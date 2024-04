Fluxys hydrogen benoemd als “waterstof vervoersnetbeheerder” in België

Brussel – 26 april 2024 – In uitvoering van de federale waterstofwet van 11 juli 2023, heeft de federale Minister van Energie Tinne Van der Straeten, Fluxys hydrogen, een dochteronderneming van Fluxys Belgium, aangeduid als beheerder voor de ontwikkeling en het beheer van een waterstofvervoersnet in België.

De benoeming tot “HNO” – Hydrogen Network Operator voor België - is een mijlpaal om de energietransitie te realiseren. Vanuit Fluxys' decennialange expertise in gastransport werd in 2023 het dochterbedrijf Fluxys hydrogen opgericht om de nodige infrastructuur te ontwikkelen voor het transport van waterstof, een essentiële molecule om de klimaatdoelstellingen te halen.

In lijn met de federale waterstofstrategie zal Fluxys hydrogen de ontwikkeling en exploitatie van een waterstof leidingnetwerk op zich nemen, dat deel uitmaakt van de “European Hydrogen Backbone”. Zo zal de noodzakelijke koolstofarme energie vervoerd kunnen worden zowel voor de Belgische markt als de buurlanden. Deze molecules zijn een noodzakelijk onderdeel van de energiemix, nodig om de maatschappij te de-carboniseren op een kost-efficiënte manier en rekening houdend met de bevoorradingszekerheid.

Om een antwoord te bieden aan de noodzaak om de energietransitie te versnellen heeft Fluxys hydrogen reeds intensief de markt bevraagd en voorbereidende studies opgestart. Het opbouwen van een waterstofnetwerk zal stapsgewijs gebeuren met nieuwbouwleidingen en herbestemming van bestaande leidingen waar mogelijk.

Fluxys hydrogen is volop bezig met de voorbereidingen om de eerste leidingen aan te leggen in de industriële clusters die de behoefte aan waterstof duidelijk overgebracht hebben, en dit ondersteund door het “Relance and Recovery Fund”.

Pascal De Buck, CEO/MD van Fluxys: “Ik ben verheugd en fier dat de overheid ons de opdracht tot “HNO” - waterstofvervoersnetbeheerder - voor

de komende 20 jaar toevertrouwt. Fluxys hydrogen wil in eerste instantie de samenleving maximaal ondersteunen om de decabonisatie te realiseren door koolstofarme molecules tot bij hen te brengen als onderdeel van de “European Hydrogen Backbone”. In de energiemix van de toekomst zijn koolstofarme molecules cruciaal voor de koolstofneutrale toekomst van België en Noordwest-Europa. ”

Over Fluxys hydrogen

Fluxys hydrogen is de beheerder van het waterstofvervoersnet in België. We plannen, ontwikkelen en beheren het open toegang waterstofnet in België om de maatschappij en de industrie te ondersteunen in hun transitie naar een koolstofarme toekomst. Als 100% dochteronderneming van infrastructuurgroep Fluxys Belgium, onderdeel van de Fluxys Group, streven we ernaar om tegen 2030 een jaarlijkse waterstofvervoerscapaciteit van 30 TWh aan te bieden.

Over Fluxys Belgium

Fluxys Belgium noteert op Euronext en behoort tot infrastructuurgroep Fluxys met hoofdkantoor in België. Met 900 medewerkers exploiteert het bedrijf 4.000 kilometer pijpleiding, een terminal voor vloeibaar aardgas met een jaarlijkse hervergassingscapaciteit van 174 TWh en een site voor ondergrondse gasopslag.