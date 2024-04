GROUPE GUILLIN

Communiqué de presse

Ornans, le 25 avril 2024

GROUPE GUILLIN : RESULTATS CONSOLIDES 2023

En millions d'euros Exercice 2023 Exercice 2022 Variation 2023 / 2022 Produit des Activités Ordinaires (PAO) 884,6 897,7 -1,5 % Résultat opérationnel 98,6 70,3 40,2% Résultat net 76,0 52,0 46,1 % Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 117,3 95,4 23,0 % Endettement net 12,4 97,8 Gearing (ratio endettement net / capitaux propres) 0,02 0,19 Trésorerie 116,4 47,1

Ces comptes audités ont été arrêtés par le conseil d'administration du 25 mars 2024.

Le Produit des Activités Ordinaires (PAO) s’élève à 884,6 M€, en baisse de 1,5% par rapport à l’exercice 2022 et de 4,7% à périmètre constant. Le PAO du secteur « emballages » diminue de 1,6% par rapport à 2022 (-5% à périmètre constant), en raison d’une légère baisse des volumes et des prix de vente. Le PAO du secteur « matériels » progresse de 0,7%. Les sociétés Ciesse Paper et Celtic Sales Company Ltd acquises fin 2022 intégrées partiellement en 2022, sont consolidées sur l’année entière en 2023.

Le résultat opérationnel s’élève à 98,6 M€, en hausse de +40,2% par rapport à 2022. Le retour à des niveaux plus raisonnables des prix des matières premières (plastique et cellulose) ainsi que de l’énergie ont eu un impact favorable sur le résultat du Groupe par rapport à 2022 qui au contraire avait été marquée par une forte hausse de ces coûts et une dégradation du résultat par rapport à 2021. Le prix de l’électricité reste cependant plus élevé qu’historiquement. Le Groupe fait face à un niveau d’inflation encore important dans tous les pays où il est implanté (salaires et autres charges) se traduisant par une augmentation des coûts de production. Malgré des volumes atones, le Groupe a fait bénéficier ses clients de la baisse des coûts des matières premières et de l’énergie au travers de baisses de prix de vente notamment sur le second semestre 2023.

Le résultat net s’établit à 76,0 M€, en hausse de 46,1% par rapport à 2022.

La capacité d’autofinancement après coût de l’endettement financier net et impôt s’élève à 117,3 M€ en hausse de 23,0% par rapport à 2022 et représente 13,3 % du PAO contre 10,6% en 2022.

Au 31 décembre 2023, le Groupe présente un endettement net de 12,4 M€ contre 97,8 M€ au

31 décembre 2022. Les capitaux propres attribuables au Groupe s’établissent à 588,6 M€ au 31 décembre 2023 en progression de 64,2 M€ par rapport à 2022. Les investissements industriels réalisés en 2023 s’élèvent à 31,7 M€.

En 2024, un élément prépondérant pour le Groupe sera de nouveau le niveau de consommation des ménages, essentiellement pour les produits frais (fruits et légumes, pâtisserie, traiteur, plat à emporter...), celui-ci étant plutôt orienté à la baisse actuellement sur l’ensemble du marché européen.

L’inflation en Europe semble se stabiliser, voire même baisser progressivement dans la majeure partie des pays. Il est cependant très difficile d’estimer les tendances économiques en 2024, compte tenu notamment des conflits géopolitiques mondiaux (Ukraine, Moyen-Orient ou encore Mer Rouge).

Enfin, la variation des taux d’intérêt reste un indicateur à surveiller, même si le Groupe s’attache à maintenir un niveau d’endettement raisonnable.

Rappelons que le Groupe n’a pas de site en Russie, en Ukraine, en Biélorussie ou encore au Moyen-Orient et n’est pas directement impacté par les conflits qui s’y déroulent. Il subit cependant les conséquences indirectes évoquées ci-dessus, en matière d’inflation et de risques globaux sur la matière première et l’énergie notamment.

Le Groupe reste soumis à de très nombreuses règlementations, en constante évolution et de plus en plus contraignantes, notamment à celles du projet de l’Union européenne de règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages concernant tous les matériaux et tous les emballages primaires, secondaires et tertiaires visant à harmoniser certaines règles au niveau européen dit PPWR qui est en cours d’adoption. Il pourrait avoir des effets sur l’ensemble des industriels et acteurs de l’emballage, tout secteur confondu, producteur et conditionneur de fruits et légumes, chaîne de restauration.

Face à ces risques règlementaires, le Groupe a développé une offre extrêmement large, laissant à ses clients le choix du matériau le plus adapté à leurs besoins et aux spécificités de leurs applications (chaud, gras, humide…). La performance de ses produits en termes de protection sanitaire, protection de l’intégrité des produits, allongement de la durée de conservation et lutte contre le gaspillage, le tout à un coût maîtrisé, est un atout incontesté. La stratégie de diversification en matériaux et en technologie développée par le Groupe Guillin depuis plusieurs années lui permet de continuer à s’imposer comme le leader en solution d’emballage alimentaire s’adaptant aux évolutions tant règlementaires que sociétales.

Le 8 mars 2024, le Groupe a acquis 80 % des titres de 2 sociétés : Creabag et Media Bag, dont le chiffre d’affaires annuel cumulé s’élève à 2,6 M€. Ces sociétés sont leaders français en publicité d’ultra-proximité via la distribution de sacs publicitaires à destination des boulangeries, pharmacies et primeurs.

Le Groupe reste concentré sur sa stratégie de développement et sur son engagement environnemental fort, de ne proposer à ses clients que des solutions d’emballages alimentaires recyclables, compostables ou réutilisables, avec comme axe central la sécurité alimentaire et la protection des aliments pour éviter le gaspillage alimentaire. Le Groupe est mobilisé au quotidien pour accompagner ses clients dans tous leurs besoins et leur apporter son expertise, ses innovations et sa largeur de gamme multi matériaux unique en Europe.

Le versement d’un dividende de 1,10 € par action sera proposé à l’Assemblée Générale.

Prochains rendez-vous 2024 :

• 26 avril 2024 : Réunion SFAF

• 14 juin 2024 à 10h00 : Assemblée Générale, Saline Royale, Grande Rue, 25610 Arc-et-Senans

• 24 octobre 2024 : Publication des comptes semestriels 2024 et communiqué de presse associé

• 25 octobre 2024 : Réunion SFAF

A propos de Groupe Guillin :

Groupe familial français créé en 1972, le Groupe Guillin est le leader européen des solutions d’emballages alimentaires.

Le Groupe Guillin est au quotidien l’interlocuteur privilégié de ses clients qu’ils interviennent dans les métiers de bouche, l’industrie agroalimentaire, les fruits et légumes ou la restauration collective. Présent commercialement dans plus de 70 pays, le Groupe innove sans cesse pour offrir à ses clients un service irréprochable et la plus large gamme du marché avec plus de 25 000 références de produits disponibles sur stock.

L’économie circulaire, l’écoconception et l’utilisation de matières premières recyclées et recyclables des emballages mis sur le marché font partie des préoccupations historiques du Groupe et constituent au quotidien un engagement prioritaire pour ses 3 000 collaborateurs.

Encourageant l’esprit d’équipe, l’excellence, le respect, l’ouverture au progrès et la performance, Groupe Guillin, coté sur Euronext Growth a réalisé un chiffre d’affaires net consolidé de 884,6 M€ en 2023.

