

Ny långsiktig finansieringsstruktur

Som tidigare kommunicerats, har ägarna vid en extra bolagsstämma beslutat att genomföra en företrädesemission och en riktad nyemission. Syftet med emissionerna är att finansiera vår expansion i Norge och inom de segment som vi ser betydande tillväxtpotential samt stärka bolagets finansiella ställning.

Sammanfattningsvis ser jag, med våra omfattande insatser, både med att förstärka försäljningen och samtidigt fortsätta med pågående kostnadsöversyn, en god möjlighet att vända det svaga resultatet.

Jag vill ta tillfället i akt att tacka våra kunder såväl som ägarna för förtroendet de ger oss.

Bilaga