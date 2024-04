Le Groupe Compass Canada reconnu comme l’un des meilleurs lieux de travail au Canada par l’Institut Great Place to Work®

TORONTO, 25 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Compass Canada , premier fournisseur de services alimentaires et de soutien au pays, est fière d’annoncer qu’elle a été reconnue comme l’un des meilleurs lieux de travail au Canada cette année par l’ Institut Great Place to Work® . Ce prix national convoité reconnaît les lieux de travail qui ont créé une culture axée sur l’appréciation et la croissance continue parmi leurs associés.



Le Groupe Compass Canada exerce ses activités avec un ensemble d’engagements fondamentaux en matière de leadership qui soulignent tous les aspects de sa culture en milieu de travail : «Axés sur l’empathie, Axés sur le partage, Axés sur une vision et Axés sur les résultats ». En commençant par les dirigeants et en se diffusant dans toute l’entreprise, ces engagements sont conçus pour créer une culture collective axée sur les personnes, dans laquelle les employés se sentent valorisés et inspirés pour donner le meilleur d’eux-mêmes.

« Cet honneur revient entièrement à nos associés, les personnes qui incarnent chaque jour nos engagements en matière de leadership, et j’en suis particulièrement reconnaissant », a déclaré Saajid Khan, PDG du Groupe Compass Canada et ESS Amérique du Nord. « Chaque action compte, de l’engagement envers nos programmes de sécurité primés à la célébration et à la reconnaissance de nos employés, ensemble, nous avons créé un véritable endroit où il fait bon travailler. »

En mettant l’accent sur le mieux-être des employés, en encourageant le développement de carrière et en intégrant la diversité, l’équité et l’inclusion dans tous les secteurs d’activité, le Groupe Compass Canada donne continuellement la priorité aux initiatives visant à améliorer la croissance professionnelle et personnelle de ses employés. Voici quelques initiatives clés de la dernière année qui visent à renforcer leur culture centrée sur les personnes :



Un solide programme de reconnaissance, qui récompense chaque année plus de 1 000 associés par l’attribution de prix de reconnaissance immédiats et qui se termine par un gala à Toronto pour célébrer leurs réalisations individuelles.

Compassionné de sécurité, la marque et la promesse de sécurité de l’entreprise, la meilleure de sa catégorie, qui s’engage à respecter les principales priorités en matière de sécurité, notamment l’intégration des données dans toutes les prises de décision, l’innovation permanente des processus pour maintenir des normes de sécurité élevées et l’amélioration des compétences et de la formation en matière de sécurité pour tous les associés.

Le développement continu de leurs conseils d’action en diversité, équité et inclusion (y compris PRIDE, PANDC, maintenant, une initiative en santé mentale et mieux-être, et le Wolf Pack, pour l’égalité des sexes), offrant aux associés des possibilités d’apprentissage par l’intermédiaire de partenariats, d’orateurs de marque et du partage d’expériences vécues.

Le portail d’apprentissage en ligne « Votre perfectionnement vous appartient » propose des outils, des ressources et des cours qui soutiennent le développement des associé dans trois catégories principales : individuel, organisationnel et d’équipe, ainsi que des programmes de mentorat et un cheminement de carrière approfondi.



« Le fait d’être reconnu comme l’un des meilleurs lieux de travail au Canada n’est pas qu’une simple reconnaissance; il s’agit d’un témoignage de notre approche axée sur les personnes, où l’excellence prospère et où les contributions de chacun sont valorisées et célébrées », a déclaré Lauren Davey, dirigeante principale du capital humain et de la culture d’entreprise, Groupe Compass Canada. « Chaque jour, je suis inspirée par la passion que je vois dans notre équipe, et ce prix, qui est fondé sur les commentaires honnêtes de nos associés, est particulièrement important, car il nous dit que nous allons dans la bonne direction. C’est tout à l’honneur de nos équipes, qui font vivre cette culture au quotidien ».

