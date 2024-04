BANIMMO BOUWT NIEUWE HOOFDZETEL VOOR FARYS

Banimmo verkreeg op 14 maart 2024 een vergunning voor de bouw van een kantoorgebouw van 10.318 m2 met labo’s en opslagruimte op The Loop in Gent.

Deze vergunning is definitief en bijgevolg uitvoerbaar sinds 22 april laatstleden.

Het bekomen van een uitvoerbare vergunning was de laatste ontbindende voorwaarde voor de verkoop van het nog op te richten gebouw aan watermaatschappij Farys, dat er haar hoofdzetel zal vestigen.

De bouwwerken, toevertrouwd aan Algemene Bouw Maes, starten reeds op 6 mei a.s.

Het project, naar een ontwerp van Arch&Teco, bestaat uit een plintvolume met daarop een Z-vormig gebouw van 6 verdiepingen. Het plintvolume bevat 2 parkeerlagen, logistieke faciliteiten en een uitgebreid laboratorium. Het gebouw zelf is compact en bestaat uit 2 vleugels verbonden door een tussenzone. In de vleugels zijn de kantoren ondergebracht. De tussenzone bevat de circulatie, evenals buitenterrassen op elke verdieping. De tussenzone wordt op de begane grond verbonden met het entreepaviljoen en een binnenplaats met watertuin. Bovenop het onbebouwde deel van de plint komt een uitgestrekte daktuin, toegankelijk vanuit het restaurant en de sociale ruimtes van het gebouw.

Het project, dat net als het naastliggend project NETWORKS Gent ATMOS is afgestemd op de EU-Taxonomie en een BREEAM Outstanding-certificering zal halen, staat aan de spits van duurzame innovatie en is klaar om de ESG-benchmarks in de vastgoedsector opnieuw te definiëren. Sureal heeft Banimmo in dat traject begeleid.

De oplevering van het gebouw is voorzien in Q2 2026.





