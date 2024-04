Communiqué d'Umicore sur les conditions commerciales au cours du premier trimestre 2024





La dynamique du marché observée dans les quatre Business Groups d'Umicore au cours du premier trimestre de l'année est globalement conforme aux attentes1.

Dans un contexte de marché de plus en plus difficile, le Business Group Battery Materials a débuté l’exécution de son carnet de commandes , établi sur base d’accords stratégiques conclus avec ses clients au cours des deux dernières années. Les volumes sous-jacents augmentent progressivement, suivant le rythme de montée en puissance des clients, avec un effet de volume plus prononcé actuellement encore prévu pour la seconde moitié de l'année. Dans le même temps, le Business Group se concentre sur la réalisation de ses extensions de capacité au niveau mondial.

a débuté l’exécution de son , établi sur base d’accords stratégiques conclus avec ses clients au cours des deux dernières années. Les volumes sous-jacents augmentent progressivement, suivant le rythme de montée en puissance des clients, avec un effet de volume plus prononcé actuellement encore prévu pour la seconde moitié de l'année. Dans le même temps, le Business Group se concentre sur la réalisation de ses extensions de capacité au niveau mondial. Dans le Business Group Catalysis , Automotive Catalysts a continué à réaliser de bons progrès en matière d'amélioration de son efficacité, d'optimisation du fonds de roulement et de génération de flux de trésorerie disponible, conformément à sa stratégie visant à continuer à générer une rentabilité maximale. La performance globale de la business unit a également été conforme aux attentes. Precious Metals Chemistry et Fuel Cell & Stationary Catalysts ont commencé l'année comme prévu.

, Automotive Catalysts a continué à réaliser de bons progrès en matière d'amélioration de son efficacité, d'optimisation du fonds de roulement et de génération de flux de trésorerie disponible, conformément à sa stratégie visant à continuer à générer une rentabilité maximale. La performance globale de la business unit a également été conforme aux attentes. Precious Metals Chemistry et Fuel Cell & Stationary Catalysts ont commencé l'année comme prévu. Dans le Business Group Recycling , l'arrêt programmé pour la maintenance périodique en Precious Metals Refining a été achevé au cours du premier trimestre et les opérations ont redémarré. Comme annoncé précédemment, les volumes et les bénéfices seront donc plus pondérés au second semestre 2024. Comme prévu, Precious Metals Management a été affecté par une volatilité limitée des prix des métaux. Jewelry & Industrial Metals a commencé l'année sur comme prévu. La Business Unit Battery Recycling Solutions continue de se concentrer sur le recyclage des déchets des usines de batteries européennes dans le cadre de la montée en puissance de son usine pilote industrielle à Hoboken (Belgique).

, l'arrêt programmé pour la maintenance périodique en Precious Metals Refining a été achevé au cours du premier trimestre et les opérations ont redémarré. Comme annoncé précédemment, les volumes et les bénéfices seront donc plus pondérés au second semestre 2024. Comme prévu, Precious Metals Management a été affecté par une volatilité limitée des prix des métaux. Jewelry & Industrial Metals a commencé l'année sur comme prévu. La Business Unit Battery Recycling Solutions continue de se concentrer sur le recyclage des déchets des usines de batteries européennes dans le cadre de la montée en puissance de son usine pilote industrielle à Hoboken (Belgique). Le Business Group Specialty Materials a commencé l'année dans un environnement de marché qui est resté difficile. Cette situation, combinée à des primes de marché actuellement plus faibles, a affecté - comme prévu - Cobalt & Specialty Materials. Les performances de Metal Deposition Solutions sont conformes aux attentes. Comme prévu, Electro-Optic Materials a connu un bon début d'année.

Sur la base des performances réalisées à ce jour, de la visibilité actuelle du marché et des prix des métaux, Umicore confirme qu'elle prévoit que l'EBITDA ajusté du Groupe pour l'ensemble de l'année 2024 se situera dans une fourchette de € 900 millions à € 950 millions, comme annoncé dans le communiqué de presse relatif aux résultats de l'année 2023.