Voici quelques-uns des domaines spécifiques de la culture de l’entreprise qui ont reçu des éloges du sondage sur l’indice de confiance des associés :

Lieu de travail sécuritaire (pointage le plus élevé) : Le dévouement du Groupe Compass Canada envers la sécurité et le bien-être en milieu de travail est essentiel à sa culture, ce qui se traduit par la note la plus élevée dans cette catégorie cruciale.

Le dévouement du Groupe Compass Canada envers la sécurité et le bien-être en milieu de travail est essentiel à sa culture, ce qui se traduit par la note la plus élevée dans cette catégorie cruciale. Traitement équitable, peu importe l’âge, la race, l’ethnicité, le sexe, l’orientation sexuelle : La diversité et l’inclusion sont des valeurs fondamentales du Groupe Compass Canada, qui s’appuient sur leur travail continu en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. Ce programme est particulièrement axé sur l’offre de possibilités de développement personnel attrayantes pour favoriser le bien-être des associés.

La diversité et l’inclusion sont des valeurs fondamentales du Groupe Compass Canada, qui s’appuient sur leur travail continu en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. Ce programme est particulièrement axé sur l’offre de possibilités de développement personnel attrayantes pour favoriser le bien-être des associés. Sentez-vous bien accueillis lorsque vous vous joignez à notre équipe : Le Groupe Compass Canada s’assure que chaque nouvel employé se sente bien accueilli et soutenu, et ce, dès le premier jour. Le programme d’intégration HELLO de l’entreprise offre un aperçu immédiat de la culture unique de Compass et soutient une approche de 30, 60 et 90 jours pour la réussite des nouveaux associés.



Le Groupe Compass Canada est fier et reconnaissant de faire partie de la liste des Meilleurs lieux de travail™ 2024 au Canada par l’Institut Great Place to Work® et transmet ses félicitations à tous les lauréats de la saison 2024. Cliquez ici pour en savoir plus sur la culture du Groupe Compass Canada. Pour voir les possibilités de carrière dans l’entreprise, cliquez ici .

À propos du Groupe Compass Canada

Le Groupe Compass Canada est le principal fournisseur de services alimentaires et de services de soutien au Canada, avec plus de 25 000 associés répartis dans 2 100 emplacements à l'échelle nationale. Son expertise s'étend à divers secteurs et spécialités, y compris les sites sportifs, les salles à manger, les écoles, les hôpitaux, les plates-formes pétrolières, les camps éloignés, les services de distribution automatique et la gestion d'installations. Le Groupe Compass Canada s'est donné pour mission d'être le fournisseur de services alimentaires le plus novateur au pays, en visant à redéfinir l'industrie grâce à une technologie de pointe et à des approches avant-gardistes qui ont un impact positif sur les gens, la performance et la raison d'être de l'entreprise. Le Groupe Compass Canada s'est engagé à mettre son envergure et sa taille au service du bien commun et a pris l'engagement, dans le cadre de sa Promesse pour la planète, de réduire à zéro ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Grâce à des solutions d'accueil sur mesure et à son dévouement à l'excellence, le Groupe Compass Canada façonne l'avenir des services alimentaires et des services de soutien au Canada.

Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme l’une des cultures d’entreprise les plus admirées™ au Canada en 2021, 2022 et 2023, un prix qui reconnaît les organisations canadiennes les plus performantes pour leurs cultures qui contribuent à améliorer le rendement et l'avantage concurrentiel, ainsi qu’un excellent lieu de travail par Great Place to Work® en 2023, 2022, 2021, 2020 et 2019, comme l’un des meilleurs lieux de travail par Best WorkplacesMC au Canada en 2022, comme l’une des équipes de direction la plus fiables en 2024 par Best WorkplacesMC , l’un des meilleurs lieux de travail par Best WorkplacesMC pour le commerce de détail et l’accueil en 2021 et 2020 et en tant que meilleur employeur de la RGT en 2023 et 2021. Pour en savoir plus, visitez www.compass-canada.com, LinkedIn et Instagram.

