Guerbet : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024.

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024

Activité trimestrielle

Chiffre d’affaires : 194,3 M€, en hausse de 8,8% à TCC 1

Une croissance toujours particulièrement soutenue en Asie (+26,8% à TCC) et en zone Amériques (+20,1% à TCC) ; la région EMEA (-6,2% à TCC) a été ponctuellement impactée par la réforme sur l’approvisionnement des produits de contraste en France

Confirmation des objectifs annuels

Chiffre d’affaires : croissance attendue supérieure à 8% à périmètre comparable et TCC

Rentabilité : retour du taux de marge d’EBITDA retraité2 à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%)





Villepinte, le 25 avril 2024, 17h45 : Guerbet (FR0000032526 GBT), spécialiste mondial des produits de contraste et solutions pour l’imagerie médicale, publie son chiffre d’affaires du 1er trimestre d’exercice. Au 31 mars 2024, les ventes du Groupe s’élèvent à 194,3 millions d’euros (M€), en croissance de 7,6% par rapport à la même période en 2023. Compte tenu d’un effet change défavorable de 2,2 M€, largement lié aux devises asiatiques, le chiffre d’affaires à TCC1 s’affiche en hausse de 8,8% sur la période.

Répartition géographique du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d’euros,

au 31 mars 2024 T1 2023*



T1 2024



% variation



T1 2024

à taux de change constant1



% variation



Ventes EMEA 89,0 83,9 -5,8% 83,6 -6,2% Ventes Amériques 47,5 57,4 +21% 57,0 +20,1% Ventes Asie 44,1 52,9 +20% 55,9 +26,8% Total 180,6 194,3 +7,6% 196,5 +8,8%

*Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 a été retraité afin d’intégrer la société Intrasense, consolidée depuis le 1er janvier 2023.

Sur la zone EMEA, l’activité du Groupe est ressortie à 83,9 M€ au premier trimestre, soit un recul de 5,8% (-6,2% à TCC) largement dû à la baisse des volumes de ventes en France. Cette évolution est directement liée à la mise en œuvre de la réforme, au 1er mars 2024, du circuit d’approvisionnement des produits de contraste, ayant occasionné des difficultés de prises de commandes chez les praticiens radiologues. Les retards sur les ventes devraient être rattrapés en grande partie sur le deuxième trimestre 2024.

Sur la zone Amériques, les ventes s’établissent à 57,4 M€, en augmentation de 21,0% sur la période (+20,1% à TCC). Elles enregistrent ainsi un deuxième trimestre consécutif de fort rattrapage dans le sillage du retour à des niveaux historiques de production sur le site de Raleigh (Caroline du Nord).

Le chiffre d’affaires du Groupe en Asie s’affiche à 52,9 M€, poursuivant un rythme de croissance très soutenu (+20%) portée à la fois par la performance de la Chine, de la Corée du Sud et du Japon. Il inclut un effet change négatif (-3,0 M€) lié notamment à la nouvelle dépréciation du yen. À TCC, les ventes en Asie progressent de 26,8% au premier trimestre 2024 confirmant les ambitions du Groupe dans cette région.

Répartition par activité du chiffre d’affaires consolidé du Groupe (normes IFRS)

En millions d’euros,

au 31 mars 2024 T1 2023*



T1 2024



% variation



T1 2024

à taux de change constant1



% variation



Imagerie Diagnostique 160,8 173,6 +7,9% 175,5 +9,1% IRM 60,7 58,2 -4,1% 58,4 -3,7% Rayons X 100,2 115,4 +15,2% 117,1 +16,9% Imagerie Interventionnelle 19,8 20,7 +4,4% 21,0 +6,1% Total 180,6 194,3 +7,6% 196,5 +8,8%

A taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

*Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2023 a été retraité afin d’intégrer la société Intrasense, consolidée depuis le 1er janvier 2023.

Le chiffre d’affaires de l’activité Imagerie Diagnostique est en progression de 7,9% au premier trimestre 2024 (+9,1% à TCC), à 173,6 M€.

Sur le pôle IRM , l’activité recule de 3,7% à TCC. Ce repli est dû au décalage de plusieurs commandes significatives sur la franchise IRM (Dotarem ® / Elucirem TM ) sur la France, qui seront toutes comptabilisées sur le deuxième trimestre 2024.





, l’activité recule de 3,7% à TCC. Ce repli est dû au décalage de plusieurs commandes significatives sur la franchise IRM (Dotarem / Elucirem ) sur la France, qui seront toutes comptabilisées sur le deuxième trimestre 2024. Le chiffre d’affaires à TCC en Rayons X progresse de 16,9% sur la période, une évolution remarquable portée par l’ensemble des produits du pôle et notamment Xenetix®.





En Imagerie Interventionnelle, les ventes sont en hausse de 6,1% à TCC au premier trimestre 2024, grâce à une dynamique toujours favorable sur Lipiodol®, alimentée à la fois par les volumes et les prix.

Confirmation de l’ensemble des objectifs financiers pour 2024

L’orientation globalement très positive de ce début d’année renforce la confiance de Guerbet pour l’ensemble de l’exercice en cours. Sur un marché de produits de contraste porteur, l’activité du Groupe sera soutenue à la fois par la montée en puissance de la franchise IRM, la croissance des ventes d’Optiray®, et une dynamique toujours favorable sur Lipiodol®. Parallèlement, la rentabilité opérationnelle va profiter de l’évolution du mix produits et de la poursuite des hausses des prix, tandis que la génération de cash sera largement améliorée - notamment grâce à la normalisation du niveau des stocks.

Dans ce contexte, Guerbet confirme s’attendre pour 2024 à une croissance de son chiffre d’affaires supérieure à 8% à périmètre comparable et TCC et à un taux de marge d’EBITDA retraité à un niveau supérieur à celui connu en 2021 (14,4%). Enfin, le Free Cash-Flow est attendu en territoire positif sur l’ensemble de l’exercice.

Prochains rendez-vous :

Assemblée générale des actionnaires relative à l'exercice 2023

24 mai 2024

Publication du chiffre d’affaires du 1er semestre 2024

25 juillet 2024 après Bourse

À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 97 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 920 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 10 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans cinq centres en France, aux États-Unis et en Israël. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 786 millions d’euros en 2023. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com.

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des données historiques mais constituent des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses y compris, notamment, des hypothèses concernant la stratégie actuelle et future du Groupe et l’environnement économique dans lequel le Groupe exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels du Groupe et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des changements dans les hypothèses, évènements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse sont établies uniquement à des fins illustratives. Les déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont soumises à des risques et incertitudes difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe.

Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, les futures données cliniques et analyses, y compris postérieures à la mise sur le marché, les décisions des autorités réglementaires, telles que la Food and Drug Administration ou l’European Medicines Agency, d’approbation ou non, et à quelle date, de la demande de dépôt d’un médicament, d’un procédé ou d’un produit biologique pour l’un de ces produits candidats, ainsi que leurs décisions relatives à l’étiquetage et d’autres facteurs qui peuvent affecter la disponibilité ou le potentiel commercial de ces produits candidats. Une description détaillée des risques et incertitudes liés aux activités du Groupe figure au chapitre 4.9 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel du Groupe enregistré par l’AMF sous le numéro n° D.24-0224 le 3 avril 2024, disponible sur le site du Groupe (www.guerbet.com).

1 A taux de change constant : l’impact des taux de change a été éliminé en recalculant les ventes de la période sur la base des taux de change utilisés pour l’exercice précédent.

2 Hors coûts exceptionnels liés à l’optimisation du schéma opérationnel et à l’évolution du modèle de ventes.

