Ilkka Oyj Pörssitiedote 25.4.2024, klo 16.50



ILKKA OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET



Ilkka Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2024 vahvisti tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle ja päätti, että vuodelta 2023 maksetaan osinkoa yhteensä 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 29.4.2024 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osingonmaksupäivä on 7.5.2024.



PALKITSEMISRAPORTTI



Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemisraportin 2023.



PALKITSEMISPOLITIIKKA



Yhtiökokous vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan.





HALLINTONEUVOSTON JÄSENET JA TILINTARKASTAJAT



Vuodelle 2024 hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 19 jäsentä.



Hallintoneuvoston erovuoroisista jäsenistä yhtiökokouksessa valittiin uudelleen 2028 päättyvälle kaudelle Vesa-Pekka Kangaskorpi ja Henrik Karvonen. Uusina jäseninä samalle toimikaudelle hallintoneuvostoon valittiin varatuomari Claes Tallberg Helsingistä ja toimitusjohtaja Arttu Sallinen Joensuusta.

Henkilöstön edustajaksi valittiin 2025 päättyvälle kaudelle Oili Airaksinen-Rajala.



Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot pidetään ennallaan: hallintoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan palkkiona 1 500 euroa kuukaudessa ja kokouspalkkiona 400 euroa kokoukselta ja jäsenille 400 euroa kokoukselta. Hallintoneuvoston jäsenten matkakulut korvataan Verohallinnon vahvistaman kulloisenkin matkakorvausperusteen enimmäismäärän mukaisena.



Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab tilintarkastusyhteisö. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Lotta Nurminen. KPMG Oy Ab valittiin myös yhtiön kestävyysraportoinnin varmentajaksi tilikaudella 2024. Tilintarkastajan ja kestävyysraportoinnin varmennuksen palkkiot päätettiin maksaa laskun mukaan.



OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMINEN JA LUOVUTTAMINEN



Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutuksen enimmäismäärä on noin viisi (5) prosenttia yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin neljä (4) prosenttia yhtiön kaikista rekisteröidyistä osakkeista.



Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla säännellyllä markkinalla Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä kaupankäynnissä sen sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti, minkä vuoksi hankinta tapahtuu suunnatusti eli muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeiden hankkimisesta maksettavan vastikkeen tulee perustua yhtiön osakkeen hintaan säännellyllä markkinalla siten, että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana ja enimmäishinta vastaavasti osakkeen korkein säännellyllä markkinalla noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.



Osakkeita voidaan hankkia yhtiön kasvustrategian tukemiseksi tai käytettäväksi yhtiön mahdollisissa yritysjärjestelyissä tai muissa järjestelyissä. Lisäksi osakkeita voidaan hankkia yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.



Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeannista omia osakkeita luovuttamalla. Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 1 000 000 yhtiön II-sarjan osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin viittä (5) prosenttia yhtiön II-sarjan osakkeista ja yhteensä noin neljää (4) prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus voi valtuutuksen perusteella päättää osakeannista suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen. Hallitus voi käyttää valtuutusta yhdessä tai useammassa erässä. Hallitus voi käyttää valtuutusta mahdollisissa yritysjärjestelyissä ja muissa järjestelyissä sekä yhtiön johdon tai avainhenkilöiden kannustinohjelmien toteuttamiseksi.



Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka. Valtuutus ei kumoa yhtiökokouksessa 10.6.2020 annettua osakeantivaltuutusta.



LAHJOITUSVALTUUTUS



Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 50 000 euron suuruisesta yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin sekä valtuutti hallituksen päättämään lahjoitustensaajista, käyttötarkoituksista, lahjoitusten aikataulusta sekä muista lahjoitusten ehdoista.





Seinäjoella 25.4.2024



ILKKA OYJ





Olli Pirhonen

toimitusjohtaja





Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Pirhonen, Ilkka Oyj

puh. 040 766 5418





Ilkka lyhyesti

Informaatio yhdistää Ilkan asiakkaita, lukijoita ja liiketoimintoja. Konsernin yhtiöistä Liana Technologies Oy, Evermade Oy, MySome Oy ja Myynninmaailma Oy tuottavat markkinointi- ja teknologiapalveluita. I-Mediat Oy julkaisee maakuntamedia Ilkka-Pohjalaisen lisäksi kaupunki- ja paikallismedioita. Konsernin palveluista vastaa noin 500 markkinoinnin, teknologian ja median osaajaa.