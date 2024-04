Yara rapporterer økte leveranser, lavere priser og redusert karbonintensitet i første kvartal

EBITDA1 for første kvartal var USD 435 millioner sammenlignet med USD 487 millioner i første kvartal 2023. Resultat etter skatt var USD 16 millioner (USD 0,07 per aksje) sammenlignet med USD 105 millioner (USD 0,41 per aksje) året før.



Hovedpunkter fra kvartalet:

EBITDA 1 ned 11% fra 1Q23, hovedsakelig som følge av lavere priser

ned 11% fra 1Q23, hovedsakelig som følge av lavere priser Totale leveranser opp 12% og europeiske leveranser opp 37% fra 1Q23

Lavere karbonintensitet grunnet implementering av nøkkelprosjekter

God etterspørselsvekst og begrenset kapasitetsøkning indikerer fremtidig innstramming i nitrogenmarkedet

– På tross av høyere leveranser dette kvartalet, er resultatet svakere sammenliknet med samme periode i fjor som følge av lavere priser. Vi ser imidlertid positive effekter av flere av våre avkarboniseringsprosjekter, noe som er avgjørende for å rigge Yara for fremtiden og gjøre oss i stand til å møte den økende etterspørselen etter lavkarbonløsninger, sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.



Til tross for sterkt tilbud av urea i 2023 er prisene generelt etterspørselsdrevne, med positive produksjonsmarginer, selv for svingprodusenter. Normale markedsforhold for bonden og en 10-årig forbruksvekst på 1,9 prosent per år er positive elementer for de neste sesongene. Selv om toppen for ny produksjonskapasitet er passert, er det store menger urea i markedet, først og fremst på grunn av økt produksjon i India og Kina. Det forventes lavere tilbudsvekst fra 2024 og utover. Dette, sammen med økende etterspørsel etter nitrogen, indikerer en fremtidig innstramming i nitrogenmarkedet.

– Europeisk nitrogenimport er nå fallende i takt med økende europeisk produksjon, men importen av russisk urea til Europa var historisk høy forrige sesong og står nå for nesten en tredjedel av den totale importen. Samtidig som europeisk industri utfordres av sanksjoner på råvarer og prispress, får Russland stadig større markedsinnflytelse. Dette utfordrer ikke bare europeisk industri og det grønne skiftet, men kan også bidra til å gjøre europeisk matproduksjon mer sårbar, sier Holsether.

Energiomstilling, klimakrise og matsikkerhet er viktige globale problemstillinger, og Yara er unikt posisjonert til å bidra med løsninger, både innenfor verdikjedene for mat og ammoniakk. Yaras strategi har som mål å ytterligere styrke selskapets operasjonelle robusthet og fleksibilitet, og samtidig skape lønnsom vekst gjennom avkarbonisering. Dette vil bidra til omstilling av det globale matsystemet og andre energikrevende industrier, samtidig som det skaper langsiktige vekstmuligheter for Yara.

Lenke til rapport, presentasjon og webcast 26. april 2024 kl. 12:00:

https://www.yara.com/investor-relations/latest-quarterly-report/

1) Alternative resultatmål er definert, forklart og avstemt mot finansregnskapet i avsnittet for Alternative resultatmål på side 22-29 i kvartalsrapporten.

Kontakt:

Maria Gabrielsen

Investorkontakt

M: +47 92090093

E: maria.gabrielsen@yara.com

Tonje Næss

Mediekontakt

M: +47 40844647

E: tonje.nass@yara.com

Om Yara

Yaras formål er å sørge for mat til verdens befolkning på en ansvarlig og bærekraftig måte, og ta vare på jorden, gjennom å kutte utslippene fra produksjon av gjødsel og utvikle utslippsfrie energiløsninger.

For å drive frem det grønne skiftet innen gjødselproduksjon, skipsfart og andre kraftintensive industrier, vil Yara produsere ammoniakk med vesentlig lavere utslipp. Vi bidrar med digitale verktøy til presisjonslandbruk og jobber tett med samarbeidspartnere i alle ledd i matverdikjeden for å dele kunnskap og fremme mer effektive og bærekraftige løsninger.

Yara ble etablert i 1905 for å bekjempe hungersnøden i Europa og er i dag et ledende globalt gjødselselskap og verdens største distributør av ammoniakk. Yara har 18 000 ansatte i mer enn 60 land, og bærekraft er en integrert del av vår forretningsmodell. I 2023 hadde Yara en omsetning på 15,5 milliarder USD.

www.yara.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg