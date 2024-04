GENFIT : Publication du rapport de performance extra-financière 2024 (exercice 2023)

Lille (France), Cambridge (Massachusetts, États-Unis), Zurich (Suisse), le 25 avril 2024 – GENFIT (Nasdaq et Euronext: GNFT), société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, annonce aujourd’hui la publication de son rapport de performance extra-financière 2024 (exercice 2023).



Troisième édition du rapport de performance extra-financière

Depuis 2022, GENFIT s’engage à publier un rapport de performance extra-financière détaillé en réponse à l’intérêt croissant des actionnaires institutionnels et individuels, analystes financiers, analystes spécialistes des questions de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), employés de l’entreprise et candidats souhaitant la rejoindre, partenaires industriels et stratégiques, et institutions publiques. La Société se prépare également à l’application des nouvelles normes ou projets de normes européennes relatives aux informations non financières.1 Le rapport 2024 (exercice 2023) est disponible sur le site web de GENFIT.

Pascal Prigent, Directeur Général de GENFIT, a déclaré :

« L'engagement de GENFIT envers les principes de responsabilité sociétale est plus qu'une question d'éthique, c'est une conviction profondément ancrée dans notre culture d'entreprise. Le Comité ESG, instauré par notre Conseil d'Administration en 2021, assure le suivi d'un plan d'action annuel qui définit clairement notre ambition à travers la mise en œuvre d’initiatives tangibles, l'adoption de politiques engageantes et le suivi d'indicateurs de performance alignés sur nos principaux enjeux. L’application de notre stratégie RSE est une priorité qui fait l’objet d’un suivi régulier en Comité Exécutif. En 2023, à travers notre première analyse de double matérialité formellement conduite avec Euronext Corporate Services, nous avons non seulement renforcé l’engagement avec nos parties prenantes mais nous avons également démarré, de manière très précoce, le processus de mise en conformité avec la réglementation européenne qui ne s’appliquera pour nous que dans quelques années. »

Bilan 2023 et perspectives 2024

Le travail effectué par GENFIT en matière de RSE, associé à l’effort de transparence dans la communication depuis 2021 ont, cette année, encore été reconnus par les agences de notation indépendantes qui saluent notre progression significative en matière de performance extra-financière, avec en 2023 une médaille d’or attribuée par Ethifinance (Gaïa report), un statut « Prime C+ » accordé par ISS et une classification « best-in-class » par ODDO Research. Un fond à impact social, classé en Article 9 selon la SFDR européenne (Sustainable Finance Disclosure Regulation), ayant obtenu le label « Relance » et candidat au label « Investissement Socialement Responsable » est, par ailleurs, toujours au capital de la Société. Enfin, GENFIT a été retenue dans la catégorie « Gouvernance » par le LEEM (Les Entreprises du Médicament) dans le cadre de ses trophées RSE.

Notre feuille de route ambitieuse pour 2023 a été exécutée conformément au plan établi par le Comité ESG, et celle pour 2024 s’inscrit dans la continuité.

A PROPOS DE NOTRE ENGAGEMENT RSE

Notre engagement découle avant tout de notre volonté d’agir en tant qu’entreprise éthique et citoyenne. Il dépasse en cela le cadre de notre activité principale qui vise à répondre à un enjeu sociétal en lien avec la Santé (troisième Objectif de Développement Durable des Nations Unies – ODD#3) en découvrant puis en développant des solutions thérapeutiques innovantes, efficaces et sûres pour les patients souffrant principalement de maladies hépatiques rares ; y compris pour ceux pour lesquels les options thérapeutiques peuvent s’avérer inexistantes ou très limitées. Nous considérons par ailleurs que notre performance financière sur le long terme est liée à notre performance extra-financière. En effet, créer de la valeur pour les actionnaires passe inévitablement par le succès des programmes de recherche et développement que ceux-ci financent. Or, pour atteindre cet objectif, il est essentiel d’avoir des pratiques de gouvernance rigoureuses, notamment avec les autorités de santé et les régulateurs des marchés financiers. Il est tout aussi crucial d’assurer une gestion du capital humain vertueuse. Et il est enfin nécessaire de limiter son empreinte environnementale. Cette stratégie de maîtrise des risques et de saisie des opportunités permet d’assurer la pérennité de l'entreprise, voire d’en stimuler la croissance.

