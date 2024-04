Savencia : Activité du 1er trimestre 2024

Jeudi 25 avril 2024

Chiffres clés en M€



31/03/24



%



CA



31/03/23



%



CA



Variations en % Total Structure Change & Effets Monétaires (1) Croissance



Organique (2) Chiffre d’affaires 1 696 1 669 1,6 3,9 -2,4 0,1 - Produits Fromagers 993 58,6 977 58,5 1,7 0,0 -0,8 2,5 - Autres Produits Laitiers 762 44,9 746 44,7 2,1 8,8 -4,6 -2,1 - Non Affectés -59 -3,5 -54 -3,2 9,2 0,3 -4,2 13,1

(1) dont effet IAS 29

Les définitions et modalités des agrégats du type croissance organique et effets de change ont évolué à compter du 1er janvier 2024 comme précisé ci-après. La définition de l’agrégat : « effet de structure » n‘a pas évolué. La définition est communiquée dans le rapport financier du groupe.

Au 31 mars 2024, le chiffre d’affaires du Groupe Savencia Fromage & Dairy est en augmentation de 1,6% par rapport à l’année 2023. La croissance organique est neutre avec une contribution favorable des Produits Fromagers compensée par une baisse des Autres Produits Laitiers. L’effet de structure de 3,9% est lié principalement à l’intégration de Williner réalisée à compter d’avril 2023. L’effet de change est défavorable à -2,4% provenant de la dévaluation du peso argentin ainsi que du yuan chinois.

Le chiffre d’affaires des Produits Fromagers affiche une progression organique solide à +2,5%. Cette évolution s’explique par une dynamique des volumes positive notamment en Europe, de l’effet des hausses de tarifs mises en place dans un contexte inflationniste et de maintien des prix du lait à un niveau élevé dans les principaux marchés.

A structure et taux de change constants, le chiffre d’affaires des Autres Produits Laitiers est en retrait de -2,1%. Après une performance de +23,2% au 1er trimestre 2023, cette évolution est majoritairement liée à la baisse des cotations des produits industriels et à un tassement des volumes de commodités.

Perspectives

Les perspectives de l’année 2024 restent marquées par un environnement volatil et incertain :

- La poursuite de l’évolution des modes de consommation dans un contexte où le pouvoir d’achat reste contraint,

- Les tensions géopolitiques et économiques entraînant un ralentissement de la croissance des économies mondiales.

Dans ce contexte, le Groupe Savencia Fromage & Dairy poursuit ses efforts d’adaptation et d’investissement en développant la complémentarité de ses différents métiers et en s’appuyant sur la relation de confiance avec ses parties prenantes : producteurs de lait, distributeurs et consommateurs.

Le Groupe poursuit par ailleurs l’ensemble de ses initiatives en faveur de la préservation de l’environnement, que ce soient les actions de sobriété en matière de consommation d’eau et d’énergie ou encore les actions visant à la réduction des émissions de CO 2 , confirmant ses ambitions à l’horizon 2030 dont la trajectoire a été validée en mars 2023 par le « Science Based Target initiative » (SBTi).

Dans le respect de ses engagements et de ses valeurs le Groupe entend répondre à l’incertitude de l’environnement en s’appuyant sur la qualité de ses produits et l’engagement de toutes ses équipes, en lien avec sa vocation :

« Entreprendre pour bien nourrir l’Homme ».

(2) Note explicative changement de présentations des agrégats

Depuis le 1er janvier 2024, l’Argentine, pays ayant une économie hyperinflationniste, est incluse dans les variations en données organiques comme suit : la croissance du chiffre d'affaires dans ce pays supérieure à environ 26% par an (en moyenne un niveau d'inflation annuelle de 26% sur 3 ans requiert l'application du retraitement d'hyperinflation au sens des normes IFRS) est exclue du calcul de l’effet de croissance organique du chiffre d'affaires net et intégrée avec les impacts du retraitement lié à l’hyperinflation (IAS 29) aux effets de change.

Nota bene : les éléments 2023 du 1er trimestre n’ont pas été retraités

(La prochaine publication interviendra le 19 septembre 2024 à l’occasion des comptes semestriels )

Des informations complémentaires pourront être consultées sur le site savencia-fromagedairy.com

