Sisäpiiritieto

25.4.2024 klo 17.30

Aktian harkinnanvarainen lisäpääomavaatimus alenee 0,25 prosenttiyksiköllä 1,00 prosenttiin

Finanssivalvonta on tänään päätöksellään asettanut Aktia Pankki Oyj -konsernille harkinnanvaraisen lisäpääomavaatimuksen (pilari 2), joka on suuruudeltaan 1,00 prosenttia. Vaatimus on voimassa 30.9.2024 alkaen toistaiseksi, kuitenkin enintään 30.9.2027 saakka. Nykyinen harkinnanvarainen lisäpääomavaatimus, joka on voimassa uuden vaatimuksen voimaantuloon saakka, on 1,25 prosenttia.

Finanssivalvonnan päätös on tehty osana valvojan tavanomaista vuosittaista luottolaitosten vakavaraisuuden arviointiprosessia (SREP) luottolaitostoiminnasta annetun lain nojalla. Harkinnanvarainen lisäpääomavaatimus tulee kattaa siten, että lisäpääomavaatimuksesta vähintään kolme neljäsosaa on oltava ensisijaista pääomaa, josta vähintään kolme neljäsosaa on oltava ydinpääomaa (CET1) EU:n vakavaraisuusasetuksen mukaisesti.

Ydinpääoman suhteen minimivaatimus koostuu pilari 1- ja 2-vaatimuksista sekä lisäpääomavaatimuksesta, joka sisältää mahdollisen järjestelmäriskipuskurin. Kuten Finanssivalvonta on aikaisemmin ilmoittanut, sen johtokunta päätti 29.3.2023 pitämässään kokouksessa asettaa suurelle osalle suomalaisista luottolaitoksista, Aktia mukaan lukien, 1,00 prosentin suuruisen ydinpääomalla katettavan järjestelmäriskipuskurivaatimuksen. Järjestelmäriskipuskurivaatimus tuli voimaan 1.4.2024.

Edellä esitetyn seurauksena Aktian ydinpääoman suhteen minimivaatimus kasvoi 1.4.2024 alkaen 1,00 prosenttiyksiköllä järjestelmäriskipuskurivaatimuksen vuoksi, mutta pienenee 0,15 prosenttiyksiköllä 30.9.2024 alkaen, jolloin alennettu harkinnanvarainen lisäpääomavaatimus tulee voimaan. Aktia-pankkikonsernin ydinpääoman suhde 31.12.2023 oli 11,3 prosenttia ja minimivaatimus oli 7,75 prosenttia.

Aktia täyttää edellä mainitut vaatimukset ja yhtiöllä on myös selkeät vakavaraisuus- ja osinkotavoitteet. Aktian taloudellisten tavoitteiden mukaan ydinpääoman suhteen tulee olla vähintään 1,5 prosenttiyksikköä yli asetetun viranomaisvaateen.

