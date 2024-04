GXO publie ses résultats préliminaires du premier trimestre 2024

GREENWICH, Connecticut, 25 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO), le plus grand prestataire de logistique purement contractuelle au monde, a annoncé ce jour certains résultats financiers préliminaires pour le trimestre clos le 31 mars 2024. La société a également réitéré ses perspectives pour toute l’année 2024 sur une base individuelle, a actualisé ses prévisions pour toute l’année 2024 afin d’inclure l’impact que devrait avoir l’acquisition de Wincanton, et a revu ses objectifs financiers pour 2027 avant l’annonce de ses résultats du premier trimestre 2024 et la conférence téléphonique.



Malcolm Wilson, PDG de GXO, a déclaré : « Nos résultats préliminaires solides pour le premier trimestre reflètent la tendance à l’amélioration que nous avons déjà notée plus tôt cette année, et nous prévoyons une croissance organique régulière et continue pour toute l’année 2024. Par conséquent, nous réitérons donc nos prévisions pour toute l’année 2024.

« Notre rythme d’obtention de nouveaux contrats ne cesse de s’accélérer, avec une augmentation de 55 % d’une année sur l’autre des contrats conclus au premier trimestre. Nous continuons de constater une tendance forte à la sous-traitance. En effet, plus de la moitié de nos gains obtenus au cours du trimestre provenaient de clients qui sous-traitent à GXO ou étaient issus d’un premier partenariat avec GXO, et notre pipeline a augmenté, jusqu’à atteindre 2,2 milliards de dollars à la fin du trimestre. Les clients continuent de se tourner vers GXO afin d’améliorer leurs services, gagner en efficacité et réduire les coûts tout au long de leurs chaînes d’approvisionnement.

« Nous profitons également de cette occasion pour actualiser les prévisions à long terme émises lors de notre Journée des investisseurs qui s’est tenue en janvier 2023. Nos objectifs revus reflètent nos performances en 2023 et nos prévisions pour 2024, qui supposent une reprise progressive de la demande des consommateurs en ce qui concerne les biens physiques. De plus, suite à la récente approbation par les actionnaires de Wincanton de notre projet d’acquisition, nous avons également intégré dans notre nouveau plan pour 2027 l’impact que devrait avoir cette transaction.

« En prévision de ce qui nous attend, nous renforçons notre position afin de saisir encore davantage d’opportunités de sous-traitance. Nous investissons dans notre organisation commerciale et augmentons stratégiquement le nombre de contrats d’automatisation avec des marges et sur des durées plus élevées, partout où nous sommes présents dans le monde. Nous diversifions également nos activités sur diverses zones géographiques, notamment en Allemagne, et dans des secteurs verticaux, en particulier sur les marchés de la beauté et du luxe dans le monde entier, mais aussi dans les secteurs de l’industrie et de l’aérospatiale en Europe. Ces approches, ainsi que la normalisation des dépenses en biens de consommation, ne font que renforcer notre confiance dans notre cadre de croissance à long terme afin de générer une valeur significative pour les actionnaires sur le long terme. »

Résultats préliminaires du premier trimestre 2024

Selon des informations disponibles au 24 avril 2024, la société prévoit actuellement de publier son rapport pour le premier trimestre clos le 31 mars 20241 :

Chiffre d’affaires d’environ 2,5 milliards USD ;

Déficit d’environ 36 millions USD, principalement lié à une dépense de 63 millions USD associée à des litiges existants ;

Bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements ajusté (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization ajusté ou « EBITDA ajusté 2 ») d’environ 154 millions USD ;

») d’environ 154 millions USD ; Trésorerie et équivalents de trésorerie d’environ 423 millions USD ;

Dette à long terme d’environ 1 637 millions USD, y compris la dette actuelle de 26 millions USD ; et

Nouveaux contrats remportés au cours du trimestre d’environ 250 millions USD, notamment de nouveaux contrats avec Boeing, Guess, Michelin et WH Smith.

Prévisions pour toute l’année 2024

La société a réitéré ses perspectives pour toute l’année 2024 sur une base individuelle et a actualisé ses prévisions pour inclure l’impact que devrait avoir l’acquisition de Wincanton, toujours sous réserve que les conditions habituelles soient remplies.

Base individuelle (inchangée) :

Croissance du chiffre d’affaires organique 2 de 2 à 5 % ;

de 2 à 5 % ; EBITDA ajusté 2 compris entre 760 et 790 millions USD ;

compris entre 760 et 790 millions USD ; BPA dilué ajusté 2 de 2,70 à 2,90 USD ; et

de 2,70 à 2,90 USD ; et Conversion du flux de trésorerie disponible2 de 30 à 40 % de l’EBITDA ajusté2.

