Amundi: Résultats du premier trimestre 2024

Encours gérés au plus haut historique

Collecte dynamique de +17 Md€, résultat net1,2 en hausse de +6% T1/T1

Un résultat net

en hausse Haut niveau de résultat net ajusté1,2 T1 2024 : 318 M€, +5,9% T1/T1 Tiré par la croissance des commissions de gestion : +4,0% T1/T1

Conjuguée à la maîtrise des coûts Coefficient d’exploitation de 53,3% 2 , au meilleur niveau de l’industrie

Une collecte élevée et diversifiée Encours à un niveau record : 2 116 Md€ au 31 mars 2024, +9,4% sur un an



Collecte T1 2024 : +16,6 Md€ Equilibrée par grands segments de clientèle, types de gestion et géographies

par grands segments de clientèle, types de gestion et géographies Positive en gestion active, tirée par les solutions obligataires Poursuite du développement Développement en ligne avec les priorités du plan Ambitions 2025 : Distribution Tiers : collecte nette +7 Md€

collecte nette +7 Md€ Gestion passive : +5,0 Md€ de collecte en ETF

+5,0 Md€ de collecte en ETF Asie : encours de 422 Md€, +6% sur le trimestre, collecte très diversifiée entre les principaux pays de la zone

encours de 422 Md€, +6% sur le trimestre, collecte très diversifiée entre les principaux pays de la zone Technologie & services : revenus d’Amundi Technology en hausse de +36% T1/T1, 61 clients (T1 : +4) Deux opérations créatrices de valeur Finalisation le 2 avril, en avance sur le calendrier prévu, de l’acquisition d’Alpha Associates, spécialiste de la multi-gestion d’actifs privés (dette privée, infrastructures, private equity)



Signature le 15 avril d’un protocole d’accord3 de partenariat stratégique aux US avec Victory Capital

Paris, le 26 avril 2024

Le Conseil d’Administration d’Amundi s’est réuni le 25 avril 2024 sous la présidence de Philippe Brassac, et a arrêté les comptes du premier trimestre 2024.

Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré :

« Nous avons eu un début d’année particulièrement intense que ce soit en termes de dynamique commerciale ou de développement de nos axes stratégiques. Nous avons su combiner croissance organique et opérations externes, en ligne avec notre plan Ambitions 2025.

Notre collecte, qui atteint +17 Md€, est très équilibrée entre grands segments de clientèle, expertises et géographies. Cela montre le bon positionnement de notre gamme de solutions, qui nous permet de répondre efficacement aux besoins de nos clients. Nos encours atteignent leur plus haut niveau historique, à plus de 2 100 Md€.

Cette activité se reflète aussi dans notre rentabilité : le résultat net1,2 du premier trimestre, à 318 M€, est en hausse de +6% sur un an, porté par la croissance de nos commissions de gestion et la maîtrise de nos coûts.

Enfin, deux opérations de croissance externe importantes pour notre développement futur marquent ce début d’année. L’acquisition d’Alpha Associates est désormais finalisée, avec trois mois d’avance. Dès le deuxième trimestre nos clients bénéficieront donc de nouvelles solutions performantes en multi-gestion d’actifs privés. Par ailleurs, le partenariat3 avec le gestionnaire américain Victory Capital renforcera notre présence aux Etats-Unis et nos expertises de gestion américaines. Il est également porteur d’une forte création de valeur pour nos clients et nos actionnaires.

Ces initiatives, auxquelles s’ajoute la poursuite de nos investissements organiques, sont prometteuses pour notre activité et nos résultats à venir. »

Les faits marquants du premier trimestre 2024





Des marchés de capitaux en hausse, mais un marché européen de la gestion toujours au ralenti

En ce début d’année 2024, les marchés actions4 comme obligataires5 ont poursuivi leur progression de la fin d’année 2023. Sur un an, ils ont respectivement gagné +14,5% et +4,2% en valeur moyenne du premier trimestre 2024 par rapport au même trimestre de l’an dernier.

Pourtant l’aversion au risque des investisseurs reste marquée sur le marché de la gestion d’actifs en Europe, et se traduit par une collecte en fonds ouverts6 au ralenti, à +90 Md€ au premier trimestre, en légère baisse par rapport au quatrième trimestre 2023 (+104 Md€). Comme au trimestre précédent, la collecte est essentiellement tirée par les produits de trésorerie (+28 Md€) et la gestion passive (+68 Md€), alors que les flux en gestion active moyen-long terme restent négatifs(-6 Md€).

