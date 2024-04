Meriaura Group Oyj

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto 25.4.2024 klo 14.00 (CEST)

TÄYDENNYS – Sisäpiiritieto: Meriaura Groupin hallitus ehdolliseen päätökseen Meriauran vähemmistöomistuksen myymisestä Meriaura Investille konsernin rahoituksen järjestelemiseksi

Tällä tiedotteella Meriaura Group Oyj täydentää aiemmin tänään 25.4.2024 klo 8.30 (CEST) antamaansa yhtiötiedotetta. Täydennys käsittää tiedotteen ensimmäisessä kappaleessa mainittujen yhtiöiden yhtiömuodot sekä aseman konsernissa ja yhtiön tämän hetken arvion puheessa olevassa järjestelyssä mahdollisesti myytävästä Meriaura Oy:n vähemmistöosuuden määrästä.

Konsernin kokonaisrahoitustilanteen järjestelemiseksi Meriaura Group Oyj:n (”Meriaura Group”) hallitus on tehnyt ehdollisen päätöksen merilogistiikkaa harjoittavan tytäryhtiönsä Meriaura Oy:n (”Meriaura”) vähemmistöosuuden myymisestä konsernin suurimmalle osakkeenomistajalle Meriaura Invest Oy:lle (”Meriaura Invest”). Tällä kuitattaisiin Meriaura Investin 4,4 miljoonan euron lainasaatava Meriaura Groupilta. Yhtiön tämän hetken arvion mukaan se voisi vastata noin 15-25% omistusta Meriaurasta. Päätös on vielä ehdollinen Meriaura Groupin yhtiökokouksessa 3.5.2024 valittavan uuden hallituksen hyväksynnälle.

Meriaura Group on lainannut Meriaura Investiltä vuonna 2023 yhteensä 2,7 miljoonaa euroa ja kuluvana vuonna 2,8 miljoonaa euroa pääasiallisesti tytäryhtiönsä Meriaura Energyn toiminnan rahoittamiseksi. Lainoilla on mahdollistettu Bad Rappenau -projektin toimitus sekä katettu toiminnan juoksevia kuluja. Lainat on sovittu pitkäaikaisiksi 6 %:n vuosikorolla ja ne ovat vakuudettomia.

Lähipiirilainoitukseen on päädytty, koska Meriaura Energyn liiketoiminta ei ole toistaiseksi ollut markkinaehtoisesti rahoituskelpoista liiketoiminta-alueen vanhoista tappioista johtuen. Myös vakuusjärjestelyt ovat olleet haasteellisia, sillä uusiutuvan energian rakennusprojekteissa ei ole vastaavaa luontaista kohdevakuutta kuin esimerkiksi laivainvestoinneissa. Projektirahoitukselle on kuitenkin ollut tarve saaduista tilauksista johtuen. Meriaura Groupin pääomistajan Meriaura Investin tarjoama lainoitus on ollut taloudellisesti tehokkain tapa hoitaa yhtiön rahoitus.

Kauppa on tarkoitus toteuttaa purkavaehtoisena, jonka mukaan Meriaura Groupilla on oikeus lunastaa Meriauran osakkeet takaisin niiden alkuperäisellä kauppahinnalla vuoden 2024 loppuun mennessä. Lisäksi Meriaura Groupin ja Meriaura Investin välille laaditaan osakassopimus Meriauran omistussuhteessa noudatettavista säännöistä. Osana järjestelyä Meriaura Invest myös sitoutuu takaamaan Meriaura Energylle haettavan projektirahoituksen.

Koska kyseessä olisi lähipiiriliiketoimi, Meriaura Groupin hallitus on hankkinut päätöksensä tueksi ja erityisen huolellisuusvelvollisuutensa täyttämiseksi asiantuntijalausuntoja järjestelyn toteuttamiskelpoisuudesta ja Meriauran arvostuksesta sekä analysoinut kaupan riskejä yhtiön neuvonantajien kanssa.

Kauppa vahvistaa konsernin tasetta ja parantaa mahdollisuutta laajentaa rahoituspohjaa jatkossa. Järjestely tukee myös osaltaan juuri julkistettua Meriauran laivainvestointia varmistaen sen rahoituksessa edellytetyn omistuksen pysyvyys -ehdon täyttymisen.

Omistuksen pysyvyys -ehdon tarkoituksena on taata pääomistajien riittävän omistusosuuden säilyminen yhtiöstä myös muutostilanteissa. Nyt suunniteltu kauppa vahvistaisi Meriaura Investin omistuosuutta Meriaurasta, koska omistus tulisi sille suoraan, eikä välillisesti, kuten nykyisin. Omistuksen pysyvyys -ehdon täyttymisellä on merkitystä yleisemminkin konsernissa, kun yrityskaupassa tai muussa järjestelyssä haluttaisiin käyttää Meriaura Groupin listattua osaketta vaihdannan välineenä. Jos tällaisessa tilanteessa nykyisten omistajien omistuosuus laimentuisi järjestelyn seurauksena, uhka ehdon rikkoutumisesta voisi hankaloittaa suunnitellun järjestelyn toteuttamista.

MERIAURA GROUP OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Kirsi Suopelto

Puh: +358 505 602 349

Sähköposti: kirsi.suopelto@meriaura.com

Meriaura Group Oyj julkistaa tässä tiedotteessa annetut tiedot EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. Tiedot toimitettiin julkaistavaksi 25.4.2024 klo 14.00 (CEST) edellä mainitun henkilön toimesta.

