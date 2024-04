Marie Brizard Wine & Spirits: Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024

Charenton-le-Pont, le 25 avril 2024

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024

Chiffre d’affaires de 43,3 M€ en recul de -6,9% par rapport au 1er trimestre 2023

Bonne résilience en France sur un marché toujours en recul

Baisse de l’activité à l’international avec des disparités géographiques, impactée notamment par des réductions des stocks chez certains clients

En France, une légère amélioration de l’activité commerciale (+0,5% à fin mars 2024 vs 2023) dans un marché des spiritueux en baisse ; volumes en Grande Distribution en recul notamment du fait de la réduction de l’intensité promotionnelle sur le 1er trimestre 2024 comparée à celle du 1er trimestre 2023. La marque Marie Brizard bénéficie néanmoins d’une progression de ses ventes grâce à de nouveaux référencements ; le secteur Hors Domicile enregistre des ventes en hausse de +7,9% sur le 1 er trimestre 2024, en comparaison d’un 1 er trimestre 2023 déjà performant.





A l’international, un trimestre affichant un recul des ventes de -12,3% par rapport à 2023, avec des performances opérationnelles contrastées selon les zones :



baisse des ventes des filiales Européennes, notamment en Lituanie, Bulgarie et Espagne, impactées par des diminutions de stocks chez certains clients et par la baisse du segment des Services Industriels y inclus le marché du vrac. À noter cependant l’évolution positive de la marque William Peel dont les ventes sont en progression ; premier trimestre de reprise aux Etats-Unis, notamment pour la marque Sobieski, comparé à un premier trimestre 2023 très bas, et de progression des ventes au Brésil qui bénéficie de l’effet des augmentations de prix passées courant 2023 ; marchés export en baisse, notamment en zone Asie-Pacifique en recul significatif du fait des marchés Australien et Coréen, ainsi qu’en zone Europe où la bonne progression des marchés du Benelux, Italie et Allemagne ne permet pas de compenser les baisses en Pologne.



NB : Toutes les variations de chiffres d’affaires mentionnées dans ce communiqué sont à taux de change et à périmètre constants, sauf mention contraire.

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires non audité du 1er trimestre 2024, couvrant la période du 1er janvier au 31 mars 2024.

Chiffre d’Affaires du 1 er trimestre 2024

En M€ T1



2023 Croissance organique Effet de Change T1



2024 Croissance organique

(exc. Change) Croissance publiée (incl. change) France 19,4 0,1 - 19,5 + 0,5% + 0,5% International 27,1 -3,3 0,0 23,8 - 12,3% - 12,2% TOTAL GROUPE MBWS 46,5 -3,2 0,0 43,3 - 6,9% - 6,9%

Cluster France

Les ventes du Cluster France sont en légère progression de +0,5% au 1er trimestre 2024 par rapport à 2023, à 19,5 M€. La poursuite du ralentissement en volume du marché des spiritueux en Grande Distribution a été compensée par des gains de parts de marché pour les marques William Peel, San José et Sobieski, par l’effet embarqué de la hausse des prix mise en place au 1er mars 2023 ainsi que par les bonnes performances du secteur Hors Domicile. Ce dernier enregistre une hausse des ventes de 7,9% tirée par l’arrivée en distribution de Marques d’Agence Premium dans le portefeuille.

Le marché des spiritueux est en baisse sur le secteur de la Grande Distribution à -5,9%1 en volume, en particulier le marché de la catégorie Scotch Whisky Blend de -12 ans qui est en recul de -5,6 %1 en volume. Les Marques Stratégiques Internationales sont donc en recul sur le trimestre, seules les ventes de la marque Marie Brizard affichent une belle progression, portée par le début de nouveaux référencements en 2024.

Cluster International

Le chiffre d’affaires au 31 mars 2024 du cluster International s’établit à 23,8 M€, en baisse de -12,3 % à change constant par rapport au 1er trimestre 2023.

L’Espagne affiche une diminution de ses ventes de -12,8% sur le 1er trimestre 2024, du fait notamment d’un arrêt de ligne pour renouvellement de machine courant mars, de certains déréférencements subis courant 2023 et de baisses de stocks client.