Amundi poursuit son développement, organique et via des opérations externes créatrices de valeurs

Le début d’année est marqué par deux opérations externes importantes :

L’acquisition d’ Alpha Associates , annoncée 7 lors de la publication des résultats annuels début février, a été finalisée le 2 avril ; Alpha sera intégrée à partir du deuxième trimestre, avec des encours qui atteignaient 9 Md€ à fin mars 2024 ; cette opération permet de renforcer nos expertises et de créer un leader européen dans le domaine de la multi-gestion en actifs privés, dont les solutions pourront être distribuées auprès de la large clientèle institutionnelle d’Amundi et adaptées aux besoins de la clientèle Retail ; les synergies de revenus liées à cette acquisition sont anticipées à plus de 20 M€ la cinquième année ; l’opération devrait dégager un retour sur investissement supérieur à 13% après 3 ans ;

, annoncée lors de la publication des résultats annuels début février, a été finalisée le 2 avril ; Alpha sera intégrée à partir du deuxième trimestre, avec des encours qui atteignaient 9 Md€ à fin mars 2024 ; cette opération permet de renforcer nos expertises et de créer un leader européen dans le domaine de la multi-gestion en actifs privés, dont les solutions pourront être distribuées auprès de la large clientèle institutionnelle d’Amundi et adaptées aux besoins de la clientèle Retail ; les synergies de revenus liées à cette acquisition sont anticipées à plus de 20 M€ la cinquième année ; l’opération devrait dégager un retour sur investissement supérieur à 13% après 3 ans ; Un protocole d’accord3,7 a été signé le 15 avril dernier avec Victory Capital, un gestionnaire d’actifs américain, en vue de nouer un partenariat stratégique visant à fusionner les activités d’Amundi aux Etats Unis avec Victory Capital, en échange d’une prise de participation de 26,1% d’Amundi dans Victory Capital et d’accords de distribution internationaux réciproques de 15 ans ; la fusion d’Amundi US et de Victory Capital permettrait de créer une plateforme d'investissement américaine plus importante au service des clients des deux sociétés ; Amundi disposerait ainsi d’un plus grand nombre d’expertises de gestion américaines et mondiales à offrir à ses clients tandis que Victory Capital étendrait ses capacités à distribuer ses produits en dehors des Etats-Unis ; la transaction serait relutive pour les actionnaires d’Amundi avec une augmentation du bénéfice net et du bénéfice par action ajustés.

Ces opérations visent à accélérer le développement organique du Groupe, qui a franchi de nouvelles étapes au premier trimestre :

En Asie, les encours sont en forte hausse, de +6% sur le seul trimestre, pour atteindre 422 Md€, avec une collecte de +6,8 Md€ provenant des JV asiatiques (+4,4 Md€ notamment en Inde et en Corée), mais également des autres pays d’implantations d’Amundi (Chine, Hong Kong, Singapour, Japon) pour +2,4 Md€ ;

les encours sont en forte hausse, de +6% sur le seul trimestre, pour atteindre 422 Md€, avec une collecte de provenant des JV asiatiques (+4,4 Md€ notamment en Inde et en Corée), mais également des autres pays d’implantations d’Amundi (Chine, Hong Kong, Singapour, Japon) pour +2,4 Md€ ; Contrairement à la tendance sur le marché européen des fonds ouverts, la gestion active 8 d’Amundi est en collecte positive au premier trimestre, à +1,3 Md€ hors JV, grâce à une très bonne dynamique commerciale des stratégies obligataires : +12,0 Md€ hors JV, notamment sur les fonds à maturité (+3,5 Md€) ;

d’Amundi est en collecte positive au premier trimestre, à +1,3 Md€ hors JV, grâce à une très bonne dynamique commerciale des stratégies obligataires : +12,0 Md€ hors JV, notamment sur les fonds à maturité (+3,5 Md€) ; La gestion passive a enregistré une forte collecte en ETFs (+5,0 Md€), portant les encours à 227 Md€ à fin mars 2024, avec à nouveau une bonne collecte en ETF dette/crédit (+1,6 Md€) ;

a enregistré une forte collecte en ETFs (+5,0 Md€), portant les encours à 227 Md€ à fin mars 2024, avec à nouveau une bonne collecte en ETF dette/crédit (+1,6 Md€) ; La Distribution Tiers a enregistré son plus haut niveau d’activité depuis deux ans, avec une collecte nette de +7,0 Md€, les encours atteignant désormais 345 Md€, soit plus de 53% du segment Retail ;

a enregistré son plus haut niveau d’activité depuis deux ans, avec une collecte nette de +7,0 Md€, les encours atteignant désormais 345 Md€, soit plus de 53% du segment Retail ; Amundi Technology a poursuivi sa croissance : ses revenus ont progressé de +35,7% sur un an, et ses clients sont désormais au nombre de 61 à fin mars 2024 (+4 au T1) ;

a poursuivi sa croissance : ses revenus ont progressé de +35,7% sur un an, et ses clients sont désormais au nombre de à fin mars 2024 (+4 au T1) ; Enfin, en Investissement Responsable, la filiale d’Amundi CPR AM a lancé la première stratégie thématique sur la biodiversité auprès de grands acteurs institutionnels ; ce premier fonds permettra le déploiement en 2024 de nouvelles stratégies sur ce thème auprès de la clientèle Retail ; Amundi a lancé également avec l’IFC, filiale de la Banque Mondiale, un fonds pour le développement des marchés des Sustainable Bonds dans les pays émergents : près de 0,5 Md€ ont été mobilisés auprès de grands clients institutionnels ; cette initiative confirme la place d’Amundi comme l’un des leaders mondiaux des projets de partenariats public-privé (blended finance) sur les enjeux de transition après les projets menés avec les agences supranationales l’IFC, la BEI ou l’AIIB.



Activité

Collecte élevée et diversifiée, par grands segments de clientèle, géographies et types de gestion

Au 31 mars 2024, les encours gérés par Amundi atteignent leur plus haut niveau historique, à 2 116 Md€, en progression de +9,4% sur un an (par rapport à fin mars 2023) et de +3,9% sur le trimestre. Ils sont portés par la dynamique des marchés, un effet change positif, ainsi que par la collecte nette, qui atteint +53,5 Md€ sur 12 mois à fin mars 2024.

Au premier trimestre 2024, Amundi a dégagé une collecte élevée de +16,6 Md€, équilibrée par grands segments de clientèle, par expertises et par géographies, signe du succès des expertises d’Amundi sur toute sa gamme de solutions.

Par segments de clientèle, la collecte atteint +6,5 Md€ pour le Retail, +5,6 Md€ pour l’Institutionnel et +4,5 Md€ pour les JV.

le Retail bénéficie de la forte dynamique des Distributeurs Tiers , à +7,0 Md€ , dont +5,0 Md€ en Actifs MLT, tiré par les ETF et la gestion active obligataire ; les Réseaux France enregistrent également une bonne collecte nette de +1,5 Md€, grâce aux produits de Trésorerie ; les Réseaux à l’international sont en revanche en décollecte (-1,9 Md€) à cause des sorties sur les réseaux italiens, dans la tendance du marché, et malgré une bonne collecte de Sabadell en Espagne ;

bénéficie de la forte dynamique des , à , dont +5,0 Md€ en Actifs MLT, tiré par les ETF et la gestion active obligataire ; les enregistrent également une bonne collecte nette de +1,5 Md€, grâce aux produits de Trésorerie ; les sont en revanche en décollecte (-1,9 Md€) à cause des sorties sur les réseaux italiens, dans la tendance du marché, et malgré une bonne collecte de Sabadell en Espagne ; Le segment Institutionnel est également diversifié : la collecte est tirée par les produits de trésorerie (+3,9 Md€), en dépit de la décollecte saisonnière des Corporates, et elle est également positive pour les Actifs MLT (+1,7 Md€) ; dans cette catégorie, la collecte nette atteint +3,4 Md€ pour les Institutionnels et Souverains, malgré la sortie de -5 Md€ d’un mandat indiciel faiblement margé ;

est également diversifié : la collecte est tirée par les produits de trésorerie (+3,9 Md€), en dépit de la décollecte saisonnière des Corporates, et elle est également positive pour les Actifs MLT (+1,7 Md€) ; dans cette catégorie, la collecte nette atteint +3,4 Md€ pour les Institutionnels et Souverains, malgré la sortie de -5 Md€ d’un mandat indiciel faiblement margé ; les JV continuent d’afficher un haut niveau de collecte général grâce à l’Inde (SBI MF, +2,9 Md€), et la Corée du Sud (NH-Amundi +1,5 Md€) ; notre JV en Chine avec ABC (ABC-CA -0,1 Md€) confirme sa stabilisation et revient à l’équilibre.

Par grandes classes d’actifs et hors JV, les produits de Trésorerie (+8,7 Md€) bénéficie de l’attrait de taux courts élevés. Les Actifs MLT9 (+3,4 Md€) connaissent également un bon niveau de collecte, équilibrée par types de gestion :

la gestion passive (+2,5 Md€) bénéficie de la bonne dynamique sur les ETF (+5,0 Md€) ; la collecte en produits indiciels et smart beta est également satisfaisante, mais enregistre un trimestre négatif à cause de la sortie du mandat indiciel déjà mentionné ;

bénéficie de la bonne dynamique sur les ETF (+5,0 Md€) ; la collecte en produits indiciels et smart beta est également satisfaisante, mais enregistre un trimestre négatif à cause de la sortie du mandat indiciel déjà mentionné ; la gestion active, produits structurés, actifs réels et alternatifs (+0,9 Md€) résiste bien, dans un marché européen des fonds ouverts en décollecte nette ; comme les trimestres précédents, les expertises obligataires (+12,0 Md€) et les produits structurés (+0,6 Md€) ont été favorisées par les investisseurs, alors que les actions, le multi-actifs, l’immobilier et les fonds alternatifs liquides restent en retrait.

Enfin par géographies, l’Europe a collecté +12,8 Md€, l’Asie +6,8 Md€ et les Amériques +1,0 Md€.

Résultats du premier trimestre 2024

Résultat net10,11 en hausse de +6% T1/T1 à 318 M€

Rentabilité à un haut niveau au premier trimestre

Données ajustées11

Au premier trimestre 2024 le résultat net ajusté11 atteint 318 M€, en hausse de +5,9% par rapport au premier trimestre 2023. Cette croissance est alimentée par une hausse significative des revenus, de +3,8% par rapport au premier trimestre 2023 à 824 M€ :

les commissions nettes de gestion ont connu une croissance élevée de +4,0% par rapport au premier trimestre 2023, portée par la progression des encours moyens (hors JV) de +5,9%, dans un contexte d’appréciation des marchés ; la collecte a néanmoins été concentrée sur les produits moins risqués ;

ont connu une croissance élevée de +4,0% par rapport au premier trimestre 2023, portée par la progression des encours moyens (hors JV) de +5,9%, dans un contexte d’appréciation des marchés ; la collecte a néanmoins été concentrée sur les produits moins risqués ; les commissions de surperformance sont en baisse à 18 M€ ;

sont en baisse à 18 M€ ; les revenus de technologie , en hausse de +35,7% à 18 M€, ont profité des nouveaux clients intégrés sur un an (+10), et de l’augmentation des revenus de licences ;

, en à 18 M€, ont profité des nouveaux clients intégrés sur un an (+10), et de l’augmentation des revenus de licences ; enfin, les revenus financiers sont en très forte hausse de +43,1% à 23 M€, portés par la hausse des rendements courts qui ont gagné +130 pb12 entre le premier trimestre 2023 et le premier trimestre 2024.

Les charges d’exploitation11 (439 M€) restent maîtrisées, à +3,3% par rapport au premier trimestre 2024, en-dessous de la croissance des revenus sur la même période (+3,8%), dégageant ainsi un effet ciseaux positif, les efforts continus de productivité ayant permis d’absorber l’accélération des investissements pour le développement d’Amundi Technology.

Cet effet ciseaux se traduit par une amélioration du coefficient d’exploitation, au meilleur niveau du secteur à 53,3%11.

Il se traduit également par une accélération de la croissance du Résultat brut d’exploitation ajusté11 (RBE), en progression de +4,4% par rapport au premier trimestre 2023 à 385 M€.

Le résultat des sociétés mises en équivalence, à 29 M€, est lui aussi en progression, de +30,2% par rapport au premier trimestre 2023 grâce en particulier à la poursuite de la forte croissance de notre JV en Inde.

Le Bénéfice net par Action ajusté11 atteint 1,55 € au premier trimestre 2024.