En outre, au cours du premier trimestre 2024, Umicore a fait plusieurs communications d’importance :

En janvier, le groupe a annoncé qu'il avait conclu un accord avec Microsoft pour utiliser l'intelligence artificielle comme moyen de facilitation et d'accélération de ses recherches sur les technologies des matériaux de batterie pour les véhicules électriques.

comme moyen de facilitation et d'accélération de ses recherches sur les technologies des matériaux de batterie pour les véhicules électriques. En février, Umicore a conclu un prêt de 8 ans avec la Banque européenne d'investissement (BEI) pour un montant de € 350 millions afin de financer les activités de R&D du groupe.

pour un montant de € 350 millions afin de financer les activités de R&D du groupe. De plus, Umicore a finalisé mi-avril l'émission d'un placement privé (« USPP ») à taux fixe, lié au développement durable , pour un montant total équivalent à € 499 millions. Les fonds seront utilisés en juillet 2024. Avec ces deux transactions, Umicore diversifie et étend sa base de financement et la maturité de sa dette à des conditions attractives de taux fixe.

, pour un montant total équivalent à € 499 millions. Les fonds seront utilisés en juillet 2024. Avec ces deux transactions, Umicore diversifie et étend sa base de financement et la maturité de sa dette à des conditions attractives de taux fixe. Après la clôture du premier trimestre, Umicore a lancé Nexyclus™ , la plus large offre de certificats de métaux précieux entièrement recyclés au monde, comprenant également les métaux du groupe des platinoïdes (PGM), avec trois types de certificats. Cette offre unique répond à la raréfaction des ressources et à la demande accrue de métaux recyclés, d'origine responsable et à faible émission de carbone, et s'appuie sur le leadership mondial d'Umicore en matière de récupération des métaux précieux grâce à son modèle d'entreprise circulaire de longue date.

Pour plus d’information

Investor Relations

Caroline Kerremans +32 2 227 72 21 caroline.kerremans@umicore.com Benoît Mathieu +32 2 227 73 72 benoit.mathieu@umicore.com Adrien Raicher +32 2 227 74 34 adrien.raicher@umicore.com

Media Relations

Caroline Jacobs +32 2 227 71 29 caroline.jacobs@eu.umicore.com





Calendrier financier

29 avril 2024 Ex-date (dividende)

30 avril 2024 Record date (dividende)

2 mai 2024 Mise en paiement du dividende

26 juillet 2024 Résultats semestriels 2024

19 août 2024 Ex-date (dividende), acompte sur dividende 2024

20 août 2024 Record date (acompte sur dividende) 2024

21 août 2024 Mise en paiement de l’acompte sur dividende 2024





A propos d’Umicore

Umicore est une entreprise de technologie des matériaux circulaires qui se concentre sur des domaines d'application où son expertise en science des matériaux, en chimie et en métallurgie fait une réelle différence. Ses activités sont organisées en quatre Business Groups : Battery Materials, Catalysis, Recycling et Specialty Materials. Chaque Business Group est divisé en business units axées sur le marché offrant des matériaux et des solutions à la pointe des nouveaux développements technologiques et essentiels à la vie quotidienne.

Umicore génère la majeure partie de ses revenus et consacre la plupart de ses efforts de R&D aux matériaux pour la mobilité propre et au recyclage. L'objectif primordial d'Umicore en matière de création de valeur durable, repose sur l'ambition de développer, produire et recycler des matériaux de manière à remplir sa mission : Des matériaux pour une vie meilleure (Materials for a better life)

Les activités industrielles et commerciales d'Umicore ainsi que ses activités de R&D sont réparties dans le monde entier afin de servir au mieux sa clientèle internationale qui compte plus de 11 500 employés. Le Groupe a généré des revenus (hors métal) de € 3,9 milliards (chiffre d'affaires de € 18,3 milliards) en 2023.







1 Pour rappel, lors de ses résultats annuels en février, Umicore a présenté ses perspectives pour 2024 ainsi que sa nouvelle structure organisationnelle composée de quatre Business Groups - au lieu de trois auparavant. Dans le communiqué de presse des résultats semestriels 2024, qui sera publié le 26 juillet 2024, Umicore présentera ses données financières sous le nouveau format et fournira des données historiques comparables du premier semestre 2023 pour les Business Groups Battery Materials et Specialty Materials.