PAULIC MEUNERIE

Décalage de publication dans l’attente d’une indemnisation de la part des assurances après la tempête Ciaran

Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), Groupe familial spécialisé dans les farines de haute qualité, annonce aujourd’hui le décalage de la publication de ses résultats annuels 2023. Initialement prévus en avril 2024, PAULIC MEUNERIE procèdera à cette publication au cours du mois de mai 2024.

Comme évoqué à l’occasion de la publication de son chiffre d’affaires annuel, le passage de la tempête Ciaran en novembre 2023 a touché les installations de PAULIC MEUNERIE. Cet évènement a engendré des dégâts matériels se traduisant par des retards dans la production des commandes et un impact sur les marges du Groupe.

PAULIC MEUNERIE a fait valoir ses droits auprès de ses assurances afin d’obtenir une indemnisation. Les sinistres constatés, intégralement couverts par les polices d’assurances du Groupe, font actuellement l’objet de rapports d’expertises dont les résultats sont attendus dans le courant du mois de mai. Le montant attendu du dédommagement permettra au Groupe de présenter des comptes annuels 2023 limitant très fortement l’impact de cet évènement.

A propos

Paulic Meunerie (ALPAU – ISIN : FR0013479730), est un Groupe familial breton reconnu sur le marché des farines labellisées. Il fidélise aujourd’hui plus de 700 clients professionnels sur des marchés diversifiés (industriels, boulangeries artisanales, ateliers de la grande distribution, restaurateurs, …). En 2023, le Groupe a généré un chiffre d’affaires de 21,9 M€ contre 18,7 M€ en 2022. Avec Oxygreen®, son procédé de purification des grains de blé à base d’ozonation permettant de diviser les pesticides par 20 et réduire le taux de mycotoxines de 30% à 50%, Paulic Meunerie se positionne sur le marché de la farine très haute qualité axée sur la nutrition santé et sur le marché en plein essor et à forte valeur ajoutée de l’alimentation des insectes d’élevage. PAULIC MEUNERIE est cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALPAU.

Pour plus d'informations, visitez www.PAULICMEUNERIE.com













François Alexis Bancel

Directeur Administratif et Financier

02 97 51 40 03

investisseurs@paulic.bzh



























Investisseurs

Benjamin Lehari

01 56 88 11 25

benjamin.lehari@seitosei-actifin.com







Presse

Isabelle Dray

01 56 88 11 29

isabelle.dray@seitosei-actifin.com









Pièce jointe