A PROPOS DE GENFIT

GENFIT est une société biopharmaceutique de stade clinique avancé engagée dans l’amélioration de la vie des patients atteints de maladies rares du foie pouvant engager le pronostic vital, dont les besoins médicaux restent largement insatisfaits. GENFIT est pionnier dans la recherche et le développement dans le domaine des maladies du foie avec une histoire riche et un héritage scientifique solide de plus de deux décennies. Aujourd’hui, GENFIT s’est construit un portefeuille de R&D diversifié et en pleine expansion composé de programmes aux stades de développement variés. La Société se focalise sur l’Acute-on-Chronic Liver Failure (ACLF). Sa franchise ACLF inclut cinq actifs en cours de développement : VS-01, NTZ, SRT-015, CLM-022 et VS-02-HE, basés sur des mécanismes d’action complémentaires s’appuyant sur des voies d’administration différentes. D’autres actifs ciblent d’autres maladies graves, telles que le cholangiocarcinome (CCA), le trouble du cycle de l’urée (UCD) et l’acidémie organique (OA). L’expertise de GENFIT dans le développement de molécules à haut potentiel des stades précoces jusqu’aux stades avancés et dans la pré-commercialisation, a été démontrée avec le succès de l’étude de Phase 3 ELATIVE® à 52 semaines évaluant élafibranor dans la Cholangite Biliaire Primitive (PBC). Au-delà des thérapies, GENFIT dispose également d'une franchise diagnostique incluant NIS2+® dans la Metabolic dysfunction-associated steatohepatitis (MASH, autrefois connue sous le nom de stéatohépatite non-alcoolique (NASH)) et TS-01 qui cible les niveaux d’ammoniac dans le sang. GENFIT, installée à Lille, Paris (France), Zurich (Suisse) et Cambridge, MA (États-Unis), est une société cotée sur le Nasdaq Global Select Market et sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment B (Nasdaq et Euronext : GNFT). En 2021, Ipsen est devenu l’un des actionnaires les plus importants de GENFIT avec une prise de participation de 8 % au capital de la Société. www.genfit.fr

AVERTISSEMENT

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives à propos de GENFIT, y compris au sens où l’entend le Private Securities Litigation Reform Act de 1995. L’utilisation de certains mots, comme « penser », « potentiel », « espérer », « devrait », « pourrait », « si » et d’autres tournures ou expressions similaires, a pour but d’identifier ces déclarations prospectives. Bien que la Société considère que ses projections sont basées sur des hypothèses et attentes raisonnables de sa Direction Générale, ces déclarations prospectives peuvent être remises en cause par un certain nombre d’aléas et d’incertitudes connus ou inconnus, ce qui pourrait donner lieu à des résultats substantiellement différents de ceux décrits, induits ou anticipés dans lesdites déclarations prospectives. Ces aléas et incertitudes comprennent, parmi d’autres, les incertitudes inhérentes à la recherche et développement, ainsi que celles liées à la performance extra-financière. Ces aléas et incertitudes comprennent également ceux développés au chapitre 2 « Facteurs de Risques et Contrôle Interne » du Document d’Enregistrement Universel 2023 de la Société déposé le 5 avril 2024 (n° D.24-0246) auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF ») qui est disponible sur les sites internet de GENFIT (www.genfit.fr) et de l’AMF (www.amf.org) et ceux développés dans les documents publics et rapports déposés auprès de la Securities and Exchange Commission américaine (« SEC »), dont le Document de Form 20-F déposé auprès de la SEC à la même date. De plus, même si les résultats, la performance, la situation financière et la liquidité de la Société et le développement du secteur industriel dans lequel elle évolue sont en ligne avec de telles déclarations prospectives, elles ne sauraient être prédictives de résultats ou de développements dans le futur. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date de publication du présent document. Sous réserve de la règlementation applicable, la Société ne prend aucun engagement de mise à jour ou de révision des informations contenues dans le présent communiqué, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évènements futurs ou autres.

CONTACT

GENFIT | Investisseurs

Relations Investisseurs | Tel : +33 3 20 16 40 00 | investors@genfit.com

RELATIONS PRESSE | Media

Bruno ARABIAN – Ulysse Communication | Tel : 06 87 88 47 26 | barabian@ulysse-communication.com

Stephanie BOYER – GENFIT | Tel : 03 20 16 40 00 | stephanie.boyer@genfit.com

GENFIT | 885 Avenue Eugène Avinée, 59120 Loos - FRANCE | +333 2016 4000 | www.genfit.com

1 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Pièce jointe