Dont impact attendu de l’acquisition de Wincanton, sous réserve que les conditions habituelles soient remplies :

Croissance du chiffre d’affaires organique 2 de 2 à 5 % ;

de 2 à 5 % ; EBITDA ajusté 2 compris entre 805 et 835 millions de dollars ;

compris entre 805 et 835 millions de dollars ; BPA dilué ajusté 2 de 2,73 à 2,93 USD ; et

de 2,73 à 2,93 USD ; et Conversion du flux de trésorerie disponible2 de 30 à 40 % de l’EBITDA ajusté2.

Objectifs financiers pour 2027 actualisés

La Société a actualisé ses objectifs financiers pour 2027, qu’elle a définis pour la première fois dans le cadre de sa présentation lors de la Journée des investisseurs, qui s’est tenue en janvier 2023, en incluant l’impact attendu de l’acquisition de Wincanton, comme suit :

TCAC des revenus organiques (2024-2027) 2,3 d’environ 10 %, passant d’environ 15,5 milliards USD à 16,0 milliards USD de chiffre d’affaires ;

d’environ 10 %, passant d’environ 15,5 milliards USD à 16,0 milliards USD de chiffre d’affaires ; Environ 15 % du TCAC de l’EBITDA ajusté (2024-2027) 2,3 , passant d’environ 1,25 milliard à 1,30 milliard USD d’EBITDA ajusté 2 ;

, passant d’environ 1,25 milliard à 1,30 milliard USD d’EBITDA ajusté ; TCAC du BPA dilué ajusté (2024-2027) 2,3 de plus de 15 % ;

de plus de 15 % ; Conversion des flux de trésorerie disponibles supérieure à 30 % de l’EBITDA ajusté (2024-2027) 2 ; et

; et Rendement opérationnel sur capital investi2 supérieur à 30 %.



La société a publié aujourd’hui une présentation supplémentaire sur le site Web de GXO destiné aux relations avec les investisseurs à l’adresse suivante : investors.gxo.com.

Conférence téléphonique concernant le premier trimestre 2024

GXO tiendra une conférence téléphonique concernant le premier trimestre 2024 qui sera diffusée sur Internet le mercredi 8 mai 2024 à 8 h 30 heure de l’Est. Les résultats de la société seront publiés après la clôture du marché le mardi 7 mai 2024, et seront disponibles au même moment sur investors.gxo.com.



1 Voir le paragraphe « Informations financières préliminaires » dans le présent communiqué de presse. 2 Pour les définitions des indicateurs non conformes aux PCGR, voir le paragraphe « Indicateurs financiers non conformes aux PCGR » du présent communiqué de presse. 3 Taux de croissance annuel cumulé (TCAC).



À propos de GXO Logistics



GXO Logistics, Inc. (NYSE : GXO) est le plus grand fournisseur mondial de logistique purement contractuelle et bénéficie de la croissance rapide du commerce électronique, de l’automatisation et de la sous-traitance. GXO s’engage à fournir un lieu de travail diversifié de renommée mondiale à plus de 130 000 membres de l’équipe, répartis sur plus de 970 sites totalisant environ 200 millions de pieds carrés. La société s’associe aux plus grandes entreprises mondiales de premier ordre pour résoudre des problèmes logistiques complexes en offrant des solutions technologiquement avancées en matière de chaîne d’approvisionnement et de commerce électronique, à grande échelle et avec rapidité. Le siège social de GXO est situé à Greenwich, Connecticut aux États-Unis. Consultez le site GXO.com pour plus d’informations et retrouvez GXO sur LinkedIn, X (anciennement Twitter), Facebook, Instagram et YouTube.

Indicateurs financiers non conformes aux PCGR

Comme l’exigent les règles de l’U.S. Securities and Exchange Commission (« SEC »), nous fournissons des rapprochements des indicateurs financiers non conformes aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») contenus dans le présent communiqué de presse avec l’indicateur conforme aux PCGR le plus directement comparable. Les résultats sont présentés dans le tableau financier ci-dessous.

Les indicateurs financiers non conformes aux principes comptables généralement reconnus de GXO dans ce communiqué de presse comprennent : le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (« EBITDA ajusté »), le TCAC de l’EBITDA ajusté, le chiffre d’affaires organique, la croissance organique du chiffre d’affaires, le TCAC du chiffre d’affaires organique, le bénéfice par action dilué ajusté (« BPA dilué ajusté »), le TCAC du BPA dilué ajusté, le flux de trésorerie disponible, la conversion des flux de trésorerie disponible et retour sur capitaux investis (return on invested capital, « ROIC »).

