Kering - Assemblée générale du 25 avril 2024 : Approbation de l'ensemble des résolutions

Assemblée Général 2024 - Approbation de l'ensemble des résolutions

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



25 avril 2024

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 25 AVRIL 2024 :

APPROBATION DE L’ENSEMBLE DES RÉSOLUTIONS



L’Assemblée générale mixte de Kering s’est tenue le 25 avril 2024 au siège social du Groupe, sis 40, rue de Sèvres, Paris 7e.

Les actionnaires de Kering ont adopté l’ensemble des résolutions soumises à leur vote, dont celle prévoyant la distribution d’un dividende en numéraire de 14 euros par action au titre de l’exercice 2023.

Un acompte sur ce dividende en numéraire de 4,50 euros par action avait été mis en paiement le

17 janvier 2024, à la suite de la décision du Conseil d’administration de Kering du 7 décembre 2023. Le solde de 9,50 euros sera mis en paiement le 6 mai 2024 sur les positions arrêtées le 3 mai 2024 au soir. Le détachement du coupon interviendra le 2 mai 2024 au matin.

Par ailleurs, les actionnaires ont approuvé les nominations de trois nouveaux administrateurs : Mesdames Rachel Duan et Giovanna Melandri, et Monsieur Dominique D’Hinnin. Ils ont également ratifié la nomination par cooptation de Madame Maureen Chiquet, ainsi que le renouvellement du mandat de Monsieur Jean-Pierre Denis.

A la suite de cette Assemblée générale, le Conseil d’administration de Kering compte 13 membres. Son taux d’indépendance est de 64 % et la proportion de femmes est de 55 %. Six nationalités y sont représentées (américaine, britannique, chinoise, française, italienne et turque).

A propos de Kering

Groupe de Luxe mondial, Kering regroupe et fait grandir un ensemble de Maisons emblématiques dans la Mode, la Maroquinerie et la Joaillerie : Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ginori 1735, ainsi que Kering Eyewear et Kering Beauté. En plaçant la création au cœur de sa stratégie, Kering permet à ses Maisons de repousser leurs limites en termes d’expression créative, tout en façonnant un Luxe durable et responsable. C’est le sens de notre signature : Empowering Imagination. En 2023, Kering comptait 49 000 collaborateurs et a réalisé un chiffre d’affaires de 19,6 milliards d’euros.

Contacts

Presse Emilie Gargatte +33 (0)1 45 64 61 20 emilie.gargatte@kering.com Marie de Montreynaud +33 (0)1 45 64 62 53 marie.demontreynaud@kering.com Analystes/investisseurs Claire Roblet +33 (0)1 45 64 61 49 claire.roblet@kering.com Julien Brosillon +33 (0)1 45 64 62 30 julien.brosillon@kering.com

Pièce jointe