Données comptables au premier trimestre 2024

Le résultat net comptable part du Groupe s’élève à 303 M€ et intègre l’amortissement d’actifs intangibles (contrats clients liés à l’acquisition de Lyxor et contrats de distribution liés à des opérations précédentes), soit -15 M€ après impôts.

Le Bénéfice net par Action comptable au premier trimestre 2024 atteint 1,47 €.

***

ANNEXES





Evolution des encours sous gestion de fin 2020 à fin décembre 202313

(Md€) Encours



sous gestion Collecte



nette Effet



marché et change Effet



Périmètre Variation des encours vs trimestre précédent Au 31.12.2020 1 729 / +4,0% T1 2021 -12,7 +39,3 / Au 31.03.2021 1 755 / +1,5% T2 2021 +7,2 +31,4 / Au 30.06.2021 1 794 / +2,2% T3 2021 +0,2 +17,0 / Au 30.09.2021 1 811 / +1,0% T4 2021 +65,6 +39,1 +14814 Au 31.12.2021 2 064 / +14% T1 2022 +3,2 -46,4 / Au 31.03.2022 2 021 / -2,1% T2 2022 +1,8 -97,75 / Au 30.06.2022 1 925 / -4,8% T3 2022 -12,9 -16,3 / Au 30.09.2022 1 895 / -1,6% T4 2022 +15,0 -6,2 / Au 31.12.2022 1 904 / +0,5% T1 2023 -11,1 +40,9 / Au 31.03.2023 1 934 / +1,6% T2 2023 +3,7 +23,8 / Au 30.06.2023 1 961 / +1,4% T3 2023 +13,7 -1,7 / Au 30.09.2023 1 973 / +0,6% T4 2023 +19,5 +63,8 -20,0 Au 31.12.2023 2 037 / +3,2% T1 2024 +16,6 +63,0 / Au 31.03.2024 2 116 / +3,9%

Total un an entre le 31 mars 2023 et le 31 mars 2024 : +9,4%

Collecte nette +53,5 Md€

Effets marché & change +148,8 Md€

Effet périmètre -20,0 Md€ (cession de Lyxor Inc)





Détail des encours et de la collecte nette par segments de clientèle15

(Md€) Encours

31.03.2024 Encours

31.03.2023 % var.

/31.03.2023 Collecte

T1 2024 Collecte

T1 2023 Réseaux France 137 124 +10,1% +1,5 +2,7 Réseaux internationaux 165 157 +4,8% -2,0 -1,6 Dont Amundi BOC WM 3 4 -29,6% -0,2 -2,8 Distributeurs tiers 345 296 +16,5% +7,0 +0,4 Retail 647 578 +11,9% +6,5 +1,5 Institutionnels & Souverains (*) 511 472 +8,2% +9,7 +1,0 Corporates 108 96 +12,4% -4,2 -7,9 Epargne entreprises 90 79 +14,2% -0,9 -0,6 Assureurs CA & SG 427 416 +2,7% +1,0 -4,3 Institutionnels 1 137 1 064 +6,9% +5,6 -11,7 JVs 332 292 +13,7% +4,5 -0,8 Total 2 116 1 934 +9,4% +16,6 -11,1

(*) y compris fonds de fonds

Détail des encours et de la collecte nette par classes d’actifs15

(Md€) Encours

31.03.2024 Encours

31.03.2023 % var.

/31.03.2023 Collecte

T1 2024 Collecte

T1 2023 Actions 505 425 +18,7% -2,6 -2,9 Diversifiés 280 286 -2,2% -7,6 -7,2 Obligations16 700 616 +13,6% +13,9 -3,2 Réels, alternatifs et structurés 107 125 -15,1% -0,3 +0,9 ACTIFS MLT hors JVs 1 591 1 453 +9,5% +3,4 -12,4 Trésorerie hors JVs16 193 189 +2,3% +8,7 +2,1 Actifs hors JVs 1 784 1 642 +8,7% +12,1 -10,3 JVs 332 292 +13,7% +4,5 -0,8 TOTAL 2 116 1 934 +9,4% +16,6 -11,1 Dont actifs MLT 1 892 1 716 +10,2% +7,7 -11,3 Dont produits de trésorerie 224 218 +3,2% +8,9 +0,3

Détail des encours et de la collecte nette par types de gestion et classes d’actifs17

(Md€) Encours

31.03.2024 Encours

31.03.2023 % var.