Dans les marchés export de l’Europe de l’Ouest, Moyen Orient et Afrique, le chiffre d’affaires du 1er trimestre subit une baisse de -11,2 %, du fait des mauvaises performances commerciales sur un certain nombre de marchés, notamment en Afrique, Moyen-Orient et DOM-TOM, qui ne fut que partiellement compensé par la très bonne performance au Benelux, en Allemagne et en Italie avec des ventes en croissance pour les marques William Peel, Sobieski et Marie Brizard notamment.

La Lituanie enregistre un chiffre d’affaires en baisse de -16,5%, qui concerne principalement les Services Industriels avec des ventes de vrac souffrant de la baisse des prix du marché et une baisse de l’activité de conditionnement de marques de distributeurs. Les ventes à l’export contribuent également à cette baisse, impactées par des difficultés de logistiques liées à la congestion de postes-frontière avec l’Ukraine. Les Marques Stratégiques Internationales et Stars Régionales telles que Sobieski et Bajoru résistent sur le marché local et William Peel continue à bien progresser à l’export.

En Bulgarie, les ventes du 1er trimestre sont en recul de -20,5% intégrant deux effets :

une baisse de l’activité de sous-traitance industrielle après un 4 ème trimestre 2023 très élevé entraînant une démarche de baisse de stock chez nos clients ;

trimestre 2023 très élevé entraînant une démarche de baisse de stock chez nos clients ; un marché domestique en progression portée par la performance des Marques Stratégiques Internationales William Peel et Sobieski, et par une activité des Marques Stars Régionales, notamment de vin, en croissance sur la période.

La Scandinavie voit son chiffre d’affaires diminuer de -3,7% sur ce 1er trimestre 2024 enregistrant une légère reprise en fin de trimestre avec des performances à la baisse pour l’activité des Marques d’Agence et des Marques Stratégiques Internationales à l’exception de la marque Gautier.

Dans les marchés export de l’Europe de l’Est, les ventes de ce trimestre sont en fort recul du fait d’un déstockage massif décidé par notre distributeur en Pologne.

Aux Etats-Unis, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2024 s’améliore de +51,0%, en comparaison avec un 1er trimestre 2023 extrêmement faible. La croissance est principalement portée par la marque Sobieski, dont les stocks chez notre distributeur local semblent stabilisés.

La zone export des Amériques enregistre une légère progression de +1,7 % avec des performances positives des Marques Stratégiques Internationales notamment au Canada, dont Cognac Gautier.

Au Brésil, le chiffre d’affaires au 1er trimestre 2024 est en progression de +5,9% par rapport au 1er trimestre 2023, grâce principalement aux bonnes performances des Marques Stars Régionales et des Marques d’Agence. Les ventes bénéficient également de la continuité de l’effet des augmentations de prix passées courant 2023.

Enfin, la région Asie-Pacifique est en recul significatif de -40,5% au 31 mars 2024 vs 2023, en particulier en Corée, lié notamment à un déstockage du distributeur sur ce trimestre, et une baisse des ventes de Marie Brizard en Australie en partie compensée par les bonnes performances de la marque au Japon.

Perspectives

Après une fin d’année 2023 globalement dynamique pour le Groupe, les tendances baissières d’évolution des marchés des vins et spiritueux se font sentir en termes d’activité commerciale au cours de ce premier trimestre 2024, et ce sur les principales zones géographiques où MBWS opère.

Comme indiqué le 17 avril dernier, le Groupe anticipe pour l’ensemble de l’année 2024 un contexte de pression sur les prix provenant de la distribution conjugué à une tendance à la baisse de la consommation. Il s’attend à une normalisation progressive du marché en matière d’inflation d’ici la fin du premier semestre 2024.

Dans le contexte actuel de ralentissement continu du secteur des vins et spiritueux, le Groupe maintient le cap sur une gestion avisée de ses opérations, dans un environnement international et géopolitique de plus en plus tendu et en évolution rapide.

Le Groupe est déterminé dans la poursuite de la mise en œuvre de ses axes de développement, à savoir la croissance organique via l’expansion des Marques Stratégiques à l’international, le renforcement local des Marques Stars Régionales, la croissance de l’activité de Marques d’Agence et le développement de l’offre de Services Industriels, tout en recherchant des opportunités de croissance complémentaires. Son atout reste de savoir proposer aux consommateurs des produits de qualité à des prix abordables pendant cette période de baisse du pouvoir d’achat.

Calendrier financier

Assemblée Générale : 27 juin 2024

Chiffre d’affaires du 1er semestre 2024 : 25 juillet 2024





1 Source : Données Circana Cumul Courant P03 2024

