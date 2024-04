Umicore’s update rond marktcondities in het eerste kwartaal van 2024

De marktdynamiek vastgesteld in Umicore’s vier Business Groups tijdens het eerste kwartaal van het jaar ligt globaal in de lijn van de verwachtingen1 .

In een steeds uitdagendere marktcontext, is de Business Group Battery Materials begonnen met de uitvoering van zijn orderboek , dat stoelt op strategische klantenovereenkomsten die Umicore over de voorbije twee jaar afsloot. De onderliggende volumes worden geleidelijk opgebouwd volgens de opstarttrajecten van de klanten, waarbij een meer uitgesproken volume-effect nu nog steeds wordt verwacht in de tweede helft van het jaar. Tegelijkertijd richt de Business Group zich op de uitbouw van diens wereldwijde capaciteit.

In de Business Group Catalysis bleef Automotive Catalyst goede vooruitgang boeken met verdere efficiëntieverbeteringen, optimalisatie van het werkkapitaal en het genereren van vrije kasstroom in lijn met de strategie om maximale winstgevendheid te blijven genereren. De algemene prestaties van de Business Group zijn eveneens in lijn met de verwachtingen. Precious Metals Chemistry en Fuel Cell & Stationary Catalysts startten het jaar zoals voorzien.

In de Recycling Business Group werd de geplande en regelmatige onderhoudssluiting in Precious Metals Refining in het eerste kwartaal voltooid en startten de activiteiten opnieuw op. Zoals eerder aangekondigd, zullen de volumes en inkomsten daardoor meer gewogen zijn in de tweede helft van 2024. Zoals verwacht was Precious Metals Management onderhevig aan de beperkte volatiliteit van de metaalprijzen. Jewelry & Industrial Metals begon het jaar op schema. De Business Unit Battery Recycling Solutions blijft zich richten op de recyclage van afval van Europese batterijfabrieken in de industriële proeffabriek in Hoboken (België).

De Business Group Specialty Materials begon het jaar in een aanhoudend moeilijke marktomgeving. Samen met de huidige lagere marktpremies had dit - zoals verwacht - een invloed op Cobalt & Specialty Materials. De prestaties van Metal Deposition Solutions liggen in de lijn van de verwachtingen. Zoals verwacht kende Electro-Optic Materials een sterke start van het jaar.

Op basis van de prestaties tot nu toe, de huidige marktvisibiliteit en metaalprijzen bevestigt Umicore dat ze voor het volledige jaar 2024 een aangepaste EBITDA van de Groep verwacht van tussen € 900 miljoen en € 950 miljoen, zoals aangekondigd in het persbericht over de jaarresultaten 2023.

Bovendien deed Umicore tijdens het eerste kwartaal van 2024 verschillende vermeldenswaardige aankondigingen:

In januari kondigde de Groep haar overeenkomst aan met Microsoft voor een AI-platform als middel om zijn onderzoek naar batterijmateriaaltechnologieën voor elektrische voertuigen te vergemakkelijken en te versnellen.

als middel om zijn onderzoek naar batterijmateriaaltechnologieën voor elektrische voertuigen te vergemakkelijken en te versnellen. In februari sloot Umicore een lening met een looptijd van acht jaar af met de EIB voor € 350 miljoen ter financiering van de O&O-activiteiten van de Groep.

voor € 350 miljoen ter financiering van de O&O-activiteiten van de Groep. Midden april voltooide Umicore met succes de uitgifte van US Private Placement Notes met vaste rentevoet, gekoppeld aan duurzaamheid, voor een totaal bedrag van € 499 miljoen equivalent. Met beide transacties diversifieert en verlengt Umicore haar financieringsbasis en de looptijd van haar schuld tegen aantrekkelijke voorwaarden met vaste rente.

met vaste rentevoet, gekoppeld aan duurzaamheid, voor een totaal bedrag van € 499 miljoen equivalent. Met beide transacties diversifieert en verlengt Umicore haar financieringsbasis en de looptijd van haar schuld tegen aantrekkelijke voorwaarden met vaste rente. Na de afsluiting van het eerste kwartaal introduceerde Umicore Nexyclus ™ , het wereldwijd breedste certificatenaanbod van volledig gerecycleerde edele metalen, inclusief platinagroep-metalen (PGM), met drie soorten certificaten. Dit unieke aanbod biedt een antwoord op de grondstoffenschaarste en de toenemende vraag naar gerecycleerde, verantwoorde en koolstofarme metalen en bouwt voort op het wereldwijde leiderschap van Umicore in de recuperatie van edele metalen met haar reeds lang bestaande circulaire bedrijfsmodel.

1 Ter herinnering: Umicore presenteerde in februari tijdens de halfjaarresultaten haar vooruitzichten voor 2024, samen met haar nieuwe organisatiestructuur die bestaat uit vier Business Groups - in plaats van drie voorheen. In het persbericht over de halfjaarresultaten van 2024, dat op 26 juli 2024 zal worden gepubliceerd, zal Umicore haar financiële gegevens volgens de nieuwe indeling bekendmaken en vergelijkbare historische gegevens over halfjaar 2023 verstrekken voor de Business Groups Battery Materials en Specialty Materials.