/31.03.2023 Collecte

T1 2024 Collecte

T1 2023 Gestion active 1 117 1 027 +8,7% +1,3 -13,1 Actions 209 183 +13,9% -2,8 -1,3 Diversifiés 270 278 -3,1% -8,0 -7,6 Obligations18 639 566 +12,8% +12,0 -4,2 Produits structurés 41 33 +22,0% +0,6 +1,1 Gestion passive 368 301 +22,4% +2,5 -0,2 ETF & ETC 227 181 +25,5% +5,0 +1,9 Index & Smart beta 140 119 +17,6% -2,5 -2,2 Actifs réels et Alternatifs 66 92 -28,6% -0,9 -0,1 Actifs réels 61 66 -7,3% -0,2 -0,1 Alternatifs 4 26 -82,7% -0,7 -0,0 ACTIFS MLT hors JVs 1 591 1 453 +9,5% +3,4 -12,4 Trésorerie hors JVs18 193 189 +2,3% +8,7 +2,1 TOTAL ACTIFS hors JVs 1 784 1 642 +8,7% +12,1 -10,3 JVs 332 292 +13,7% +4,5 -0,8 TOTAL 2 116 1 934 +9,4% +16,6 -11,1 Dont actifs MLT 1 892 1 716 +10,2% +7,7 -11,3 Dont produits de trésorerie 224 218 +3,2% +8,9 +0,3

Détail des encours et de la collecte nette par zones géographiques17

(Md€) Encours

31.03.2024 Encours

31.03.2023 % var.

/31.03.2023 Collecte

T1 2024 Collecte

T1 2023 France 978 903 +8,3% +10,0 -2,4 Italie 208 197 +5,1% -1,1 -0,7 Europe hors France & Italie 391 343 +14,2% +4,0 +0,3 Asie 422 371 +13,8% +6,8 -4,8 Reste du monde 117 120 -2,3% -3,0 -3,4 TOTAL 2 116 1 934 +9,4% +16,6 -11,1 TOTAL hors France 1 138 1 031 +10,4% +6,6 -8,6

Compte de résultat ajusté19 du premier trimestre 2024

(M€) T1 2024 T1 2023 % var.

T1/T1 T4 2023 % var.

T1/T4 Revenus nets - ajustés 824 794 +3,8% 806 +2,2% Commissions de gestion 766 736 +4,0% 723 +5,9% Commissions de surperformance 18 28 -38,3% 34 -48,7% Technologie 18 13 +35,7% 18 -0,1% Produits financiers & autres revenus 23 16 +43,1% 32 -27,2% Charges d'exploitation - ajustées (439) (425) +3,3% (426) +3,1% Coefficient d'exploitation - ajusté (%) 53,3% 53,6% -0,3pp 52,8% +0,5pp Résultat brut d'exploitation - ajusté 385 369 +4,4% 381 +1,1% Coût du risque & autres (0) (1) -75,8% (2) -93,9% Sociétés mises en équivalence 29 22 +30,2% 29 -0,9% Résultat avant impôt - ajusté 413 390 +5,9% 407 +1,5% Impôts sur les sociétés (97) (91) +6,2% (96) +0,1% Minoritaires 1 1 +20,4% 2 -65,0% Résultat net part du Groupe - ajusté 318 300 +5,9% 313 +1,4% Bénéfice par action - ajusté (€) 1,55 1,47 +5,5% 1,53 +1,4%

Annexe méthodologique





Données comptables et ajustées

Données comptables - elles comprennent l’amortissement des actifs intangibles.

elles comprennent l’amortissement des actifs intangibles. Données ajustées - afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, les ajustements suivants sont réalisés : retraitement de l’amortissement des contrats de distribution avec Bawag, UniCredit et Banco Sabadell, et de l’actif intangible représentant les contrats clients de Lyxor, comptabilisé en déduction des revenus nets.

Dans les données comptables, amortissement des contrats de distribution et de l’actif intangible représentant les contrats clients de Lyxor :

T1 2023 : -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts

-20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts T4 2023 : -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts

-20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts 2023 : -82 M€ avant impôts et -59 M€ après impôts

-82 M€ avant impôts et -59 M€ après impôts T1 2024 : -20 M€ avant impôts et -15 M€ après impôts

Indicateurs Alternatifs de Performance20

Afin de présenter un compte de résultat plus proche de la réalité économique, Amundi publie des données ajustées qui excluent les amortissements des actifs intangibles.