Nous sommes convaincus que les indicateurs financiers ajustés ci-dessus facilitent l’analyse de nos opérations commerciales en cours, dans la mesure où elles excluent les éléments qui peuvent ne pas refléter, ou qui ne sont pas liés aux performances opérationnelles de base de GXO et qu’elles peuvent aider les investisseurs à faire des comparaisons avec les périodes précédentes et à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes. D’autres sociétés peuvent calculer ces mesures financières non GAAP différemment et, par conséquent, nos mesures peuvent ne pas être comparables à des mesures du même intitulé et utilisées par d’autres sociétés. Les mesures financières non GAAP de GXO ne doivent être utilisées que comme mesures complémentaires de nos performances opérationnelles.

L’EBITDA ajusté et le BPA dilué comprennent des ajustements au titre des coûts de transaction et d’intégration, les frais de litiges, ainsi que les coûts de restructuration et d’autres ajustements, comme indiqué dans le tableau financier ci-dessous. Les ajustements liés aux transactions et à l’intégration sont généralement des coûts supplémentaires résultant d’une acquisition, d’une cession ou d’une scission réelle ou prévue et peuvent inclure des coûts de transaction, des honoraires de conseil, des primes de fidélisation, des salaires internes (dans la mesure où les personnes sont affectées à plein temps aux activités d’intégration et de transformation) et certains coûts liés à l’intégration et à la séparation des systèmes informatiques. Les frais liés aux litiges concernent principalement le règlement de questions juridiques en cours. Les coûts de restructuration concernent principalement les indemnités de départ liées aux initiatives d’optimisation des activités.

Nous sommes convaincus que l’EBITDA ajusté améliore la comparabilité d’une période à l’autre en supprimant l’impact de la structure de notre capital (intérêts et charges financières), de notre base d’actifs (dépréciation et amortissements), des impacts fiscaux et d’autres ajustements tels que présentés dans les tableaux ci-joints qui, de l’avis de la direction, ne reflètent pas les activités d’exploitation de base. Ces données aident ainsi les investisseurs à évaluer les tendances de nos activités sous-jacentes.

Nous sommes convaincus que le chiffre d’affaires organique et la croissance du chiffre d’affaires organique sont des indicateurs importants, car ils excluent l’impact des fluctuations des taux de change, le chiffre d’affaires des entreprises acquises et le chiffre d’affaires des activités déconsolidées.

Nous sommes convaincus que le BPA ajusté dilué améliore la comparabilité de nos résultats d’exploitation d’une période à l’autre en supprimant l’impact de certains coûts et gains qui, selon la direction, ne reflètent pas nos activités d’exploitation de base, y compris l’amortissement des actifs incorporels liés à l’acquisition.

Nous sommes convaincus que le flux de trésorerie disponible et le taux de conversion du flux de trésorerie disponible sont des indicateurs importants de notre capacité à rembourser la dette arrivant à échéance ou à financer d’autres utilisations du capital qui, selon nous, créeront de la valeur pour les actionnaires. Pour aboutir au flux de trésorerie disponible, nous utilisons la formule suivante : flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, minoré des dépenses d’investissement et majoré du produit de la vente d’immobilisations corporelles. Pour aboutir au taux de conversion du flux de trésorerie disponible, nous divisons le flux de trésorerie disponible par l’EBITDA ajusté, exprimé en pourcentage.

Nous sommes convaincus que le ROIC fournit aux investisseurs une perspective importante sur l’efficacité avec laquelle GXO déploie le capital. Nous utilisons cet indicateur en interne comme objectif de haut niveau pour évaluer la performance globale tout au long du cycle commercial.

La direction utilise ces mesures financières non GAAP pour prendre des décisions financières, opérationnelles et de planification et pour évaluer la performance continue de GXO.

En ce qui concerne nos prévisions actualisées pour l’année 2024 et nos objectifs financiers actualisés pour 2027, un rapprochement de ces mesures non GAAP avec les mesures GAAP correspondantes implique un travail laborieux en raison de la variabilité et de la complexité des éléments de rapprochement décrits ci-dessus que nous excluons de ces mesures cibles non GAAP. La variabilité de ces éléments peut avoir un impact significatif sur nos résultats financiers conformes aux PCGR futurs et, par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de préparer le compte de résultat et l’état des flux de trésorerie conformément aux PCGR qui seraient nécessaires pour produire un tel rapprochement.

