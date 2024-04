WENDEL : Activité du 1er trimestre 2024

ANR du 1er trimestre 2024 en hausse de +11%

Déploiement dynamique

des nouvelles orientations stratégiques

Actif net réévalué au 31 mars 2024 : 7 912 M€, soit 178,1 € par action, en hausse de +11,2 % par rapport au 31 décembre 2023

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2024 : 1 848 M€, en hausse de +11,7 % en données publiées et en progression de +6,9 % en organique

Forte croissance organique de CPI (+9,7 %) et Bureau Veritas (+8,0 %)

Forte croissance totale de Stahl (+9,8 %), avec un retour de la croissance organique

Croissance totale de Scalian de +1,3 %, impacté par un ralentissement de la croissance observé sur le marché de l’ingénierie et des services IT, amplifié par un effet de saisonnalité défavorable

Premier trimestre d’ACAMS en repli (-3.1 %), impacté par des effets de calendrier qui devraient être compensés au cours de l’année

Déploiement des orientations stratégiques

Cession, dans des conditions favorables, de 9 % du capital de Bureau Veritas pour un produit total d’environ 1.1Md€ Cette monétisation partielle, en ligne avec la stratégie de gestion active du portefeuille de Wendel, a été réalisée avec une décote de seulement 3%, soit à un prix de 27,127 euros par action, proche de sa valorisation dans l’ANR au 31 mars Wendel reste le premier actionnaire et l’actionnaire de contrôle de Bureau Veritas, et réitère sa pleine confiance dans la stratégie de Bureau Veritas







Structure financière solide

Liquidité totale de 3,2 Md€ au 31 mars 2024, dont 2,3 Md€ de trésorerie disponible et 875 M€ de ligne de crédit (non tirée)

Pro forma de la cession du bloc de 9% de Bureau Veritas et du dividende versé par CPI en avril 2024, la trésorerie disponible est de 3,5 Md€

Ratio LTV de 0,6 % au 31 mars 2024 et de -5,1 % proforma de l’acquisition d’IK Partners, des engagements d’investissements relatifs au sponsor money, de la réalisation de la totalité du programme de rachat d’actions, du bloc Bureau Veritas et du dividende CPI





Rachat d’actions

Environ 475 000 actions déjà rachetées, pour un montant de 39,5 M€, au 24 avril 2024 dans le cadre du programme de 100 M€ lancé le 27 octobre 2023. Possible renouvellement de ce type de programme, avec une approche opportuniste.







Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, déclare :



« Le premier trimestre 2024 a été dynamique pour Wendel et les sociétés de son portefeuille. Le chiffre d'affaires consolidé est en croissance organique de 6,9% sur les trois premiers mois de l'année, porté en particulier par les bonnes performances de Bureau Veritas et Crisis Prevention Institute.



Nous avons poursuivi le déploiement de nos nouvelles orientations stratégiques détaillées lors de notre Journée Investisseurs de décembre 2023, avec la monétisation partielle, dans des conditions favorables, de notre participation dans Bureau Veritas. Cela nous procure une marge de manœuvre supplémentaire pour mettre en œuvre notre stratégie de création de valeur. Nous continuerons à soutenir activement l'équipe de direction de Bureau Veritas dans l’exécution de sa stratégie de création de valeur décrite lors de son Capital Markets Day du 20 mars 2024. La finalisation de l’acquisition d’IK Partners sera réalisée comme prévu dans les prochaines semaines, et nous travaillons à la constitution d’un pipeline riche en termes d’opportunités d’acquisition de qualité, tant pour notre activité de gestion pour compte de tiers que pour celle d’investissement pour compte propre. »

Contribution des sociétés du Groupe au chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2024

(en millions d’euros) T1 2023 T1 2024 Δ Δ Organique Bureau Veritas 1 404,5 1 439,5 + 2,5 % + 8,0 % Stahl (1) 205,5 225,6 + 9,8 % + 0,5 % Scalian (3) n.a 137,5 n.a n.a Crisis Prevention Institute 24.6 26.7 + 8.8 % + 9.7 % ACAMS (2) 19,9 18,8 - 5.5 % - 3.5 % Chiffre d’affaires consolidé 1 654,5 1 848,2 + 11,7 % + 6,9 %

Incluant l’acquisition d’ICP Industrial Solutions Group (ISG) depuis mars 2023 (contribution au chiffre d’affaires de 27,8 M€ sur la période). Le chiffre d’affaires inclut un impact de retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) pour un impact de -0,25 M€. En excluant ce retraitement, le chiffre d’affaires s’élève à 19M€ contre 19,9 M€ au 3M 2023. Scalian a une date de reporting différente de celle de Wendel (cf. comptes consolidés 2023 - Note 2 - 1. " Évolution du périmètre de consolidation en 2023 "). En conséquence, la contribution de Scalian correspond à 3 mois de chiffre d'affaires au 31 décembre 2023.

