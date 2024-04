HKY: Regjeringen iverksetter utredning om neste anbudsperiode

Havila Kystruten AS drifter de fire mest miljøvennlige skipene på den klassiske kystruten mellom Bergen og Kirkenes. Kontrakten med Samferdselsdepartementet er for perioden ut 2030, med opsjon for Samferdselsdepartementet til å forlenge avtalen med ett år.

Samferdselsdepartementet annonserte 25. april 2024 at de har satt i gang et transport- og miljøfaglig utredningsarbeid av kystrutetjenesten. Arbeidet tar sikte på å kartlegge hvilke transportbehov kystrutevirksomheten skal dekke, hvilke miljøkonsekvenser den har, og potensialet for ytterligere skjerping av miljøkravene inn mot en ny anbudsperiode. Utredningen vil utføres av Oslo Economics på vegne av Samferdselsdepartementet.

Havila Kystruten ser positivt på at arbeidet med neste anbudsperiode blir iverksatt nå, og i god tid før utløp av denne perioden i 2030. Selskapet er optimistiske med tanke på både behovet for transporttilbudet langs kysten, og en innstramming av miljøkrav for å operere på ruten.

Havila Kystruten har ett høyt antall lokale reisende (51 %), og en økende interesse for Norge som turist destinasjon bidrar til høyt samlet belegg om bord i skipene. Kystturismen skaper også store positive ringvirkninger langs kysten, med mange lokale leverandører som leverer aktiviteter på land i de 34 havnene som skipene besøker på rundturen.

Havila Kystruten er videre godt posisjonert til å møte strengere miljøkrav i en ny anbudsrunde. Selskapet har allerede i dag redusert CO2-utslipp med 35 % ved bruk av «plug in hybrid»-teknologi, som kombinerer fremdriftsmaskineri drevet av naturgass med støtte fra en stor batteripakke. Ved å blande inn biogass, kan selskapet redusere utslippene ytterligere og med opptil 90 % sammenlignet med konvensjonell MDO (Marine Diesel Oil).

Administrerende direktør Bent Martini, +47 905 99 650

Finansdirektør Aleksander Røynesdal, + 47 413 18 114