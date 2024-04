Fluxys hydrogen désigné comme "gestionnaire du réseau de transport d'hydrogène" en Belgique

Bruxelles - 26 avril 2024 - En exécution de la loi fédérale sur l'hydrogène du 11 juillet 2023, la ministre fédérale de l'Energie, Tinne Van der Straeten, a désigné Fluxys hydrogen, une filiale de Fluxys Belgium, comme opérateur pour le développement et la gestion d'un réseau de transport d'hydrogène en Belgique.

La nomination en tant que gestionnaire de réseau de transport d’hydrogène ("HNO" - Hydrogen Network Operator) pour la Belgique est une étape importante dans la réalisation de la transition énergétique. S'appuyant sur les décennies d'expertise de Fluxys en matière de transport de gaz, la filiale Fluxys hydrogen a été créée en 2023 pour développer l'infrastructure nécessaire au transport de l'hydrogène, une molécule essentielle pour atteindre les objectifs climatiques.

Conformément à la stratégie fédérale hydrogène, Fluxys hydrogen se chargera du développement et de l'exploitation d'un réseau de canalisations d'hydrogène, qui fera partie de la dorsale européenne de l'hydrogène. Cela permettra de transporter l'énergie à faible teneur en carbone nécessaire tant pour le marché belge que pour les pays voisins. Ces molécules sont un élément indispensable dans le mix énergétique, nécessaire pour décarboner la société de manière optimisée au niveau des coûts et en tenant compte de la sécurité de l'approvisionnement.

Pour répondre à la nécessité d'accélérer la transition énergétique, Fluxys hydrogen a déjà consulté intensivement le marché et lancé des études préparatoires. La construction d'un réseau d'hydrogène se fera étape par étape, en construisant de nouvelles canalisations et en réutilisant, dans la mesure du possible, les canalisations existantes.

Fluxys hydrogen est en pleine préparation de la pose des premières canalisations dans les clusters industriels qui ont clairement exprimé le besoin d'hydrogène, et ce avec le soutien du plan de relance européen.

Pascal De Buck, CEO/MD de Fluxys : "Je suis ravi et fier que le gouvernement nous ait confié la mission d'être le gestionnaire du réseau de transport d’hydrogène pour les 20 prochaines années. L'objectif initial de Fluxys hydrogen est d'aider au maximum la société à réaliser la décarbonation en lui apportant des molécules à faible teneur en carbone dans le cadre de la dorsale européenne de l'hydrogène. Dans le mix énergétique du futur, ces molécules à faible teneur en carbone sont essentielle pour un avenir neutre en carbone en Belgique et dans le nord-ouest de l'Europe ".