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2024 des sociétés mises en équivalence

(en millions d’euros) T1 2023 T1 2024 Δ Δ Organique Tarkett (4) 698,4 668.2 - 4,3 % - 2,7 %

Les ajustements de prix de vente dans les pays de la CEI sont historiquement destinés à compenser les mouvements de change et sont donc exclus de l’indicateur de « croissance organique ».

Chiffre d’affaires des sociétés du Groupe

Bureau Veritas — Fort démarrage de l’année ; Perspectives 2024 confirmées

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires de Bureau Veritas a atteint 1 439,5 M€ au 1er trimestre 2024, soit une hausse de +2,5 % par rapport au 1er trimestre 2023. La croissance organique s’est élevée à +8,0 %, soutenue par de fortes tendances de marché avec plus d’un tiers du portefeuille ayant enregistré une croissance organique à deux chiffres de son chiffre d’affaires, sous l’effet de tendances autour de la décarbonation et de la transition énergétique en plein essor (pour Marine & Offshore et Industrie). La demande croissante pour les services liés à la Durabilité et à l’ESG se retrouve dans la dynamique de croissance de l’activité Certification.

L’effet de périmètre a été positif de 0,1 %, reflétant les acquisitions bolt-on compensées par une cession de faible ampleur. L’impact des devises a été négatif de 5,6 %, principalement en raison de la dépréciation de la monnaie de certains pays émergents par rapport à l’euro.

Moody’s a attribué la première note de crédit à long terme de Bureau Veritas, avec la note A3 et une perspective « stable », soulignant la structure financière solide et les avantages compétitifs du Groupe.

Perspectives 2024 confirmées

En tirant parti d’un pipeline de ventes sain et en croissance, d’une forte demande de la part des clients pour les « services liés à la nouvelle économie » et d’une forte croissance du marché sous-jacent, Bureau Veritas prévoit pour l’ensemble de l’année 2024 d’atteindre :

une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires ;

une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant ;

des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion1 du cash supérieur à 90 %.





Pour une information complète : http://group.bureauveritas.com

Stahl — Chiffre d’affaires en hausse de +9,8 % au 1er trimestre 2024, grâce à un retour de la croissance organique et à l’acquisition d’ICP Industrial Solutions Group en mars 2023.

(Intégration globale)

Stahl, leader mondial des revêtements et traitements de surface pour les matériaux souples, réalise un chiffre d’affaires de 225,6 M€ au Q1 2024, en croissance de +9,8% par rapport au Q1 2023.

Grâce à la fin du déstockage sur plusieurs marchés finaux de Stahl, les volumes se sont progressivement redressés au cours du second semestre 2023, avec une nouvelle reprise au premier trimestre 2024. La croissance organique a été de +0,5%, induite par une croissance organique des volumes de +3,4%. L'acquisition par Stahl d’ICP, société de revêtements de haute performance destinés à l’emballage, en mars 2023 a ajouté +10,9% à la croissance du premier trimestre. L’impact des taux de change a été négatif de - 1,6%, principalement en raison de l'affaiblissement de l'USD et du CNY par rapport à l'EUR.

Crisis Prevention Institute — Chiffre d’affaires en hausse de +10,1 % en données publiées et de +9,7 % en organique par rapport au 1er trimestre 2023

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 de Crisis Prevention Institute (CPI) s’élève à 29,0 M$, en hausse de +10,1 % par rapport au 1er trimestre 2023. La croissance organique atteint + 9,7 %, tandis que les variations des taux de change ont un impact positif de + 0,4 %.

La croissance est tirée par l'augmentation continue de la base installée de formateurs certifiés (« Certified Instructors ») en Amérique du Nord notamment, ainsi que par la progression des renouvellements. La croissance du 1er trimestre a en outre été soutenue par l'élargissement de l’offre de programmes offrant aux instructeurs certifiés encore plus d'options pour une formation spécialisée et spécifique à un sujet.

En avril 2024, CPI a annoncé avoir conclu un financement par emprunt de 435 M$, dont le produit a servi à refinancer la dette existante de la société et à financer une distribution aux actionnaires estimée à environ 100 M$ pour Wendel. Ces nouveaux financements permettent d’améliorer la position financière de la société grâce à des échéances plus longues, d'augmenter les liquidités, de réduire les coûts d'emprunt de la société de SOFR + 525 bps à SOFR + 475 bps et comprend deux réductions potentielles du coût d’emprunt corrélées à son niveau de levier.

