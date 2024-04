Publication des résultats financiers du T1 2024 le mardi 14 mai après bourse

PARIS, France – 26 avril 2024

Résultats financiers du T1 2024 - conférence téléphonique

CGG annoncera ses résultats du 1er trimestre 2024 le mardi 14 mai après bourse.

Le communiqué de presse et la présentation seront disponibles sur le site www.cgg.com à 17h40 (heure française).

(heure française). Une conférence téléphonique en langue anglaise est programmée à 18h00 (heure française) ce même jour.

Pour accéder à la conférence en direct, merci de vous connecter à l’audio webcast depuis votre ordinateur sur le site www.cgg.com.

Les participants doivent s’inscrire à la conférence en cliquant sur le lien ci-après ici afin de recevoir un numéro d’appel et un code pin. Les participants peuvent également participer au webcast en direct en cliquant ici.

Une rediffusion de cette conférence téléphonique sera disponible à compter du lendemain pour une durée de 12 mois via l’audio webcast sur le site internet www.cgg.com.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial en technologies et calcul scientifique de Haute Performance (HPC) qui fournit des données, des produits, des services et des solutions dans les domaines des sciences de la Terre, de la science des données, de la détection et de la surveillance. Notre portefeuille unique aide nos clients à résoudre de manière efficace et responsable et pour un avenir plus durable leurs nombreux et complexes challenges dans le numérique, la transition énergétique, les ressources naturelles, l’environnement et les infrastructures. CGG emploie environ 3 400 personnes dans le monde et est cotée sur Euronext Paris SA (ISIN : 0013181864).

Contacts

Direction Communications & Relations Investisseurs



Christophe Barnini

Tél : + 33 1 64 47 38 11

E-Mail: : christophe.barnini@cgg.com









Pièce jointe