ML Tech 的數字資產市場中性機會基金達成實時交易六個月的里程碑

邁阿密, April 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先的數字資產財富管理平台 ML Tech 與 ARB Fund Management LLC 合作，宣布其數字資產市場中性機會基金（簡稱「基金」）達成了重要的里程碑，即六個月的實時交易，具有可審計的跟蹤記錄。該基金總部位於開曼島，向全球投資者開放投資。



數字資產市場中性機會基金由資金費率套利、高頻交易套利、基差交易等 Delta 中性策略以及相對價值、統計套利及其他量化策略等市場中性策略組成。ML Tech Capital 的投資方式結合了多種量化策略，透過不採取定向市場觀點來最大化資本增值，同時將風險降至最低。

「我們感謝投資者、合作伙伴和團隊的支援，並相信這一新工具將幫助我們繼續在數字資產管理領域創造價值，同時提供簡單有效的手段，在快速擴張的加密貨幣資產類別獲得投資。對於尋求由經驗豐富的量化團隊管理的主動管理加密貨幣投資的投資者，我們的目標是提供一種精密的完全系統化的選擇。」ML Tech 行政總裁、資訊科技總監兼聯合創始人 Leo Mindyuk 表示。ARB Fund Management LLC 行政總裁 John Klimek 表示：「向加密貨幣基金的轉變對於行業和眼光敏銳的投資者來說是一個決定性時刻，讓他們能夠利用數字資產市場的阿爾法機會。鑑於 ML Tech 在數字資產市場的經驗，我相信 ML Tech 正走在該領域的前沿。」該基金為投資者提供獲得美元、比特幣和以太坊股票類別有吸引力的風險調整回報的機會。比特幣和以太坊股票類別將受益於阿爾法（原生代幣敞口）和貝塔（基於代幣敞口的策略產生的回報）。

總部位於邁阿密的 ML Tech 由前數字資產和量化交易員、麻省理工學院校友 Leo Mindyuk 和交易基礎設施專家 Markus Leballeux 創立。除了新基金外，該公司還提供非託管獨立管理賬戶 (SMA) 平台，投資者可以在其中選擇混合投資組合。與該平台類似，該基金非常適合廣泛的投資者，包括家族理財室、代幣基金會、基金中基金、加密貨幣礦工和高淨值個人。該基金要求最低投資額為 100,000 美元，鎖定期為一年，費用結構採用行業標準。欲了解更多關於投資該基金或 SMA 的資訊，請透過 allocators@mltech.ai 聯絡團隊。

關於 ML Tech

ML Tech 成立於 2020 年，是一個非託管投資平台，投資者可以從精心挑選的完全系統化的加密貨幣交易策略中進行選擇，並得到 ML Tech 全面風險管理和報告工具的支援。透過其 SMA 和基金產品，ML Tech 提供全面的解決方案，彌合機構投資者與數字資產市場獨有的阿爾法機會之間的差距。