ACAMS — Chiffre d’affaires du 1er trimestre en baisse de – 3,1 %, reflétant une croissance continue dans le secteur bancaire nord-américain ainsi que des gains de parts de marché en Europe, compensés par des engagements retardés avec certains grands clients.

(Intégration globale)

ACAMS, leader mondial de la formation et de la certification dans les domaines de la lutte contre le blanchiment d’argent et de la prévention de la criminalité financière, réalise un chiffre d’affaires de 20,7 M$2, en baisse de -3,1 % par rapport au 1er trimestre 2023.

Le premier trimestre a bénéficié d'une croissance continue avec ses clients principaux notamment en Amérique du Nord, et des gains de parts de marché en Europe, compensés par un début d'année morose en Asie et un effet lié au retard de renouvellements de certains contrats avec de grandes entreprises qui devraient être réalisés plus tard cette année. ACAMS anticipe une reprise de la croissance sur le reste de l'année 2024.

ACAMS a renforcé son équipe de direction au premier trimestre avec notamment la nomination de Neil Sternthal au poste de Chief Executive Officer, ainsi que le recrutement récent de Yuctan Hodge II comme nouveau Chief Financial Officer. M. Sternthal a rejoint ACAMS après une longue carrière en tant que membre de la direction de Thomson Reuters (NYSE: TRI) et officie conjointement à Mariah Gause, COO et précédemment CEO par intérim, en tant que membres exécutifs au Conseil d’administration de la Société.

Tarkett — Ventes en léger retrait organique, conformément aux prévisions, poursuite de la croissance du Sport dans un marché toujours solide

(Mise en équivalence)

Le chiffre d’affaires net de Tarkett s’est élevé à 668M€, en baisse de - 4,3 % par rapport au premier trimestre 2023 et la croissance organique s’établit à - 2,7 % (ou - 2.2 % en incluant les variations de prix de vente dans la région CEI3). Les prix de ventes sont restés stables sur l’exercice i.e. - 0,3 % par rapport au premier trimestre 2023.

Le segment EMEA a réalisé un chiffre d’affaires de 221M€, en baisse de -3,9% par rapport au premier trimestre 2023, le segment Amérique du Nord a réalisé un chiffre d’affaires de 199 M€, en baisse de - 7,1 % par rapport au premier trimestre 2023 et le chiffre d’affaires du segment CEI, APAC et Amérique latine s’est élevé à 107M€ en baisse de - 12,3 % par rapport au premier trimestre 2023 avec un effet de change négatif (- 7,3 %) lié principalement à la dépréciation du rouble et un effet périmètre de - 3,7 % (intégration des activités en Ukraine dans le segment EMEA). L’activité du segment Sport continue à croître au premier trimestre malgré une base de comparaison déjà élevée. Le chiffre d’affaires s’est établi à 141 M€, en hausse de + 6,7 %

Pour une information complète : https://www.tarkett-group.com/fr/investisseurs/

Scalian - Croissance totale du chiffre d'affaires de +1,3% au 1er trimestre 2024, surperformant ses pairs dans un contexte de ralentissement général du secteur et une saisonnalité défavorable.

(Consolidation intégrale depuis juillet 2023. Les chiffres du T1 2023 et du T1 2024 sont des chiffres non audités de fin mars à périmètre constant).

Scalian, un leader européen du conseil en transformation digitale, gestion de projets et performance opérationnelle, a connu une croissance totale de + 1,3 % au premier trimestre 2024 et +0,2% en organique, avec un chiffre d’affaires au 31 mars 2024 de 140,6 M€. Cette performance, supérieure à celle de ses pairs, s’explique par le ralentissement de la croissance observé sur le marché de l’ingénierie et des services IT, amplifié par un effet saisonnalité défavorable (-2 jours ouvrés par rapport à 2023).

En ce qui concerne son actualité récente, Scalian a annoncé en janvier 2024 l’acquisition de Dulin Technology, société de conseil basée en Espagne et spécialisée dans la cybersécurité pour le secteur financier, ainsi que le recrutement de Nathalie Senechault, ancienne directrice financière du groupe Atos, en tant que nouvelle directrice financière depuis janvier 2024.

Scalian prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires de 1,5 Md€ à l’horizon 2028.

IHS Towers (non consolidé) — IHS Towers publiera son résultat consolidé du 1er trimestre 2024 au mois de mai

Actif net réévalué de Wendel : 178,1 € par action au 31 mars 2024

L’actif net réévalué de Wendel au 31 mars 2024 a été préparé par Wendel en conformité avec sa méthodologie4.

