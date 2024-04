Drupa 2024 : Quadient présentera ses dernières innovations en matière de logiciels cloud et solutions d’expédition et gestion du courrier

Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, présentera ses systèmes d'expédition et de gestion du courrier les plus avancés, combinés à la puissance de ses solutions logicielles et à sa nouvelle technologie d'impression directe, à l’occasion de la drupa 2024 , l'un des plus grands salons professionnels au monde pour les technologies d'impression et de courrier. L'événement se déroulera du 28 mai au 7 juin à Düsseldorf, en Allemagne, et réunira des professionnels du monde entier dans le domaine des services d'impression, de l’informatique, et de la communication physique et numérique.



Quadient dévoilera sur le stand 6F30, hall 6, sa « Cité du courrier de demain » (Mailtropolis of Tomorrow), un réseau animé de systèmes de traitement du courrier à haut volume et de canaux de communication numérique intégrés, conçus et élaborés pour transformer une salle courrier en une plaque tournante de l'excellence opérationnelle. Les visiteurs pourront voir sa solution phare de mise sous plis, la DS-1200 , accompagnée de la nouvelle DS-700 iQ et de sa nouvelle solutions d’affranchissement récemment lancée au Royaume-Uni, la série iX-9 . Quadient présentera également ses solutions logicielles les plus avancées, comme le système de gestion automatisée de documents ( AIMS ) de Quadient, la plateforme cloud Quadient Impress et la solution SaaS de gestion des communications clients (CCM) haute performance, Inspire Evolve .

Lors du salon, Quadient présentera également la nouvelle solution d'impression dynamique d'enveloppes en couleur, la MACH 9DS , conçue pour accompagner les machines de mise sous pli de production Quadient. Plus qu'une simple imprimante, le système MACH 9DS est doté d'un moteur d'impression à jet d'encre couleur automatisé, d'un puissant poste de travail et d'un logiciel intelligent de gestion.

« Quadient ne fait pas que s'adapter au futur du courrier, il le construit activement en développant des solutions avancées, intégrées, évolutives et durables, telle une métropole symbole d'activité, de croissance et de vision d’avenir », a déclaré Alain Fairise, Directeur des Solutions liées au Courrier chez Quadient. « En continuant à investir dans nos solutions courrier, nous garantissons à nos clients un accès continu à la technologie la plus récente et la plus avancée qui façonne l'avenir du secteur du courrier et de l'expédition, intégrée à la communication digitale ».

Avec une base client mondiale de plus de 400 000 entreprises, le portefeuille complet de solutions de Quadient accélère la transformation numérique pour les entreprises de toutes tailles, des petites et moyennes entreprises aux entreprises internationales. L’ensemble du portefeuille Quadient, des solutions cloud à celles d’expédition et distribution du courrier, modernise les opérations et améliore les interactions clients dans un paysage de plus en plus numérique. Pour prendre un rendez-vous sur le stand Quadient à la drupa, visitez le site https://smartmail.quadient.com/drupa-UKI .

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR .

