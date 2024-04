Technip Energies Loading Systems lance la gamme eMAX, une nouvelle ère pour les bras de chargement, et signe un accord de partenariat stratégique avec Cascade Drives AB

Le 26 avril 2024, Loading Systems, fournisseur de systèmes de transfert de fluides pour l'industrie de l'énergie, filiale de Technip Energies (PARIS : TE), fêtera ses 50 ans à Sens (France, Bourgogne) en présence de Roland Lescure, Ministre français de l'industrie et de l'énergie et d'Arnaud Pieton, Directeur général de Technip Energies. Depuis 1974, le leader des systèmes de transfert de fluides dans l'industrie de l'énergie fournit des bras de chargement marins pour des applications onshore et offshore.

À l'occasion de son cinquantième anniversaire, Loading Systems annonce le lancement de la série eMAX, une gamme avancée de bras de chargement électriques et automatiques. De plus, Loading Systems a signé un accord de partenariat stratégique avec Cascade Drives AB, un développeur et fabricant d'actionneurs linéaires électriques, pour développer une série d'actionneurs électriques qui seront intégrés dans la nouvelle technologie des bras de chargement eMAX.

La série eMAX tirera parti du partenariat avec Cascade Drives AB en assurant la transition des actionneurs hydrauliques vers des actionneurs électriques dans les solutions de bras de chargement.

La nouvelle série eMAX présente les caractéristiques suivantes :

électrique : La transmission électrique remplace le système hydraulique conventionnel pour actionner les bras de chargement, ce qui offre de nouvelles possibilités d'automatisation et de monitoring, tout en réduisant les besoins de maintenance et les risques de fuite d'huile hydraulique.

Monitoring : L'intégration d'une architecture d'acquisition et de traitement des données qui peut recueillir des données pendant les opérations permet d'optimiser la programmation de la maintenance, en passant d'une maintenance préventive ou corrective à une maintenance prédictive.

Automatisation : L'automatisation minimise l'intervention humaine habituellement nécessaire pour connecter et déconnecter le bras de chargement marin en intégrant des séquences entièrement automatisées, ce qui se traduit par des opérations plus sûres et plus rapides avec des moindre besoins de formation.

X - Applications diverses : la série eMAX est adaptée à tout type d'application telle que la pétrochimie, le GNL, l'ammoniac ou le CO 2 liquide dans différentes configurations de chargement.

Eric Morilhat, Directeur général de Technip Energies Loading Systems, a commenté : « L'innovation a toujours fait partie de l'ADN de Loading Systems, et je voudrais remercier nos équipes pour leur engagement continu alors que nous célébrons aujourd'hui notre 50ème anniversaire. Notre nouvelle série eMAX établit un nouveau standard pour l'industrie des bras de chargement en automatisant le processus, en incorporant des instruments de contrôle pour une maintenance plus facile, et en utilisant des actionneurs électriques prêts pour de futures améliorations. C'est pourquoi la collaboration stratégique avec Cascade Drives AB, qui vise à tirer parti de leur technologie en matière d'actionneurs électriques, renforcera notre offre. Ceci dans le but ultime de fournir des solutions de bras de chargement durables conçues pour réduire les coûts d'exploitation de nos clients. »

Kristian Floresjö, Directeur général de Cascade Drives AB, a déclaré : « Nous sommes ravis de participer à l’électrification de l'industrie des bras de chargement. Notre technologie unique d'actionneurs électriques semble parfaitement adaptée aux exigences spécifiques d'un système de chargement. Nous sommes ravis de travailler avec l'un des principaux acteurs du secteur, qui combine une vaste expérience technique et commerciale. Ce partenariat nous permettra de nous concentrer sur les exigences spécifiques et d'obtenir un retour d'information précieux sur les améliorations à apporter. La collaboration avec Loading Systems accélérera la transition vers une solution de bras de chargement plus durable. »

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une société d'ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO2. La société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 15 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d’un programme ADR (American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, avec ses ADRs négociés sur les marchés de gré à gré.

Pour plus d'informations : www.ten.com