Informations financières préliminaires

Les résultats financiers préliminaires pour le trimestre clos le 31 mars 2024 inclus dans ce communiqué de presse sont préliminaires et non audités, et ils reflètent nos résultats financiers estimés au 31 mars 2024 et pour le trimestre clos le 31 mars 2024. En préparant ces informations, la direction a émis un certain nombre de jugements et d’estimations complexes et subjectifs quant au caractère approprié de certains montants et informations rapportés. Les résultats financiers préliminaires inclus dans ce communiqué de presse ont été préparés par, et sont sous la responsabilité de notre direction. Nos résultats financiers réels pour le premier trimestre 2024 n’ont pas encore été finalisés par la direction. De plus, les résultats financiers préliminaires présentés ci-dessus n’ont pas été audités, examinés ou compilés par notre cabinet d’experts-comptables indépendant enregistré, KPMG LLP. En conséquence, KPMG LLP n’exprime aucune opinion ni aucune autre forme d’assurance à l’égard de ces informations et n’assume aucune responsabilité envers et décline toute association avec ces informations. Ces résultats ne constituent pas une déclaration détaillée de tous les résultats financiers en date du 31 mars 2024 et pour les trois mois clos à cette date. Nous sommes tenus de prendre en compte toutes les informations disponibles jusqu’à la finalisation de nos états financiers ainsi que leur impact sur nos conditions financières et les résultats d’exploitation pour la période, y compris l’impact de ces informations sur les jugements et estimations complexes mentionnés ci-dessus. Par conséquent, des informations ou événements ultérieurs peuvent entraîner des différences importantes entre les informations relatives aux résultats d’exploitation décrits dans les présentes et les résultats d’exploitation décrits dans notre rapport trimestriel qui sera publié ultérieurement. En conséquence, vous ne devriez pas vous fier indûment à ces résultats financiers préliminaires.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Exchange Act de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act de 1934, dans sa version modifiée. Toutes les déclarations autres que les déclarations de faits historiques sont, ou peuvent être considérées comme des déclarations prospectives, y compris celles concernant notre croissance organique régulière et continue pour toute l’année 2024, la reprise progressive de la demande des consommateurs en ce qui concerne les biens physiques, nos résultats préliminaires attendus pour le trimestre clos le 31 mars 2024, nos prévisions actualisées pour l’exercice 2024, nos objectifs financiers pour l’exercice 2027 et la conclusion prévue de l’acquisition de Wincanton. Dans certains cas, les déclarations prospectives peuvent être identifiées par l’utilisation de termes prospectifs tels que « anticiper », « estimer », « croire », « continuer », « pourrait », « avoir l’intention », « peut », « planifier », « potentiel », « prédire », « devrait », « sera », « s’attendre à », « objectif », « projection », « prévision(s) », « but », « conseils », « perspectives », « effort », « cible », « trajectoire » ou la forme négative de ces termes ou d’autres termes comparables. Toutefois, l’absence de ces termes ne signifie pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Ces déclarations prospectives se fondent sur certaines hypothèses et analyses faites par la société à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements ultérieurs attendus, ainsi que d’autres facteurs que la société juge appropriés en fonction des circonstances.

Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à des hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels, les niveaux d’activité, les performances ou les réalisations soient sensiblement différents des résultats ultérieurs, des niveaux d’activité, des performances ou des réalisations explicites ou implicites figurant dans ces déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles de provoquer ou de contribuer à un écart important comprennent, sans s’y limiter, les risques décrits dans les documents que nous avons déposés auprès de la SEC, ainsi que les éléments suivants : les conditions économiques en général ; les défis liés à la chaîne d’approvisionnement, y compris les pénuries de main-d’œuvre ; la concurrence et les pressions en matière de prix ; la capacité de GXO et/ou de Wincanton à faire que les investissements de GXO et/ou Wincanton s’alignent en matière d’immobilisations, y compris les équipements, les centres de services et les entrepôts, aux demandes de leurs clients respectifs ; la capacité de GXO et/ou de Wincanton à intégrer les acquisitions avec succès et à réaliser les bénéfices, synergies, économies de coûts et opportunités d’amélioration des bénéfices prévus en lien avec les sociétés acquises, y compris l’acquisition de Wincanton ; les acquisitions pouvant être infructueuses ou entraîner d’autres risques ou développements qui nuisent à la situation financière et aux résultats de GXO et/ou de Wincanton ; la capacité de GXO et/ou de Wincanton à développer et à mettre en œuvre des systèmes informatiques appropriés et à prévenir les défaillances ou les violations de ces systèmes ; l’endettement de GXO et/ou de Wincanton ; la capacité de GXO et/ou de Wincanton à lever des capitaux d’emprunt et des capitaux propres ; les litiges ; les questions sociales, y compris la capacité de GXO et/ou de Wincanton à gérer nos sous-traitants, et les risques associés aux conflits sociaux chez les clients de GXO et/ou de Wincanton et aux efforts des organisations syndicales pour syndiquer leurs employés ; les risques associés aux régimes à prestations définies destinés aux collaborateurs actuels et anciens de GXO et/ou de Wincanton ; la capacité de GXO et/ou de Wincanton à attirer ou à retenir les talents nécessaires ; l’augmentation des coûts associés à la main-d’œuvre ; les fluctuations des taux de change ; les fluctuations des taux d’intérêt fixes et variables ; les fluctuations en matière de confiance et de dépenses de la part des consommateurs ; les questions liées aux droits de propriété intellectuelle de GXO et/ou de Wincanton ; la réglementation gouvernementale, y compris les lois environnementales, les lois de conformité commerciale, ainsi que les modifications apportées aux politiques commerciales et aux régimes fiscaux à l’international ; les actions gouvernementales ou politiques, y compris la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne ; les catastrophes naturelles, les attaques terroristes ou des incidents similaires ; l’atteinte à la réputation de GXO et/ou de Wincanton ; une perturbation matérielle des opérations de GXO et/ou de Wincanton ; l’incapacité à atteindre le niveau de croissance du chiffre d’affaires, de génération de trésorerie, d’économies de coûts, d’amélioration de la profitabilité et des marges, de discipline fiscale ou de renforcement de la compétitivité et des opérations prévu ou ciblé ; l’incapacité à gérer correctement les stocks des clients de GXO et/ou de Wincanton ; l’impact d’éventuelles cyberattaques et violations des technologies de l’information ou de la sécurité des données ; et l’incapacité à mettre en œuvre avec succès des initiatives technologiques ou des systèmes commerciaux ; la capacité de GXO et/ou de Wincanton à atteindre ses objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance ; et une décision de l’administration fiscale des États-Unis (« l’IRS ») prévoyant de traiter la distribution ou certaines opérations de scission connexes comme des transactions imposables. D’autres facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux indiqués dans les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives doivent donc être interprétées à la lumière de ces facteurs.

Toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont assorties de ces mises en garde et rien ne garantit que les résultats réels ou les développements que nous anticipons se réaliseront ou, même s’ils se réalisent en grande partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets escomptés sur nous ou sur nos activités ou opérations. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué ne sont valables qu’à la date de celui-ci et nous ne nous engageons pas à les mettre à jour pour tenir compte d’événements ou de circonstances ultérieurs, de changements de prévisions ou en cas de survenance d’événements imprévus, sauf dans la mesure où la loi l’exige.

GXO Logistics, Inc.

Reconciliation of Net Income (Loss) to Adjusted EBITDA

(Unaudited) Three Months Ended March 31, (In millions) 2024(1) 2023 Net income (loss) attributable to GXO $ (37 ) $ 25 Net income attributable to noncontrolling interest 1 1 Net income (loss) $ (36 ) $ 26 Interest expense, net 13 13 Income tax expense (benefit) (10 ) 3 Depreciation and amortization expense(2) 92 83 Transaction and integration costs 19 13 Restructuring costs and other 16 21 Litigation expense(3) 63 — Unrealized gain on foreign currency options (3 ) (1 ) Adjusted EBITDA(4) $ 154 $ 158





(1 ) Reflects preliminary estimates for the three months ended March 31, 2024, derived from our internal records, and based on the most current information available to management. Preliminary results may differ from actual results. (2 ) Includes $19 million and $17 million of intangible assets amortization for the three months ended March 31, 2024, and 2023, respectively. (3 ) During the first quarter of 2024, a trial was held in the United States District Court for the Western District of Missouri in connection with a dispute between the Company and one of its customers related to the start-up of the customer’s warehouse that occurred in 2018 (Lindt et al. v. GXO Warehouse Company, Inc., docket no. 4:22-cv-00384-BP). In March 2024, the jury returned verdicts in favor of the customer. The Company recognized an approximately $63 million expense in the three months ended March 31, 2024, for associated legal fees, the jury verdicts, potential post-trial awards of interest, costs and other related expenses. The Company believes that this case was incorrectly decided and intends to pursue post-verdict remedies as necessary, including an appeal, and will pursue reimbursement under its existing insurance policies. (4 ) See the “Non-GAAP Financial Measures” section above.