L’actif net réévalué (ANR) s’élève à 7 912 M€, soit 178,1 € par action au 31 mars 2024 (détail annexe 1 ci-après), en hausse de +11,2 % par rapport à 160,2 € par action au 31 décembre 2023.

La décote sur l’ANR au 31 mars 2024 ressort à 48,2 %.

Événements importants depuis le début de l’année 2024

Wendel réalise avec succès la cession de 9 % du capital de Bureau Veritas

Wendel a réalisé le 5 avril 2024 avec succès la cession de 40,5 millions d’actions de Bureau Veritas par le biais d’un processus accéléré de construction d’un livre d’ordres (représentant c. 9 % du capital de cette société, pour un produit total d’environ 1,1 milliard d’euros. Cette opération a été réalisée à un cours de 27,127 euros, soit une décote de seulement 3 % par rapport au cours de clôture précédent.

Dans le cadre de cette offre, le fonds Lac1, géré par Bpifrance, a acquis c. 4 % du capital social de Bureau Veritas. En vertu d’un accord de gouvernance conclu entre Bureau Veritas et Bpifrance, Bpifrance se verra accorder le droit de nommer un administrateur au Conseil d’administration de Bureau Veritas, et Wendel votera en faveur de cette nomination. Le nombre d'administrateurs au Conseil est maintenu à 12 et Wendel conservera quatre administrateurs au Conseil, conformément à la situation actuelle.

Wendel reste le premier actionnaire de Bureau Veritas avec une participation de c. 26,5% et c. 41,2% des droits de vote à la suite de la transaction.

La transaction se traduit par une plus-value d'environ 800 millions d'euros qui est comptabilisée en capitaux propres et qui n'a pas d'impact sur le compte de résultat de Wendel conformément aux normes comptables IFRS appliquées aux participations majoritaires.

Wendel a conclu un engagement de conservation relatif à ses actions Bureau Veritas restantes, qui prendra fin à l’issue d’une période de 180 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison de l’offre, sous réserve de certaines exceptions habituelles ou accord du teneur de livre. Séparément, le fonds Lac1, géré par Bpifrance, s’est engagé à conserver ses actions nouvellement acquises pendant une période de 180 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison de l’offre, sous réserve de certaines exceptions habituelles ou de l'accord de Bureau Veritas.

1 (Flux net de trésorerie généré par l’activité – remboursement des dettes de location + impôt sur les sociétés) / résultat opérationnel ajusté

2 CA excluant le retraitement de 0,3M$ lié aux PPA. Incluant ce retraitement, le CA est de 20.4M$ au T1 2024.

3 Les Ajustements de prix de ventes dans les pays de la CEI sont historiquement déployés pour compenser les variations des devises et donc exclus de l’indicateur « croissance organique »

4 La méthodologie de calcul de l’ANR de Wendel est décrite en page 226 du Document d’enregistrement universel 2023.

Agenda

Jeudi 16 mai 2024

Assemblée générale

Mercredi 31 juillet 2024

Résultats semestriels 2024 — Publication de l’ANR au 30 juin 2024, et résultats semestriels (après bourse)

Jeudi 24 octobre, 2024

Chiffre d’affaires T3 2024 — Publication de l’ANR au 30 septembre 2024(après bourse)

Jeudi 5 décembre 2024

Investor Day 2024

Annexe 1 : ANR au 31 mars 2024 de 178,1 € par action

(en millions d’euros) 31.03.2024 31.12.2023 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 4 628 3 867 Bureau Veritas 160,8/160,8 M 27,4 €/22,2 € 4 411 3 575 IHS 63,0/63,0 M 3,0 $/4,4 $ 176 251 Tarkett 9,2 €/9,1 € 41 40 Participations non cotées (2) 3 290 4 360 Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (3) 40 6 Trésorerie et placements financiers (4) 2 332 1 286 Actif Brut Réévalué 10 290 9 518 Dette obligataire Wendel et intérêts courus - 2 378 - 2 401 Actif Net Réévalué 7 912 7 118 Dont dette nette - 46 - 1 115 Nombre d’actions au capital 44 430 554 44 430 554 Actif Net Réévalué par action 178,1 € 160,2 € Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 92,3 € 79,9 € Prime (Décote) sur l’ANR - 48,2 % - 50,1 %

(1) Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 31 décembre 2023 et au 31 mars 2024.

(2) Participations non cotées (Stahl, CPI, ACAMS, Scalian, Constantia Flexibles et Wendel Growth au 31.12.2023 et Stahl, CPI, ACAMS, Scalian et Wendel Growth au 31.03.2024). Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réevalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16.

(3) Dont 1 241 948 actions propres Wendel au 31 mars 2024 et 914 003 au 31 décembre 2023.

(4) Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings.

Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR.

La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 246 du document de référence 2023.