Les données ajustées, normalisées se réconcilient avec les données comptables de la manière suivante :

= données comptables





= données ajustées





(m€) T1 2024 T1 2023 T4 2023 Revenus nets (a) 804 773 786 - Amortissements des actifs intangibles avant impôt (20) (20) (20) Revenus nets - ajustés (b) 824 794 806 Charges d'exploitation (c) (439) (425) (426) - Coûts d'intégration avant impôt 0 0 0 Charges d'exploitation - ajustées (d) (439) (425) (426) Résultat Brut d'exploitation (e) = a) + (c) 364 348 360 Résultat brut d'exploitation - ajusté (f) = (b) + (d) 385 369 381 Coefficient d’exploitation (%) -(a)/(c) 54,6% 55,0% 54,2% Coefficient d’exploitation - ajusté (%) -(d)/(b) 53,3% 53,6% 52,8% Coût du risque & autres (g) (0) (1) (2) Sociétés mises en équivalence (h) 29 22 29 Résultat avant impôts (i) = (e) + (g) + (h) 393 370 387 Résultat avant impôts ajusté (j) = (f) + (g) + (h) 413 390 407 Impôts sur les bénéfices (k) (91) (85) (91) Impôts sur les bénéfices ajustés (l) (97) (91) (96) Minoritaires (m) 1 1 2 Résultat net part du Groupe (n) = (i)+(k)+(m) 303 285 299 Résultat net part du Groupe ajusté (o) = (j)+(l)+(m) 318 300 313 Bénéfice par action (€) 1,48 1,40 1,46 Bénéfice par action - ajusté (€) 1,55 1,47 1,53

Actionnariat





31 décembre 2022 31 mars 2023 31 décembre 2023 31 mars 2024 Nombre

d’actions % du capital Nombre

d’actions % du capital Nombre

d’actions % du capital Nombre

d’actions % du capital Groupe Crédit Agricole 141 057 399 69,19% 141 057 399 69,19% 141 057 399 68,93% 141 057 399 68,93% Salariés 2 279 907 1,12% 2 238 508 1,10% 2 918 391 1,43% 2 869 026 1,40% Autocontrôle 1 343 479 0,66% 1 331 680 0,65% 1 247 998 0,61% 1 259 079 0,62% Flottant 59 179 346 29,03% 59 232 544 29,06% 59 423 846 29,04% 59 462 130 29,06% Nombre d’actions en fin de période 203 860 131 100,0% 203 860 131 100,0% 204 647 634 100,0% 204 647 634 100,0% Nombre moyen d’actions depuis le début de l’année 203 414 667 - 203 860 131 - 204 201 023 - 204 647 634 - Nombre moyen d’actions depuis le début du trimestre 203 860 131 - 203 860 131 - 204 647 634 - 204 647 634 -

Nombre moyen d’actions prorata temporis.

L’augmentation de capital réservée aux salariés 2023 a été réalisée le 27 juillet 2023. 787 503 titres (environ 0,4% du capital avant l’opération) ont été créés, portant la part des salariés à 1,47% du capital, contre 1,14% avant l’opération. Au 31 mars 2024 cette part est de 1,40%.

Le nombre moyen d’actions est inchangé entre le T4 2023 et le T1 2024, et a progressé de +0,4% entre le T1 2023 et le T1 2024.

***

Calendrier de communication financière

Assemblée Générale : 24 mai 2024

Publication des résultats du T2 et du S1 2024 : 26 juillet 2024

Publication des résultats du T3 et des 9M 2024 : 30 octobre 2024





Calendrier du dividende

Détachement : lundi 3 juin 2024

Mise en paiement : à compter du mercredi 5 juin 2024.

***

A propos d’Amundi

Premier gérant d’actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux21, Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d’épargne et d’investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels. Cette offre est enrichie de services et d’outils technologiques qui permettent de couvrir toute la chaîne de valeur de l'épargne. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd’hui plus de 2 100 milliards d’euros d’encours22.

Ses six plateformes de gestion internationales23, sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l’investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d’actifs.

Les clients d’Amundi bénéficient de l’expertise et des conseils de 5 500 professionnels dans 35 pays.

Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société.

www.amundi.com

Pièce jointe