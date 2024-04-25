ML Tech 的数字资产市场中性机会基金达成实时交易六个月的里程碑

迈阿密, April 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的数字资产财富管理平台 ML Tech 与 ARB Fund Management LLC 合作，宣布其数字资产市场中性机会基金（简称“基金”）达成了重要的里程碑，即六个月的实时交易，具有可审计的跟踪记录。该基金总部位于开曼岛，向全球投资者开放投资。



数字资产市场中性机会基金由资金费率套利、高频交易套利、基差交易等 Delta 中性策略以及相对价值、统计套利及其他量化策略等市场中性策略组成。ML Tech Capital 的投资方式结合了多种量化策略，通过不采取定向市场观点来最大化资本增值，同时将风险降至最低。

“我们感谢投资者、合作伙伴和团队的支持，并相信这一新工具将帮助我们继续在数字资产管理领域创造价值，同时提供简单有效的手段，在快速扩张的加密货币资产类别获得投资。对于寻求由经验丰富的量化团队管理的主动管理加密货币投资的投资者，我们的目标是提供一种精密的完全系统化的选择。”ML Tech 首席执行官、首席信息官兼联合创始人 Leo Mindyuk 表示。ARB Fund Management LLC 首席执行官 John Klimek 表示：“向加密货币基金的转变对于行业和眼光敏锐的投资者来说是一个决定性时刻，让他们能够利用数字资产市场的阿尔法机会。鉴于 ML Tech 在数字资产市场的经验，我相信 ML Tech 正走在该领域的前沿。”该基金为投资者提供获得美元、比特币和以太坊股票类别有吸引力的风险调整回报的机会。比特币和以太坊股票类别将受益于阿尔法（原生代币敞口）和贝塔（基于代币敞口的策略产生的回报）。

总部位于迈阿密的 ML Tech 由前数字资产和量化交易员、麻省理工学院校友 Leo Mindyuk 和交易基础设施专家 Markus Leballeux 创立。除了新基金外，该公司还提供非托管独立管理账户 (SMA) 平台，投资者可以在其中选择混合投资组合。与该平台类似，该基金非常适合广泛的投资者，包括家族理财室、代币基金会、基金中基金、加密货币矿工和高净值个人。该基金要求最低投资额为 100,000 美元，锁定期为一年，费用结构采用行业标准。欲了解更多关于投资该基金或 SMA 的信息，请通过 allocators@mltech.ai 联系团队。

关于 ML Tech

ML Tech 成立于 2020 年，是一个非托管投资平台，投资者可以从精心挑选的完全系统化的加密货币交易策略中进行选择，并得到 ML Tech 全面风险管理和报告工具的支持。通过其 SMA 和基金产品，ML Tech 提供全面的解决方案，弥合机构投资者与数字资产市场独有的阿尔法机会之间的差距。